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España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

Sigue el minuto a minuto del enfrentamiento entre las dos selecciones que se juegan una plaza en semifinales para medirse a Francia

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España y Bélgica se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026.
España y Bélgica se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Lamine contra Doku. Unai Simón contra Thibaut Courtois. El jamón ibérico contra el chocolate belga. El segundo encuentro de cuartos de final ya está aquí y enfrenta a una de las grandes aspirantes con la que se ha convertido ya en gran revelación de este Mundial 2026. España y Bélgica se miden por una plaza en las semifinales, las que podrían ser las segundas para La Roja después de aquella recordada ante Alemania que se saldó con el gol de Puyol.

No lo tendrá nada fácil el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que se enfrenta a un combinado que quizá nadie esperaba a estas alturas de la película, y quizá por inesperado es más peligroso que cualquier otro equipo. Bélgica ha ido haciendo los deberes y se ha plantado en cuartos con motivos más que de sobra para pelear por un puesto entre las cuatro mejores de este Mundial. No en vano, el cuadro liderado por Rudi García venció a la anfitriona Estados Unidos con un contundente 4-1.

Romelu Lukaku, de Bélgica, festeja luego de anotar el cuarto gol de su selección ante Estados Unidos en los octavos de final de la Copa del Mundo, el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)
Romelu Lukaku, de Bélgica, festeja luego de anotar el cuarto gol de su selección ante Estados Unidos en los octavos de final de la Copa del Mundo, el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)

La cita futbolística podrá seguirse en todo el país a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV, tanto en señal abierta como por cable o plataformas digitales. Los aficionados españoles tendrán así múltiples alternativas para no perderse ni un minuto de la acción, con una cobertura pensada para todos los dispositivos y preferencias de consumo. Hasta en los mismísimos cines se podrá seguir el encuentro que dará un pase a las semifinales.

El partido entre España y Bélgica se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00 horas de España. Para quienes sigan el Mundial desde otras latitudes, el horario será: 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 en México; 15:00 en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y 16:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

09:56 hsHoy

El homenaje a su arte que llevan en la piel

El cuadro del Museo Reina Sofía que ha inspirado la épica remontada de Bélgica en el Mundial

El equipo liderado por Thibaut Courtois pasó a octavos de final tras darle la vuelta al resultado con Senegal

La equipación de Bélgica se inspira en Grelots roses, ciels en lambeaux (Cascabeles rosas, cielos en jirones), expuesta en el Reina Sofía.
La equipación de Bélgica se inspira en Grelots roses, ciels en lambeaux (Cascabeles rosas, cielos en jirones), expuesta en el Reina Sofía.

La de anoche pasará a la historia como una de las grandes remontadas del Mundial 2026. Bélgica iba perdiendo por 2 a 0 a falta de poco más de diez minutos frente a Senegal, vigente campeona de la Copa África -sobre el campo, porque fuera de este la federación africana le concedió el título a Marruecos tras la polémica retirada- cuando surgió la magia. Romelu Lukaku entró en el terreno de juego y acortó distancias con un remate al primer palo, para unos minutos después ser Tielemans a centro de Trossard -con el que se había peleado un rato antes- quien pusiese el empate cerca del final del encuentro.

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09:47 hsHoy

¿Y qué tal se les da el cine?

Cuando arrancó el torneo también analizamos las diferentes cinematografías que acompañan a cada Selección, y Bélgica puede decir que cuenta con varias películas de gran calado en los últimos años. Chantal Akerman, cuya película Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles ocupa actualmente el número 1 de la prestigiosa lista de Sight and Sound, es uno de sus grandes nombres, pero también están los hermanos Dardenne (Dos días, una noche), Jaco Van Dormael (Las vidas posibles de Mr. Nobody) o Felix Van Groeningen (Alabama Monroe).

Imagen de 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles', de Chantal Akerman.
Imagen de 'Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles', de Chantal Akerman.
09:31 hsHoy

Así juegan los ‘diablos rojos’

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

El equipo dirigido por Rudi García dejó atrás sus dudas, superó a los locales desde el inicio y aseguró su pase tras una actuación colectiva dominante

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4 - ES

Bélgica se ha impuesto a Estados Unidos por 1-4 y se cita así con España en los cuartos de final del Mundial 2026, después de su partido más sólido del torneo, una reacción que ha llegado tras cuatro encuentros irregulares y que deja además la duda sobre el estado físico de Amadou Onana antes del cruce del viernes en Los Ángeles.

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09:30 hsHoy

Una Bélgica fuerte, sorprendente y reivindicativa

Bélgica manda mensaje a Donald Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial 2026: “Revoca esto”

La selección belga goleó 4-1 a Estados Unidos y aprovechó el resultado para lanzar un mensaje al presidente estadounidense en redes sociales

(REUTERS/Lee Smith)
(REUTERS/Lee Smith)

La Selección de Bélgica no solo consiguió su pase a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar 4-1 a Estados Unidos, sino que también protagonizó uno de los momentos más comentados del torneo al lanzar una indirecta contra el presidente Donald Trump.

