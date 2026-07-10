El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña investiga a Julia Lüderwaldt, la terapeuta de los Andic, por intrusismo profesional y mala práctica

La terapeuta de los Andic es investigada. (EFE)

La muerte de Isak Andic, fundador de la reconocida cadena de moda Mango, ha desplegado una investigación judicial que mantiene en vilo a miles de personas. El suceso, ocurrido tras una caída por un barranco en Montserrat mientras caminaba junto a su hijo mayor, Jonathan Andic, ha abierto numerosos interrogantes sobre si se trató de un accidente o de un acto deliberado. La jueza al frente del caso ha puesto el foco en los lazos familiares, los conflictos económicos previos y, ahora especialmente, en la figura de la psicóloga Julia Lüderwaldt.

A medida que avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Andic, han surgido testimonios que apuntan a la influencia que Lüderwaldt ejercía sobre la familia. Su nombre apareció de forma recurrente en las declaraciones judiciales, no solo por su rol como mediadora en los desacuerdos económicos entre padre e hijo, sino también por su larga trayectoria como consejera personal de familias muy adineradas e influyentes en España.

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Este factor ha llevado a los investigadores a analizar con especial detenimiento sus actividades y vínculos, especialmente porque los Mossos d’Esquadra le permitieron acogerse al secreto profesional durante su declaración judicial, que se extendió casi tres horas, según informa El Periódico.

Investigación a Julia Lüderwaldt por intrusismo profesional

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) ha iniciado una investigación formal contra Julia Lüderwaldt por presunto intrusismo en el ejercicio de la psicología. El organismo confirmó que “no consta” que Lüderwaldt haya estado colegiada ni en este colegio ni en ningún otro del territorio español. Además, el COPC aclara que, al no estar registrada como psicóloga, la institución no dispone de información sobre sus estudios ni sobre titulación alguna que la habilite legalmente para ejercer.

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Un repaso a la investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango. Lo que comenzó como un trágico accidente de senderismo ha culminado con la detención de su propio hijo, Jonathan Andic, como principal sospechoso.

Según el COPC, para trabajar como psicólogo en España es obligatorio poseer, al menos, la titulación universitaria correspondiente y estar colegiado. La ley 7/2006 de las profesiones colegiadas establece que la no colegiación se considera una falta administrativa, susceptible de sanciones económicas. Esta normativa busca garantizar la calidad y legalidad en la prestación de servicios psicológicos, así como la protección de los derechos de los pacientes.

En el marco de esta investigación, el COPC también recordó que el secreto profesional no depende de la colegiación, sino de la legislación general vigente. Por tanto, incluso quienes ejercen sin estar colegiados están obligados a respetar la confidencialidad de la información obtenida en el desempeño de su labor, aunque la autoridad judicial es la que debe decidir si corresponde exonerar o no a la persona citada de declarar sobre determinados hechos.

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Los 40 millones de euros y una estrecha relación

Julia Lüderwaldt, de 58 años, ha trabajado durante más de una década como consejera personal de familias influyentes en España, entre ellas los Andic, los Sánchez Vicario y miembros del entorno Urdangarin. Su actividad, sin embargo, transcurría sin que existiera constancia oficial de su trabajo ni de ninguna titulación en psicología. Fuentes anónimas describen a Lüderwaldt como una persona con notable capacidad para influir emocionalmente en sus clientes, generando situaciones de dependencia y cobrando sumas elevadas por sus servicios.

El chantaje y los 40 millones para Jonathan Andic. (Europa Press)

El papel de Lüderwaldt en el caso Andic ha cobrado especial relevancia tras su comparecencia ante la jueza encargada de la investigación. Actuó como mediadora en los conflictos económicos surgidos entre Isak Andic y su hijo Jonathan, justo antes del fallecimiento del fundador de Mango. Según La Vanguardia, Lüderwaldt llegó a condicionar a Isaak Andic para que le diera a su hijo una suma de 40 millones de euros, lo que ha suscitado aún más dudas sobre su manera de operar.

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Además, la relación de confianza que mantenía con Estefanía Knuth, pareja de Isak Andic, y su proximidad al núcleo íntimo de la familia han convertido a Lüderwaldt en una figura clave para la investigación judicial. La jueza evalúa hasta qué punto su intervención pudo influir en los hechos y en las decisiones tomadas por los protagonistas del caso. Mientras tanto, el proceso continúa y se espera que, en las próximas semanas, se aclaren tanto las circunstancias de la muerte de Andic como la responsabilidad de quienes formaban parte de su entorno más cercano.