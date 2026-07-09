Los salmorejos de súper son saludables, pero no siempre baratos, según la OCU: “El brik es la opción más asequible, y los de marca blanca son incluso mejores”

El salmorejo es una bebida saludable, refrescante y muy recomendable para incluir en la dieta (nito/Shutterstock)

Es una de las grandes estrellas del verano, pero cada vez menos gente lo prepara en casa. Hablamos del salmorejo, una sopa fría típica de la provincia de Córdoba que los supermercados han popularizado en su versión precocinada. Son muchos los que, en vez de mezclar y batir el pan duro, los tomates, el aceite y el ajo, optan por acercarse a su tienda más cercana para comprar un brick o botella refrigerada. Pero, ¿realmente es una buena compra, un producto saludable o una receta fiel a la tradición?

Es lo que han querido comprobar desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), quienes han elaborado un análisis de 30 salmorejos refrigerados de venta en supermercados. Los resultados regalan buenas noticias para los amantes de este producto, pues reconocen buenas conclusiones en lo que se refiere a su aporte nutricional. “Son un alimento muy interesante para introducir en la dieta este verano”, afirma la Organización.

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Sin embargo, no todos los salmorejos del supermercado son iguales. “Las principales diferencias se observan en el etiquetado, el precio y la prueba de degustación, realizada por un panel de expertos cocineros”, explican desde la organización, mostrando las conclusiones de un estudio que, además, ha señalado a tres salmorejos como las mejores compras en relación calidad-precio.

Bastante saludables, aunque no siempre tradicionales

Si por algo destacan los salmorejos analizados es por sus buenos o muy buenos resultados nutricionales. La OCU destaca la presencia de tomate, aceite, ajo y pan rallado y la ausencia de aditivos industriales, lo que se traduce en una buena o incluso muy buena valoración en la Escala Saludable de OCU.

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Receta del salmorejo cordobés tradicional (Adobe Stock)

“Representan una fuente natural de vitaminas y minerales con una alta densidad nutricional y un limitado aporte calórico, incluso menor que el de uno casero, ya que incorpora menos pan y la cantidad de aceite de oliva suele ser menor”, explican los expertos de la organización. Por el contrario, estos productos contienen menos fibra que los que preparamos en casa, ya que, a diferencia de la receta tradicional, las hortalizas utilizadas en fábrica suelen estar peladas y pasan por varios tamices.

No obstante, algunos salmorejos envasados se saltan las normas de la tradición y añaden ingredientes que no forman parte de la versión clásica de este icono cordobés. En ocasiones, incorporan pimiento rojo para quitar acidez y añadir color, así como cebolla y vinagre para ayudar a la conservación. Ingredientes no contemplados en la receta tradicional que suelen lastrar la degustación, haciendo que se parezcan casi más a un gazpacho.

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Diferencias de precio que no merecen la pena

Otra diferencia importante entre los salmorejos analizados por la OCU reside en el precio, extremadamente variable entre unos y otros. Frente a los 2,11 €/l del brik de salmorejo de Eroski, pueden encontrarse productos mucho más caros, como es el salmorejo de Santa Teresa con tomate Raf, que cuesta 8,16 €/l. Una diferencia de más de seis euros por litro que, como avisan los expertos, no siempre está justificada.

“En general, el brik es la opción más asequible, especialmente en marca blanca, productos comparables o incluso superiores en calidad a los salmorejos más caros”, explican desde la organización de consumidores. Habitualmente, las versiones más caras vienen envasadas en una botella de plástico transparente o en formato de medio litro.

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Los abuelos de Ramón abrieron el restaurante en 1932. Ahora, 90 años después, el restaurante, a cargo de Ramón, sigue haciendo el gazpacho como en sus inicios, igual que muchas otras de sus recetas tradicionales

Los mejores salmorejos del supermercado

En cuanto a la prueba de degustación, la OCU ha destacado cuatro opciones por encima del resto. Son el salmorejo de La Huerta de Don Simón (3,00 €/l), seguido del de la marca blanca Hacendado (3,00 €/l), el de Dia al punto (2,99 €/l) y, como una opción algo más cara, el salmorejo de RealFooding (de 3,52 a 4,37 €/l).