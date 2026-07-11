Incendios en España, en directo: los servicios de extinción vigilan los focos activos ante el riesgo extremo por altas temperaturas

España afronta una jornada compleja en la gestión y control de los incendios forestales en mitad de un contexto meteorológico severo. El foco de mayor atención se concentra aún en la provincia de Almería, concretamente en el término de Los Gallardos, donde un virulento incendio que se propagó con rapidez ha afectado a unas 5.000 hectáreas.
El avance de las llamas obligó al desalojo preventivo de más de 1.400 personas de localidades cercanas como Bédar y Lubrín, y las autoridades han confirmado el fallecimiento de 12 personas en el entorno del siniestro, lo que ha llevado a desplegar un amplio contingente de emergencias, incluyendo efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
A nivel general, el panorama para las próximas horas viene condicionado por la situación meteorológica. Según las previsiones y mapas de riesgo de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el peligro potencial de incendios forestales se sitúa en niveles muy altos o extremos en amplias zonas del territorio nacional, con especial incidencia en el interior peninsular, el cuadrante suroeste y la fachada mediterránea.
La sequedad de la vegetación provocada por las sucesivas olas de calor y la previsión de rachas de viento obligan a los equipos terrestres de las distintas comunidades autónomas a redoblar las tareas de vigilancia preventiva a la espera de que los medios aéreos puedan incorporarse con las primeras luces del día.
El incendio forestal declarado este jueves en Los Gallardos (Almería) ha dejado hasta el momento 12 muertos y 23 personas desaparecidas, elevando hasta fase de emergencia, situación operativa 2, el Plan Infoca, con desalojos masivos, carreteras cortadas y la incorporación al operativo de extinción de la UME ante el avance de las llamas. El incendio, el más mortífero de la región hasta la fecha, se ha convertido en todo un reto para los bomberos, no solo por el viento y las temperaturas de julio sino por la orografía que presenta el terreno.
Vélez-Málaga (Málaga), 10 jul (EFE).- El cantante almeriense David Bisbal ha dedicado su concierto en el Weekend Beach Festival de Torre del Mar, en Vélez-Málaga, a las víctimas del incendio de Los Gallardos, en su provincia, y ha admitido que es “muy difícil” hacer sonreír a la gente cuando se lloran pérdidas de vidas.