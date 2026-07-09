España

José Antonio Oñate, pescadero: “El lunes se puede comprar pescado, pero de Noruega, Dinamarca o Chile; el día ideal para comprarlo nacional es el miércoles”

Muchos pescadores no salen a faenar durante los fines de semana, por lo que las piezas que encontramos en las pescaderías a principios de semana son, en su mayoría, procedentes del extranjero

Guardar
Google icon
El encargado de la pescadería Oñate, en Madrid, explica por qué los lunes sí podemos comprar pescado fresco, aunque no nacional (TikTok/ @mercadodelapaz)
El encargado de la pescadería Oñate, en Madrid, explica por qué los lunes sí podemos comprar pescado fresco, aunque no nacional (TikTok/ @mercadodelapaz)

Es uno de los muchos saberes populares gastronómicos que todo el mundo ha escuchado alguna vez. De toda la vida, nuestros abuelos, abuelas, madres y padres nos han advertido que los lunes nunca debemos comprar pescado fresco, tampoco pedirlo para comer en restaurantes. La razón para este consejo es sencilla: nos darían producto del viernes anterior, ya que los pescadores no salen a faenar en fin de semana. Parece lógico confiar en la sapiencia de nuestros mayores, pero, ¿realmente sigue siendo cierta esta afirmación?

Para responder a esta pregunta, acudimos a quienes más saben sobre la materia: los tenderos que comercializan cada pieza desde negocios de barrio y mercados. Hace ya unos meses que hablaba sobre este asunto el pescadero José Antonio Oñate, al frente de la pescadería Oñate en el Mercado de la Paz, en Madrid. Un negocio familiar que, desde el siglo XX, ha mostrado un enorme compromiso por la calidad. La propia cuenta de redes sociales del mercado le hacía la consulta sobre este tema, a lo que José Antonio respondía con claridad. Porque, como suele ocurrir, este mantra tiene parte de verdad, pero con ciertos matices.

PUBLICIDAD

“Hay un mito que dice que los lunes no se puede comer pescado y eso no es cierto”, comienza afirmando el pescadero en este vídeo publicado en TikTok. "Los lunes hay MercaMadrid, por supuesto. Lo que ocurre es que cuando entra pescado nacional, es el martes; los lunes entra pescado de todas partes de Europa", explica. Este pescado llegaría a España desde países como Noruega, Dinamarca, Escocia o incluso de América del Sur, de países como Chile. “Esos pescados entran los lunes porque vienen en avión la gran mayoría de ellos, aunque algunos vienen en tren”.

Imagen recurso de una pescadería (Jesús Hellín / Europa Press)
Imagen recurso de una pescadería (Jesús Hellín / Europa Press)

El viaje del pescado nacional, del barco a la mesa

La gran mayoría de pescadores deja de faenar a partir del viernes. Cuando llega el lunes, los pescadores nacionales salen a faenar al mar desde muy temprano, aún durante la madrugada y, por lo tanto, a media mañana muchos pescadores ya están de vuelta en el puerto con pescado fresco. “Entonces los camiones cargan directamente todo el género que han pescado y se vienen a Madrid”, continúa su explicación el pescadero.

PUBLICIDAD

Es entonces cuando comienza la rueda que convierte el producto recién pescado en piezas listas para el consumo en pescaderías y mercados. “El pescado nacional llega a MercaMadrid a partir de las once o doce de la noche del martes, por lo que, si es el que estás buscando, el día ideal para comprarlo es a partir del miércoles”, explican desde esta histórica pescadería. Una fecha clave para aquellos que busquen pescado nacional y de calidad en su mejor punto de frescura.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Cabe destacar que esta norma no aplica en todas las ciudades españolas. En los municipios con puerto pesquero, como pueden ser Barcelona, Vigo o San Sebastián, los lunes por la tarde ya puede haber pescado fresco, siempre que sea de proximidad. Por eso, tampoco en los restaurantes situados a pie de playa debemos pedir pescado fresco un lunes a la hora de comer; eso sí, si estamos en una zona costera, lo podemos disfrutar para cenar.

Temas Relacionados

PescadoProductos EspañaTrucos de CocinaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El castillo medieval donde la reina Fabiola de Bélgica pasó su infancia abre sus puertas al público: un palacio del siglo XV a 15 minutos de Pamplona

La española que se convirtió en una de las figuras más respetadas y queridas de la realeza belga tras su matrimonio con Balduino I

El castillo medieval donde la reina Fabiola de Bélgica pasó su infancia abre sus puertas al público: un palacio del siglo XV a 15 minutos de Pamplona

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 9 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 9 julio

Detectan por primera vez en Galicia una macroalga tropical con “con gran capacidad invasora”: pone en riesgo los ecosistemas costeros

Los investigadores señalan que su presencia puede deberse al calentamiento de las aguas y a la actividad humana

Detectan por primera vez en Galicia una macroalga tropical con “con gran capacidad invasora”: pone en riesgo los ecosistemas costeros

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Amalia Martos, la única española de ‘Operación Triunfo USA’, arrasa en la primera gala con David Bisbal como jurado: “¿Cómo puedes hacer esto?"

La madrileña consiguió asegurar su permanencia con una versión de ‘Somewhere Over the Rainbow’

Amalia Martos, la única española de ‘Operación Triunfo USA’, arrasa en la primera gala con David Bisbal como jurado: “¿Cómo puedes hacer esto?"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

Begoña Gómez ya tiene su pasaporte: el juez de guardia autoriza su viaje a Londres para la graduación de su hija

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita