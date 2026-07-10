Terror en un vuelo de Ryanair Grecia-Alemania: una ventanilla se rompe en el aire y obliga a aterrizar de emergencia

Una ventanilla de un avión de Rynaair se rompe en pleno vuelo

La tranquilidad habitual de un vuelo comercial se vio interrumpida este viernes por un incidente inesperado a bordo de un avión de Ryanair. El avión, que había despegado desde Tesalónica (Grecia) con destino a Memmingen (Alemania), tuvo que regresar de urgencia al aeropuerto griego tras detectarse la rotura de una ventanilla en la zona de pasajeros. El suceso ocurrió pocos minutos después del despegue, generando preocupación entre los viajeros y la tripulación.

El desprendimiento de la ventanilla obligó a la tripulación a activar los protocolos de emergencia y solicitar de inmediato el retorno al punto de origen. Según informaron fuentes aeroportuarias, la decisión se tomó para garantizar la seguridad de todos los ocupantes del vuelo, una medida que permitió aterrizar sin mayores consecuencias materiales ni personales. El incidente ha puesto de nuevo en el centro del debate la revisión y el mantenimiento de las aeronaves en las rutas comerciales europeas.

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La compañía aérea confirmó el incidente y colaboró con las autoridades locales para esclarecer las causas del fallo. Los pasajeros, que experimentaron momentos de tensión durante el vuelo, fueron desembarcados y reubicados en otro avión para continuar su trayecto hacia Alemania. La rápida actuación de la tripulación y la decisión de regresar a Tesalónica permitieron controlar la situación y evitar daños mayores, aunque el episodio ha generado inquietud sobre la fiabilidad de los sistemas de seguridad en los vuelos de bajo coste.

Un pasajero empujado al exterior y aterrizaje de emergencia

Según Euro News, el incidente desató escenas de tensión y miedo entre los ocupantes del vuelo. Tras el impacto que destrozó la ventanilla, la diferencia de presión empujó parcialmente a uno de los pasajeros hacia el exterior, obligando al despliegue inmediato de las mascarillas de oxígeno. El pánico se apoderó de los viajeros durante esos minutos críticos, mientras la tripulación mantenía la calma y activaba los protocolos de emergencia establecidos para situaciones de despresurización.

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Los pilotos, al percatarse de la gravedad del suceso mientras sobrevolaban Macedonia del Norte, no dudaron en regresar a Tesalónica. La profesionalidad del equipo permitió estabilizar la situación a bordo y preparar un aterrizaje seguro. En tierra, los servicios de emergencia del aeropuerto Macedonia ya estaban movilizados, listos para intervenir ante cualquier complicación adicional.

Investigación y consecuencias tras el aterrizaje

Tras el retorno seguro a Tesalónica, las autoridades activaron un dispositivo médico preventivo y cuatro pasajeros fueron trasladados al hospital para una revisión exhaustiva. Solo uno de ellos requirió ingreso para observación y pruebas adicionales. El resto de los pasajeros fue atendido en la terminal y, gracias a la gestión de Ryanair, pudo continuar su viaje en un avión de reemplazo que despegó pocas horas después.

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La ventanilla se rompió durante el vuelo de Ryanair. (REUTERS/Alexandros Avramidis/File Photo)

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente se produjo cuando un fragmento del motor dañado se desprendió e impactó contra la ventanilla, provocando la rotura del panel. Las autoridades aeronáuticas han abierto una investigación para determinar las causas exactas de la avería y evaluar las medidas de seguridad aplicadas en este tipo de situaciones. Mientras tanto, la compañía confirmó que el avión aterrizó con normalidad y que se prestó atención médica inmediata al único pasajero herido de consideración.

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