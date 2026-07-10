Partidos del Mundial 2026, hoy 11 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los cuartos de final

Noruega-Inglaterra y Argentina-Suiza (Composición Infobae)

El Mundial 2026 encara ya su recta final y así lo indican los dos partidos que se disputarán este 11 de julio. Estos encuentros definirán a los últimos equipos que tendrán un puesto en las semifinales del torneo y acompañarán a Francia y España.

En primer lugar, Noruega e Inglaterra se verán las caras en Miami, un duelo de goleadores entre Kane y Haaland, que cuentan con 6 y 7 tantos respectivamente en esta competición.

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La selección de Stale Solbakken llega por primera vez a esta ronda tras vencer a Brasil en octavos por 1-2, con sendos tantos del delantero del Manchester City. Los nórdicos aprovecharon sus oportunidades ante un combinado brasileño que no ha logrado desplegar un gran fútbol bajo las órdenes de Ancelotti.

Los ‘Three Lions’ tuvieron que sufrir ante México en un encuentro en el que aguantaron con uno menos durante toda la segunda mitad tras la expulsión de Quansah. Pese a la desventaja mantuvieron su renta tras el descanso y se llevaron la victoria ante una de las anfitrionas por 2-3.

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El segundo duelo del día enfrentará a Argentina y Suiza. El combinado helvético fue el último en clasificar para cuartos de final tras derrotar en penaltis a Colombia tras un partido igualado que acabó con 0-0. El guardameta Kobel fue uno de los jugadores más destacados, ya que mantuvo su portería a cero y detuvo el penalti del Cucho en la tanda.

La selección de Scaloni tampoco lo tuvo fácil ante Egipto, pues se vio por debajo con un 0-2 en en minuto 79. A partir de ahí comenzó la remontada, justo antes de llegar a la prórroga, con los goles de Romero, Messi y Enzo Fernández. Dos partidos consecutivos en los que Argentina se ha visto por detrás en el marcador y ha terminado solventando en los minutos finales.

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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 11 de julio

Noruega - Inglaterra

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

La hora de juego: a las 23:00 horas del sábado en España; a las 18:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 17:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 16:00 horas del sábado en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 15:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Argentina - Suiza

El encuentro tendrá lugar en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City.

La hora de juego: a las 3:00 horas del domingo en España; a las 22:00 horas en Argentina, Uruguay y Paraguay; 21:00 horas en Bolivia, Chile, Venezuela y Miami (EEUU); a las 20:00 horas del sábado en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá; y a las 19:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador y Honduras.

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Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026

Noruega - Inglaterra

Inglaterra y Noruega buscan el cupo a las semifinales-crédito Caean Couto-Paul Childs/REUTERS

Transmisión: DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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Argentina - Suiza

Argentina viene de remontar ante Egipto y Suiza eliminó a Colombia-crédito Simon Fearn - IMAGN IMAGES via Reuters/Amanda Perobelli

Transmisión: DAZN (España)/ DSports y Disney + (Sudamérica) / DSports, Disney+ y Paramount+ (Argentina) / ViX (México) / DSports y Canal 5 (Uruguay) / DSports (Ecuador) / DSports y Win Sports (Colombia) / DSports y América Televisión (Perú) / Dsports (Venezuela) / FOX, Telemundo y Peacock (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

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Todos los resultados de los partidos del Mundial 2026 hasta ahora

Así está la fase final del Mundial: