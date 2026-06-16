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Muslos de pollo al horno con salsa barbacoa, una receta muy fácil para disfrutar en casa

Con esta facilísima receta, el pollo queda jugoso por dentro y caramelizado por fuera, consiguiendo una capa exterior dorada y llena de sabor que combina de maravilla con la salsa casera

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Muslos de pollo al horno con salsa barbacoa (Magnific)
Muslos de pollo al horno con salsa barbacoa (Magnific)

El pollo es una de las carnes más completas y saludables que podemos encontrar en el mercado, una proteína magra, con muy poco contenido graso, que además es económica y fácil de incluir en nuestro menú semanal. De todas las partes que podemos extraer de un pollo entero, hoy nos centraremos en cocinar los muslos del pollo, una pieza con más sabor y jugosidad que otras como la pechuga y que queda de maravilla cocinada al horno.

Una de las maneras más ricas de preparar los muslos al horno es acompañarlos con una riquísima salsa barbacoa, convirtiendo este básico en un plato perfecto para agasajar a nuestros invitados en casa o para celebrar una noche de fin de semana y buena compañía.

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Aunque podríamos simplemente asar los muslitos y comprar la barbacoa ya lista en el supermercado, lo cierto es que nada se compara a una buena salsa casera, adaptada a nuestros gustos y condimentada según nuestras preferencias. Para esta salsa barbacoa, solo necesitamos kétchup, vinagre y miel, también un toque de salsa Perrins o Worcestershire para darle ese sabor tan característico.

Una vez listos, disfrutaremos de unos muslitos al horno llenos de sabor, con una capa de piel crujiente gracias al dorado previo en la sartén. Esta proteína admite multitud de guarniciones; podemos servirla con una ensalada de primer plato o acompañamiento, o incluso con verduras o patatas asadas que podemos cocinar aprovechando el calor del horno.

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Receta de muslos de pollo al horno con salsa barbacoa

Se trata de muslos de pollo horneados y bañados en una salsa barbacoa casera a base de kétchup, miel y especias. La clave está en dorar primero el pollo y luego hornearlo cubierto de salsa, consiguiendo un acabado brillante y sabroso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Cocción: 45 minutos

Ingredientes

  • 4 muslos de pollo (con piel y hueso)
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 cucharadita de pimentón picante
  • 1/2 cucharadita de cebolla en polvo
  • 15 ml de miel
  • 15 ml de vinagre balsámico
  • 30 ml de kétchup
  • 2 dientes de ajo muy picados
  • 5 ml de salsa Worcestershire (Perrins)
  • 50 ml de caldo de pollo o agua
  • Sal y pimienta negra molida al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer muslos de pollo al horno con salsa barbacoa, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC.
  2. Seca los muslos de pollo con papel de cocina. Elimina restos de plumas y exceso de grasa.
  3. Salpimenta el pollo y espolvorea el ajo picado, el pimentón dulce y el picante.
  4. Mezcla en un bol el kétchup, la miel, el vinagre, la cebolla en polvo, la salsa Worcestershire y el caldo. Remueve bien.
  5. Calienta un poco de aceite en una sartén apta para horno y dora los muslos por ambos lados durante 3-4 minutos.
  6. Coloca el pollo en una fuente de horno (o usa la misma sartén si es posible).
  7. Vierte la salsa barbacoa sobre los muslos, mezclando para que queden bien cubiertos.
  8. Tapa la fuente (puedes usar papel de aluminio) y hornea durante 20 minutos.
  9. Destapa, gira los muslos y hornea 15-20 minutos más hasta que estén bien hechos y jugosos.
  10. Retira el pollo y, si la salsa está líquida, pon la fuente al fuego y reduce la salsa, removiendo hasta que espese.
  11. Sirve los muslos con la salsa barbacoa por encima. Consejo: Si quieres la piel más crujiente, gratina 3-4 minutos al final.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 2 personas (2 muslos por comensal).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteínas: 32 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 15 g
  • Calorías: 320 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pollo en un recipiente hermético en la nevera hasta 3 días. Para recalentar, usa horno o microondas. No se recomienda congelar, ya que la salsa puede perder textura.

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