José Antonio Oñate, pescadero: “El lunes se puede comprar pescado, pero de Noruega, Dinamarca o Chile; el día ideal para comprarlo nacional es el miércoles”

El encargado de la pescadería Oñate, en Madrid, explica por qué los lunes sí podemos comprar pescado fresco, aunque no nacional (TikTok/ @mercadodelapaz)

Es uno de los muchos saberes populares gastronómicos que todo el mundo ha escuchado alguna vez. De toda la vida, nuestros abuelos, abuelas, madres y padres nos han advertido que los lunes nunca debemos comprar pescado fresco, tampoco pedirlo para comer en restaurantes. La razón para este consejo es sencilla: nos darían producto del viernes anterior, ya que los pescadores no salen a faenar en fin de semana. Parece lógico confiar en la sapiencia de nuestros mayores, pero, ¿realmente sigue siendo cierta esta afirmación?

Para responder a esta pregunta, acudimos a quienes más saben sobre la materia: los tenderos que comercializan cada pieza desde negocios de barrio y mercados. Hace ya unos meses que hablaba sobre este asunto el pescadero José Antonio Oñate, al frente de la pescadería Oñate en el Mercado de la Paz, en Madrid. Un negocio familiar que, desde el siglo XX, ha mostrado un enorme compromiso por la calidad. La propia cuenta de redes sociales del mercado le hacía la consulta sobre este tema, a lo que José Antonio respondía con claridad. Porque, como suele ocurrir, este mantra tiene parte de verdad, pero con ciertos matices.

PUBLICIDAD

“Hay un mito que dice que los lunes no se puede comer pescado y eso no es cierto”, comienza afirmando el pescadero en este vídeo publicado en TikTok. "Los lunes hay MercaMadrid, por supuesto. Lo que ocurre es que cuando entra pescado nacional, es el martes; los lunes entra pescado de todas partes de Europa", explica. Este pescado llegaría a España desde países como Noruega, Dinamarca, Escocia o incluso de América del Sur, de países como Chile. “Esos pescados entran los lunes porque vienen en avión la gran mayoría de ellos, aunque algunos vienen en tren”.

Imagen recurso de una pescadería (Jesús Hellín / Europa Press)

El viaje del pescado nacional, del barco a la mesa

La gran mayoría de pescadores deja de faenar a partir del viernes. Cuando llega el lunes, los pescadores nacionales salen a faenar al mar desde muy temprano, aún durante la madrugada y, por lo tanto, a media mañana muchos pescadores ya están de vuelta en el puerto con pescado fresco. “Entonces los camiones cargan directamente todo el género que han pescado y se vienen a Madrid”, continúa su explicación el pescadero.

PUBLICIDAD

Es entonces cuando comienza la rueda que convierte el producto recién pescado en piezas listas para el consumo en pescaderías y mercados. “El pescado nacional llega a MercaMadrid a partir de las once o doce de la noche del martes, por lo que, si es el que estás buscando, el día ideal para comprarlo es a partir del miércoles”, explican desde esta histórica pescadería. Una fecha clave para aquellos que busquen pescado nacional y de calidad en su mejor punto de frescura.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Cabe destacar que esta norma no aplica en todas las ciudades españolas. En los municipios con puerto pesquero, como pueden ser Barcelona, Vigo o San Sebastián, los lunes por la tarde ya puede haber pescado fresco, siempre que sea de proximidad. Por eso, tampoco en los restaurantes situados a pie de playa debemos pedir pescado fresco un lunes a la hora de comer; eso sí, si estamos en una zona costera, lo podemos disfrutar para cenar.

PUBLICIDAD