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09:21 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido

A qué hora juega hoy España contra Bélgica y dónde ver el partido: la Selección busca pasar a unas semifinales donde ya espera Francia

El equipo dirigido por Luis de la Fuente se mide a los ‘diablos rojos’ de Thibaut Courtois por un hueco entre los cuatro mejores del campeonato

-crédito IMAGN IMAGES via Reuters Jessie Alcheh
-crédito IMAGN IMAGES via Reuters Jessie Alcheh

El pase a semifinales de la Copa del Mundo 2026 está en juego este viernes para España, que se enfrentará a Bélgica en un duelo con sabor a revancha y expectativas renovadas. El encuentro, programado para las 21:00 horas en nuestro país, evoca por un lado la eliminación de España en el Mundial de 1986 en penaltis o la recordada victoria de 1990 y representa una nueva oportunidad para que la ‘Roja’ siga escribiendo su historia en el torneo.

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09:16 hsHoy

El penalti que lo cambió todo

España se enfrentó a Bélgica en el Mundial de 1986. En México primero se adelantaron los belgas en la primera mitad con un tanto de Jan Ceulemans, que sólo pudo equilibrar en los últimos compases del choque Juan Señor. Los penaltis fueron adversos, con los belgas marcando sus cinco lanzamientos para hacer bueno la parada de Jean-Marie Pfaff a Eloy Olaya y ganarse el billete a semifinales ante la Argentina de Diego Armando Maradona.

Bélgica y España se midieron en el Mundial de 1986, donde se lo llevaron los 'diablos rojos' en penaltis.
Bélgica y España se midieron en el Mundial de 1986, donde se lo llevaron los 'diablos rojos' en penaltis.
09:11 hsHoy

Los datos en el duelo individual

Los ‘Diablos Rojos’ y la actual campeona de Europa se cruzarán las caras por vigesimocuarta vez en su historia, con 12 de ellos saldados con victoria de la campeona del mundo de 2010, entre ellos los cinco últimos, aunque no juegan desde septiembre de 2016, con triunfo por 0-2 con doblete de David Silva en el estreno como seleccionador de Julen Lopetegui y con el español Roberto Martínez al frente del equipo belga.

09:06 hsHoy

El extraño dato de Bélgica

El partido entre Estados Unidos y Bélgica por el Mundial fue la transmisión de fútbol más vista en la historia del país

La cobertura de Fox promedió 30 millones de espectadores y alcanzó un pico de 36,8 millones en la franja final. Mientras Telemundo sumó 12 millones y consolidó el creciente interés de la audiencia estadounidense por este deporte

El partido entre Estados Unidos y Bélgica en la Copa del Mundo 2026 batió el récord de audiencia del fútbol en Estados Unidos (REUTERS/Agustin Marcarian)
El partido entre Estados Unidos y Bélgica en la Copa del Mundo 2026 batió el récord de audiencia del fútbol en Estados Unidos (REUTERS/Agustin Marcarian)

El enfrentamiento entre Estados Unidos y Bélgica en la Copa del Mundo 2026 no solo significó la despedida del equipo local del torneo, sino que también se convirtió en un fenómeno televisivo sin precedentes, según informó la cadena Fox.

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09:02 hsHoy

El as bajo la manga de España

El “efecto banquillo” de España: la fórmula secreta de Luis de la Fuente que también tiene Bélgica

La selección belga también cuenta con un jugador determinante desde el banquillo: Romelu Lukaku

Luis de la Fuente y Mikel Merino. (REUTERS/Lisi Niesner)
Luis de la Fuente y Mikel Merino. (REUTERS/Lisi Niesner)

España se verá las caras con Bélgica en cuartos de final. Duelo europeo con la Selección como “rival a batir”. Luis de la Fuente parece haber dado con la tecla después de una fase de grupos con más dudas que certezas. No obstante, tanto con Austria como con Portugal, el equipo volvió a encontrar las mejores sensaciones a la vez que jugadores importantes se reencontraban con su mejor versión.

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09:00 hsHoy

La mejor previa

Bélgica, de verdugo de España y bestia negra en Europa al ocaso de su generación de oro

La selección belga llega al duelo ante La Roja en mitad de un cambio generación, pero con destellos que aquel equipo que un día fueron

Los jugadores de Bélgica celebrando el pase a cuartos de final (Reuters/Blake Dahlin)
Los jugadores de Bélgica celebrando el pase a cuartos de final (Reuters/Blake Dahlin)

España y Bélgica convergen en los cuartos de final del Mundial, con Los Angeles como escenario. Nadie apostaba que los diablos rojos llegarían a instancias finales. Cuartos nada menos. Su equipo, lleno de jugadores de renombre, se encuentra en un impasse. Ese limbo entre una generación saliente y una entrante, en el que se intenta adaptar a los jóvenes futbolistas mientras aún aguantan los más experimentados. Ahora se miden a España, una vieja conocida. Fueron verdugos de una selección marcada por una agónica tanda de penaltis y el error de Eloy Olaya.

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