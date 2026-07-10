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La mano de De la Fuente y el pie de Merino llevan a España otra vez al triunfo

El seleccionado español eliminó a Bélgica tras ganarle por 2 a 1, sigue en alza y ya es uno de los 4 mejores del mundo

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Justicia. Un estricto acto de justicia ha ocurrido en Los Ángeles. Y otra vez el que cambió el partido fue un jugador de sustitución de Luis de la Fuente. Otra vez Mikel Merino, quien con apenas dos minutos en el campo, volvió a transformarse en el héroe al marcar el gol de una victoria merecida ante una Bélgica que fue desbordada por una España avasallante.

Este equipo de Luis De la Fuente sigue haciendo historia y ya está en las semifinales del Mundial, reafirmando su idea de juego de toque, de posesión, hoy reafirmado con el coraje que hace falta para quedarse con triunfos como este. Porque cuando Pau Cubarsí tomó la lanza, rompió por el medio y disparó a puerta, fue una muestra de cómo se deben jugar estos partidos.

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Ese disparo tuvo una respuesta muy débil del portero Lammens, quien unos minutos antes había reemplazado al lesionado Thibaut Courtois, y ese rechace corto fue aprovechado por un Merino siempre atento, siempre dispuesto.

Pero antes de eso y si bien Bélgica había juntado en el césped todas sus cartas de ataque: Lukaku, Doku, De Ketelaere; España era más. Aun a los empujones, en el segundo tiempo, el protagonista principal del partido fue el conjunto del entrenador nacido en Haro. Porque creyó siempre, porque fue a buscar el triunfo, porque arremetió y porque tuvo a una versión de Lamine Yamal más reconocible.

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España se reencuentra con una Francia con ganas de revancha en su día nacional. (Europa Press)
España se reencuentra con una Francia con ganas de revancha en su día nacional. (Europa Press)

La figura del FC Barcelona se destacó por pedir siempre el balón y manejar él las principales jugadas de ataque. De hecho los avances españoles se dieron sobre todo por el sector derecho. Con las apariciones desde el banquillo de Ferrán Torres y Pedri, España fue más que Bélgica en el segundo tiempo pero fundamentalmente en el global del partido. Aunque lo mejor se vio en la primera parte.

Tan buenos que habían sido los primeros 35 minutos, que cuesta comprender cómo todo se emparejó en apenas una jugada, en solo un minuto. Porque fue ese fatídico minuto 41 en el que Charles De Ketelaere, ese atacante delgado, alto y duro de roer, se le anticipó con la cabeza a Pau Cubarsí en el área y empató el partido tras una nula reacción de Unai Simón.

La jugada del gol belga se origina en la izquierda cuando por primera vez lograron penetrar en el partido; si bien el desenlace final de la acción, el centro envenenado al área llega desde el ataque derecho, en donde Alex Baena, se resbaló y luego no acompañó bien defensivamente a Marc Cucurella, quien quedó habilitando a todos en el que fue el primer y único gol recibido por España en este certamen.

Precisión, claridad, profundidad...

Antes era un concierto de pases del equipo de De la Fuente. Precisión, claridad, profundidad, bajo la batuta de Rodri, más el mejor Lamine Yamal en el Mundial. Una versión de la joya más parecida al que se vio en el último año en el Barça, con regates precisos, con el atrevimiento y la frescura verdaderamente productivos que se le conocen. Fue un espectáculo, el Yamal que hace levantar de su asiento al espectador.

Nico Williams y Lamine Yamal celebran el triunfo ante Bélgica y el pase a semifinales. (Reuters/Kiyoshi Mio)
Nico Williams y Lamine Yamal celebran el triunfo ante Bélgica y el pase a semifinales. (Reuters/Kiyoshi Mio)

El gol español, en el minuto 29, proviene de la claridad mental de Lamine para manejar el avance. Su conjunción con Pedro Porro fue clave para que el del Tottenham se meta en el área y meta un centro atrás de manual de Porro por derecha. Dani Olmo primero no pudo, pero sí Fabián Ruiz quien aún siendo zurdo definió con su pie derecho. El tanto marcado por el de Palacios de Villafranca fue una ratificación a la decisión inicial del míster. Y si bien en la parte final, Fabián fue reemplazado por Pedri, la sensación es que el director técnico acertó.

Se viene Francia. El rival más duro posible aparece en el cuadro, como se esperaba, en una semifinal. ¿Puede superarla este seleccionado español? Puede y sabe cómo hacerlo, como en la Eurocopa de 2024. En definitiva, lo mejor está por venir, porque el equipo español aún no encontró su techo y ante Bélgica, a su fútbol habitual le agregó las agallas necesarias para ganar un campeonato del mundo.

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