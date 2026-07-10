El Supremo ordena investigar el tráfico de billeteras digitales de Alvise y los libros de cuentas de Se Acabó La Fiesta

El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, a 14 de marzo de 2026, en Madrid (España). (Jesús Hellín - Europa Press)

El Tribunal Supremo ha ordenado este viernes a la Policía Nacional investigar el tráfico de billeteras digitales creadas por el eurodiputado Alvise Pérez, así como de sus socios de partido y ha solicitado a Se Acabó La Fiesta sus libros contables: contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización y justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral del partido en las elecciones la Parlamento Europeo en el año 2024.

Además, el Supremo ha esclarecido que con esta nueva orden contra Alvise quedan “en suspenso” las declaraciones a los investigados, así como la averiguación patrimonial de los investigados y de la agrupación de electores de Se Acabó La Fiesta para averiguar saldos y cuentas de los mismos y, tras obtener la información, facilitar esta a la Policía Nacional para analizar los movimientos de las cuentas desde 2023 para emitir un informe sobre los hechos de la investigación.

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La nueva orden judicial contra el líder de la agrupación de extrema derecha surge tras el acuerdo de suspensión de su inmunidad parlamentaria como eurodiputado y se suma a las otras seis causas abiertas contra el político. La última, sobre un presunto delito de provocación para la comisión de desórdenes públicos agravados.

El Parlamento Europeo ha iniciado el trámite para examinar la suspensión de la inmunidad del eurodiputado y líder de 'Se Acabó La Fiesta', Luis 'Alvise' Pérez, para ser investigado en España como ha solicitado el Tribunal Supremo (Fuente: Comisión Europea)

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