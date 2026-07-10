Anticorrupción pide imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado de su móvil por su presunta implicación en el caso Leire

El consejero de la sociedad española de participaciones industriales (SEPI) y expresidente de correos y telégrafos, Juan Manuel Serrano Quintana, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (España). (Fernando Sánchez / Europa Press)

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz, a cargo del caso Leire, que impute a Juan Manuel Serrano, quien fuera exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el Partido Socialista Obrero Español, y autorice el volcado de su móvil, al igual que pidió anteriormente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que, mediante un informe implicó a Serrano también expresidente de Correos- en el caso Leire.

Desde el Ministerio Fiscal han apoyado esta petición del volcado telefónico y el análisis del móvil del exjefe de gabinete socialista, lo que le otorga a Serrano la condición de investigado en el procedimiento que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El anuncio surge tras el señalamiento previo de la Guaria Civil, tanto en la rama que investiga la “obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI” como en la supuesta organización que se dedicaba presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

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“La primera de las actuaciones con aparente relevancia penal que se considera de interés para la causa y en las que los elementos recopilados otorgan participación a Serrano, guarda relación con el propio nombramiento de Leire como Responsable del Área de Administración Local de Correos”, destacaba el informe policial.

Serrano trabajó en desestabilizar causas judiciales

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha situado la trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez "fuera del Ministerio del Interior". (Senado)

Según había señalado la UCO, en el periodo de tiempo en el que la exmilitante socialista dependió directamente de Serrano, Correos realizó una serie de contrataciones con el despacho de abogados SDEP & Carrillo, que, según su investigación, ya se habría beneficiado de la intervención del grupo Hirurok respecto de ENUSA, otra sociedad del grupo SEPI en la que previamente había trabajado Leire Díez como responsable de comunicación.

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Además, la Unidad sostiene que Serrano trabajó “estrechamente” con la exmilitante del PSOE en desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno a partir de la carta a la ciudadanía en la que Sánchez anunció el 24 de abril de 2024 que se tomaba unos días de reflexión tras la imputación de su mujer.

Anticorrupción, en contra de la petición realizada por la UCO, ha informado al juez que no solicitan que se examinen los teléfonos de la gerente del PSOE y de las dos trabajadoras, como había pedido la UCO. En su último informe, la Guardia Civil apunta a la “participación” de “una serie de personas incardinadas en la estructura del partido”: la gerente, Ana María Fuentes, y dos administrativas.

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Los investigadores han considerado a la gerente la encargada “con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices de Santos Cerdán” de “falsear dos notas de encargo profesional” con los despachos de dos abogados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Acerca de las dos administrativas apunta la Guardia Civil que habrían colaborado “desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada”.