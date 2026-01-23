España

El restaurante con mejores reseñas de Valencia: fue el primer estrella Michelin de la ciudad y sirve pescado recién traído de la lonja

TheFork ha señalado a RiFF, un local con décadas de vida que, además, cuenta en su vitrina con una estrella Michelin, como el restaurante mejor valorado por los comensales en la ciudad

Restaurante RiFF, en Valencia (Cedida)
Restaurante RiFF, en Valencia (Cedida)

Un año más y por octavo consecutivo, la plataforma de reservas online TheFork ha lanzado su ranking nacional, una lista en la que la entidad recoge los 100 restaurantes mejor valorados por los españoles a través de las reseñas que los propios comensales dejan en su página. Las opiniones y experiencias vividas a lo largo de 2025 por sus usuarios son la fuente primaria de la que se extrae esta lista, un ranking que este año ha tenido a un alicantino como restaurante estrella.

En esta edición, los clientes han demostrado su pasión por la gastronomía en mayúsculas, repartiendo sus reseñas y alabanzas por toda España. El resultado es una amplia representación territorial, con 13 comunidades autónomas y un total de 20 provincias en el Top 100. Las regiones que cuentan con mayor representación son Cataluña, con un total de 34 establecimientos, seguida de la Comunidad de Madrid, con 20; y finalmente la Valenciana, con 16.

A pesar de la gran presencia levantina en la lista, tenemos que irnos al puesto 23 de la lista para encontrar un restaurante ubicado en Valencia, el que podríamos considerar el local mejor valorado de toda la ciudad. Se trata de RiFF, un local con décadas de vida que, además, cuenta en su vitrina con una estrella Michelin. Ubicado en la calle Conde Altea, RiFF ostenta la estrella Michelin más antigua de toda la ciudad. Comenzó su andadura en 1993, bajo el nombre El Ángel Azul, con un chef alemán en los fogones.

Bernd Knöller, nacido en Höfen, un pequeño pueblo en la Selva Negra, fue quien dio a luz a este restaurante y quien, ocho años después, creó lo que hoy conocemos como RiFF. Lo inaugura el 10 de septiembre del 2001, dando vida a un negocio que pronto se convertiría en uno de los restaurantes más famosos de todo Valencia. Su estilo personal, los códigos propios de la alta cocina europea y su enorme respeto por el producto le llevarían a conseguir su primera estrella en 2009, cuando casi nadie la tenía. Aún hoy, en 2026, la conserva intacta.

Bernd Knöller, chef de RiFF
Bernd Knöller, chef de RiFF (Web del restaurante)

El mejor producto del mar y la huerta valencianos

El éxito de Riff, reconoce el propio cocinero, se sustenta en sus clientes, pero sobre todo en alguien mucho más importante; en los proveedores. Los cuida Knöller, como si fueran parte del equipo, confiando en ellos en aras de encontrar el mejor pescado, la mejor verdura y la carne más exquisita. “Trabajamos con proveedores que comparten nuestra visión de la calidad y la sostenibilidad”, escriben en su propia web.

El propio chef visita a diario la Lonja de València, participando en la subasta y ganándose así el pescado fresco recién capturado que más adelante servirá a sus comensales. Para las verduras, gran pilar junto al producto del mar en Riff, acude a la riqueza de los huertos cercanos a la ciudad del Turia. De bien cerca llegan, por ejemplo, los productos ecológicos de Saifresc.

En cuanto a las carnes, también presentes en los menús de este templo valenciano, se sirven corderos criados en el Monte de Alcublas, también jamón, tocino y carne de cerdo Ibérico ecológico de Huelva, criados en la Dehesa San Francisco.

Uno de los platos de
Uno de los platos de RiFF (Cedida)

Menús para probar la cocina de Knöller

La manera más económica de probar la cocina de Knöller es optar por su menú de mediodía, disponible por 79,80 €, pensado para quienes buscan una experiencia gastronómica ágil e íntimamente ligada al producto fresco. Esta opción incluye cuatro platos y un postre, con una presencia destacada de ingredientes de temporada seleccionados cada mañana en la lonja y en el campo. La propuesta mantiene el sello de la casa, con recetas que muestran el respeto por la técnica y la frescura característica de la cocina valenciana en general y de Riff en particular.

Además, RiFF dispone de varias alternativas para quienes prefieren una experiencia más extensa. El menú a la carta, por 115,80 €, permite elegir tres platos e incluye snacks, tapa, pan casero, agua y petit fours. Para quienes buscan una degustación completa, el menú Excel·lent, a 148,80 €, presenta ocho platos que combinan verduras, cereales, legumbres, mariscos y pescados seleccionados personalmente en la subasta del puerto de Valencia. La propuesta Vegetals, también a 148,80 €, consta de ocho platos preparados con algas, cereales, setas, legumbres y verduras de la huerta valenciana.

