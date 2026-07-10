El Gobierno busca piso: recibe 131 propuestas de inmuebles en la convocatoria de compra de viviendas a particulares y empresas

Composicióon fotográfic de un bloque de edificios con la imagen del presidente del Gobiierno, Pedro Sánchez (Montaje Infobae)

La empresa pública Casa 47 ha recibido un total de 131 viviendas dentro de la primera convocatoria lanzada para adquirir inmuebles a particulares y empresas con el objetivo de incorporarlos al parque estatal de vivienda asequible. La iniciativa, dotada con un presupuesto de 100 millones de euros, forma parte de la estrategia del Gobierno para incrementar la oferta pública de vivienda en un contexto marcado por el fuerte encarecimiento de los precios y las dificultades de acceso al mercado residencial.

La convocatoria, abierta en todo el territorio nacional, ha recibido 14 ofertas que agrupan un total de 131 inmuebles. La mayor parte de las propuestas procede de empresas, que representan el 88% de las viviendas ofertadas, mientras que el 12% restante corresponde a particulares interesados en vender sus inmuebles a la Administración.

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El siguiente paso será revisar toda la documentación presentada para comprobar que las viviendas cumplen los requisitos técnicos, urbanísticos y jurídicos establecidos en las bases del concurso. Solo aquellas que superen esta primera fase podrán optar a ser adquiridas por la empresa pública.

Una selección basada en criterios técnicos

Casa 47 analizará ahora cada una de las propuestas de forma individualizada. La entidad evaluará aspectos como el estado de conservación de los inmuebles, sus condiciones de habitabilidad, su adecuación al planeamiento urbanístico y la demanda de vivienda existente en cada territorio.

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La distribución geográfica de las viviendas refleja una mayor concentración en Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Extremadura, aunque la convocatoria estaba abierta a inmuebles situados en cualquier punto del país.

El presupuesto previsto, de 100 millones de euros, no solo cubrirá el coste de compra de las viviendas que finalmente sean seleccionadas. También permitirá sufragar los impuestos y gastos derivados de las operaciones de compraventa, así como, cuando resulte necesario, las actuaciones de rehabilitación, mejora o adecuación para que los inmuebles puedan incorporarse al parque público en condiciones de uso.

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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

Compras hasta agotar el presupuesto

Una vez concluya el procedimiento de valoración, Casa 47 resolverá la convocatoria mediante concurso público. Si tras esa adjudicación continúa existiendo disponibilidad presupuestaria, la empresa podrá seguir adquiriendo viviendas mediante adjudicación directa, hasta consumir el remanente económico o hasta que el órgano de contratación acuerde poner fin al procedimiento.

Con esta fórmula, el Ejecutivo pretende agilizar la incorporación de viviendas ya construidas al parque público, una vía que permite ampliar la oferta residencial en plazos mucho más reducidos que la promoción de nuevas viviendas, cuyos procesos urbanísticos y de construcción suelen prolongarse durante varios años.

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La compra directa de inmuebles se suma así a otras herramientas impulsadas por el Ministerio de Vivienda para responder a la creciente demanda de alquiler asequible, especialmente en las zonas donde la presión del mercado ha disparado los precios durante los últimos años.

Desde la promoción de viviendas nuevas a la movilización de las construidas

La adquisición de viviendas existentes constituye una de las líneas estratégicas de Casa 47, la empresa pública creada para reforzar el parque estatal de vivienda protegida. Su actividad se complementa con otras iniciativas como la promoción de nuevas viviendas, la movilización de inmuebles ya construidos y la incorporación de activos procedentes de otras administraciones y entidades públicas.

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El objetivo es incrementar de forma sostenida el número de viviendas de titularidad pública destinadas al alquiler asequible, uno de los principales déficits del mercado residencial español frente a otros países europeos. El Gobierno ha situado el aumento del parque público entre las prioridades de su política de vivienda para facilitar el acceso a hogares con precios por debajo del mercado.

Casa 47 será la encargada de gestionar estas viviendas a lo largo de todo el ciclo residencial, desde la obtención y urbanización del suelo cuando se trate de nuevas promociones hasta la construcción, entrega de llaves y posterior administración de los inmuebles.

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Con la incorporación de las viviendas que finalmente resulten adjudicadas en esta convocatoria, la empresa pública busca acelerar la creación de un parque de vivienda asequible que permanezca protegido de forma permanente y contribuya a ampliar la oferta disponible para las familias con mayores dificultades para acceder al mercado libre.