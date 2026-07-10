España

Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

Los pasajeros, que experimentaron momentos de tensión durante el vuelo, fueron desembarcados y reubicados en otro avión

Guardar
Google icon
Una ventanilla de un avión de Rynaair se rompe en pleno vuelo
Una ventanilla de un avión de Rynaair se rompe en pleno vuelo

La tranquilidad habitual de un vuelo comercial se vio interrumpida este viernes por un incidente inesperado a bordo de un avión de Ryanair. El avión, que había despegado desde Tesalónica (Grecia) con destino a Memmingen (Alemania), tuvo que regresar de urgencia al aeropuerto griego tras detectarse la rotura de una ventanilla en la zona de pasajeros. El suceso ocurrió pocos minutos después del despegue, generando preocupación entre los viajeros y la tripulación.

El desprendimiento de la ventanilla obligó a la tripulación a activar los protocolos de emergencia y solicitar de inmediato el retorno al punto de origen. Según informaron fuentes aeroportuarias, la decisión se tomó para garantizar la seguridad de todos los ocupantes del vuelo, una medida que permitió aterrizar sin mayores consecuencias materiales ni personales. El incidente ha puesto de nuevo en el centro del debate la revisión y el mantenimiento de las aeronaves en las rutas comerciales europeas.

PUBLICIDAD

La compañía aérea confirmó el incidente y colaboró con las autoridades locales para esclarecer las causas del fallo. Los pasajeros, que experimentaron momentos de tensión durante el vuelo, fueron desembarcados y reubicados en otro avión para continuar su trayecto hacia Alemania. La rápida actuación de la tripulación y la decisión de regresar a Tesalónica permitieron controlar la situación y evitar daños mayores, aunque el episodio ha generado inquietud sobre la fiabilidad de los sistemas de seguridad en los vuelos de bajo coste.

Un pasajero empujado al exterior y aterrizaje de emergencia

Según Euro News, el incidente desató escenas de tensión y miedo entre los ocupantes del vuelo. Tras el impacto que destrozó la ventanilla, la diferencia de presión empujó parcialmente a uno de los pasajeros hacia el exterior, obligando al despliegue inmediato de las mascarillas de oxígeno. El pánico se apoderó de los viajeros durante esos minutos críticos, mientras la tripulación mantenía la calma y activaba los protocolos de emergencia establecidos para situaciones de despresurización.

PUBLICIDAD

Los pilotos, al percatarse de la gravedad del suceso mientras sobrevolaban Macedonia del Norte, no dudaron en regresar a Tesalónica. La profesionalidad del equipo permitió estabilizar la situación a bordo y preparar un aterrizaje seguro. En tierra, los servicios de emergencia del aeropuerto Macedonia ya estaban movilizados, listos para intervenir ante cualquier complicación adicional.

Investigación y consecuencias tras el aterrizaje

Tras el retorno seguro a Tesalónica, las autoridades activaron un dispositivo médico preventivo y cuatro pasajeros fueron trasladados al hospital para una revisión exhaustiva. Solo uno de ellos requirió ingreso para observación y pruebas adicionales. El resto de los pasajeros fue atendido en la terminal y, gracias a la gestión de Ryanair, pudo continuar su viaje en un avión de reemplazo que despegó pocas horas después.

La ventanilla se rompió durante el vuelo de Ryanair. (REUTERS/Alexandros Avramidis/File Photo)
La ventanilla se rompió durante el vuelo de Ryanair. (REUTERS/Alexandros Avramidis/File Photo)

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente se produjo cuando un fragmento del motor dañado se desprendió e impactó contra la ventanilla, provocando la rotura del panel. Las autoridades aeronáuticas han abierto una investigación para determinar las causas exactas de la avería y evaluar las medidas de seguridad aplicadas en este tipo de situaciones. Mientras tanto, la compañía confirmó que el avión aterrizó con normalidad y que se prestó atención médica inmediata al único pasajero herido de consideración.

Noticia en ampliación...

Temas Relacionados

AerolíneasVuelosRyanairÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

La Guardia Civil relacionaba en su informe a Juan Manuel Serrano con el nombramiento de Leire como Responsable del Área de Administración Local de Correos

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”

La presentadora apareció por primera vez después de tener su segundo hijo en la Embajada de Italia junto a Mar Saura, Patricia Conde y Bertín Osborne

La broma futbolera de Cristina Pedroche que se convirtió en la mejor declaración de amor a Dabiz Muñoz: “La mayor prueba es que nuestra hija sea del Atleti”

El fugaz y mediático romance de Courtois y Alba Carrillo: unos guantes, un noviazgo exprés y un final lleno de reproches

El portero belga vuelve a acaparar la atención por el duelo entre España y Bélgica, una ocasión perfecta para recordar una de las historias sentimentales más comentadas

El fugaz y mediático romance de Courtois y Alba Carrillo: unos guantes, un noviazgo exprés y un final lleno de reproches

La ciudad italiana perfecta para ver en verano: 40 kilómetros de soportales y calles ideales para mayores de 60 años

En su basílica se coronó el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y alberga uno de los cascos antiguos medievales más grandes de toda Europa

La ciudad italiana perfecta para ver en verano: 40 kilómetros de soportales y calles ideales para mayores de 60 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

Al menos once muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería: “Es una tragedia sin precedentes”

El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

George Orwell, escritor y periodista: “El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verídicas y el asesinato respetable”

El Congreso de los Diputados ya se ha gastado en tres meses de este año unos 273.000 euros en arreglar los relojes de la Cámara

ECONOMÍA

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

Absentismo laboral no significa no querer trabajar: las plantillas envejecidas y la explosión de la salud mental disparan las bajas en España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Las familias españolas nunca han sido tan ricas: su patrimonio bate récords y sus deudas caen a mínimos de 27 años

Los coches eléctricos son más caros de reparar y no es por la batería: el peso, los talleres especializados y la gama alta disparan la factura

La contradicción de Europa: aumentar las sanciones contra el tráfico de migrantes mientras se aprueban centros de deportación fuera de la UE

DEPORTES

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

Mbappé y Dembélé tumban a Marruecos para dar a Francia el pase a semifinales del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo