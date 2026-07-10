Nueva polémica de Vito Quiles: Facua le denuncia por “engañar” a los consumidores con su tienda de camisetas

Vito Quiles interviene en el acto 'España combativa' convocado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Álex Cámara - Europa Press

La asociación Facua-Consumidores en Acción ha presentado una nueva denuncia contra el activista de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles por la actividad de su tienda online de camisetas, al considerar que incurre en varias presuntas irregularidades que podrían vulnerar distintas normas de protección de los consumidores. La asociación sostiene que la web aplica descuentos sobre productos que nunca antes habían estado a la venta, omite información obligatoria sobre el responsable del comercio e incumple obligaciones relacionadas con el derecho de desistimiento y la protección de datos personales.

La denuncia ha sido remitida a la Dirección General de Consumo, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Agencia Española de Protección de Datos y la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, al figurar una dirección de la capital como domicilio de la tienda.

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Se trata de una nueva actuación de Facua contra las actividades digitales vinculadas a Quiles, después de que hace apenas unos días denunciara también el medio de comunicación con el que opera por, según la organización, estar registrado a nombre de una sociedad inexistente y por presuntos incumplimientos de la legislación sobre servicios digitales y protección de datos.

La asociación considera que las supuestas irregularidades detectadas afectan a varios ámbitos de la legislación española de consumo y comercio electrónico, por lo que solicita la apertura de las correspondientes actuaciones administrativas para esclarecer los hechos.

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Descuentos sobre precios anteriores

Uno de los principales aspectos denunciados hace referencia a la política de descuentos utilizada por la tienda, denominada Revival. Según Facua, la página fue creada hace apenas unos días y, pese a ello, muestra numerosos productos con un precio rebajado acompañado de otro superior tachado, como si ese hubiera sido el importe anterior de venta.

La organización sostiene que esa práctica vulneraría el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que obliga a que el precio anterior corresponda al menor importe aplicado al mismo producto durante los treinta días previos. Si el artículo se pone a la venta por primera vez, recuerda la norma, no puede anunciarse una rebaja sobre un precio anterior inexistente.

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Para Facua, presentar descuentos sobre productos que nunca han estado previamente a la venta puede inducir a error a los consumidores al transmitir la impresión de que existe una oferta o promoción cuando, en realidad, no habría un precio de referencia válido.

Falta de información obligatoria

La denuncia también pone el foco en la información identificativa de la tienda. Según la asociación, la web no informa de quién es el titular del comercio ni facilita datos como el nombre o razón social, el NIF o CIF, el teléfono o un correo electrónico de contacto, información cuya publicación resulta obligatoria para los prestadores de servicios de comercio electrónico.

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FAcua recuerda que estas obligaciones aparecen recogidas tanto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico como en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La organización añade que la página tampoco informa de la garantía legal de los productos ofertados, otro de los elementos que deben facilitarse antes de formalizar una compra.

La ausencia de estos datos, sostiene la asociación, dificulta que el consumidor pueda identificar al responsable de la tienda y ejercer adecuadamente sus derechos en caso de incidencia o reclamación.

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Derecho de desistimiento y protección de datos

Otro de los aspectos incluidos en la denuncia es la falta de información sobre el derecho de desistimiento. La asociación asegura que la web no explica que los consumidores disponen, con carácter general, de un plazo de catorce días naturales para devolver un producto adquirido a distancia ni informa del procedimiento para ejercer ese derecho, tal y como exige la normativa de consumo.

La organización también cuestiona el tratamiento de los datos personales. En el apartado de contacto de la página existe un formulario mediante el que cualquier usuario puede enviar información personal sin necesidad de realizar una compra. Sin embargo, según la denuncia, la web de Quiles no se informa previamente del tratamiento que recibirán esos datos.

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La política de privacidad solo sería accesible durante el proceso de compra, una práctica que, a juicio de Facua, incumple las obligaciones de información previstas en la legislación de protección de datos. La asociación ha anunciado que permanecerá a la espera de la actuación de las administraciones competentes.