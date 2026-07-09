Al menos seis muertos y desalojos masivos por el incendio de Los Gallardos en Almería

Los equipos de extinción trabajan en condiciones extremas para frenar el fuego cerca de Los Gallardos que ya ha dejado al menos seis muertos (E112Andalucia)

El incendio forestal declarado este jueves entre Los Gallardos, Bédar y el entorno de Lubrín ha dejado al menos seis muertos en Almería y ha obligado a elevar el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2, con desalojos masivos, carreteras cortadas y la incorporación de la UME ante el rápido avance de las llamas.

Los seis fallecidos han sido localizados en varios vehículos situados en un camino próximo a Lubrín mientras la dirección de la emergencia mantiene sin confirmar por ahora sus identidades, edades, nacionalidades y las circunstancias exactas de las muertes.

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El balance sanitario incluye además dos personas hospitalizadas y otras cuatro atendidas sobre el terreno. Una mujer ha sido evacuada con quemaduras al Hospital Universitario Torrecárdenas y otra persona ha ingresado por inhalación de humo; también se sitúan entre los heridos a un hombre con quemaduras en Bédar y otra persona atendida por la rotura de un tobillo durante el desalojo.

Despliegue y evacuaciones

El fuego se ha iniciado por la tarde en el paraje de Almocáizar, en Los Gallardos, y se ha propagado con rapidez por una zona forestal próxima a numerosas viviendas. La evolución del incendio ha complicado la extinción y ha forzado un amplio despliegue de emergencia.

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Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa en funciones de la Junta de Andalucía, ha elevado a las 22.37 horas el Plan Infoca a fase de emergencia, situación operativa 2, por la evolución y el potencial del fuego. La Junta de Andalucía ha activado además a la UME, que se desplegará sobre el terreno junto a los efectivos del Infoca y los bomberos.

En la extinción trabajan 150 efectivos y cinco autobombas. Durante la tarde han llegado a intervenir 16 medios aéreos, entre ellos seis aviones de carga en tierra, siete helicópteros, un avión de coordinación y un anfibio pesado del Ministerio.

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9 de julio de 2026 - El avance del fuego afecta a una extensa zona forestal y obliga a un gran despliegue de medios aéreos y terrestres (E112Andalucia)

Las evacuaciones afectan a varios núcleos de población del Levante almeriense. Por el momento, siguen desalojados vecinos de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y viviendas del Pinar de Bédar, tal y como indica Diario de Almería.

54 personas se encuentran alojadas en el Centro de Artes Escénicas. Además, Cadena Ser indica que entre 80 y 100 vecinos han sido reubicados en Lubrín, en el teatro municipal y el polígono industrial, atendidos por la corporación local, Cruz Roja, el servicio de emergencias 112 y vecinos que han facilitado alimentos, agua y la apertura de comercios fuera del horario habitual.

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Uno de los episodios más delicados de la noche se ha producido en la carretera principal de Bédar. El avance del fuego cruzó la calzada y convirtió la vía en una ratonera, lo que impidió utilizar los autocares previstos para la evacuación y obligó a desviar a gran parte de los afectados hacia Lubrín.

Carreteras cortadas y origen bajo investigación

La emergencia mantiene cortada la A-7 entre los kilómetros 709 y 714 en sentido creciente, así como la N-340A en las inmediaciones del incendio. Los cierres buscan garantizar la seguridad de los equipos de extinción y de emergencias en una comarca con la movilidad muy condicionada.

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El servicio Emergencias 112 Andalucía ha gestionado más de 150 llamadas desde el inicio del incendio. Los primeros avisos situaban las llamas en el kilómetro 511 de la N-340A y varios alertantes indicaron que se había caído un cable antes de que comenzara un fuego que se extendió con rapidez hacia la masa forestal próxima a la carretera.

La causa del incendio sigue sin determinarse oficialmente y deberá aclararla la investigación. El centro coordinador ha activado al Centro Operativo Provincial del Infoca, a los bomberos, la Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, el Grupo de Emergencias de Andalucía y a la empresa suministradora de energía.

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Sanz ha trasladado el pésame del Gobierno andaluz a los allegados de las víctimas y ha afirmado: “Es una noticia terrible. En nombre del Gobierno andaluz quiero expresar nuestro dolor y nuestras condolencias a las familias de las seis personas fallecidas en este incendio. Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”.