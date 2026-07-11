Incendios en España, en directo: los servicios de extinción vigilan los focos activos ante el riesgo extremo por altas temperaturas

Incendio en Los Gallardos, Almeria, España, julio 10, 2026. REUTERS/Violeta Santos Moura

España afronta una jornada compleja en la gestión y control de los incendios forestales en mitad de un contexto meteorológico severo. El foco de mayor atención se concentra aún en la provincia de Almería, concretamente en el término de Los Gallardos, donde un virulento incendio que se propagó con rapidez ha afectado a unas 5.000 hectáreas.

El avance de las llamas obligó al desalojo preventivo de más de 1.400 personas de localidades cercanas como Bédar y Lubrín, y las autoridades han confirmado el fallecimiento de 12 personas en el entorno del siniestro, lo que ha llevado a desplegar un amplio contingente de emergencias, incluyendo efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A nivel general, el panorama para las próximas horas viene condicionado por la situación meteorológica. Según las previsiones y mapas de riesgo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el peligro potencial de incendios forestales se sitúa en niveles muy altos o extremos en amplias zonas del territorio nacional, con especial incidencia en el interior peninsular, el cuadrante suroeste y la fachada mediterránea.

La sequedad de la vegetación provocada por las sucesivas olas de calor y la previsión de rachas de viento obligan a los equipos terrestres de las distintas comunidades autónomas a redoblar las tareas de vigilancia preventiva a la espera de que los medios aéreos puedan incorporarse con las primeras luces del día.