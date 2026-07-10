España - Bélgica en el Mundial 2026, en directo: ‘La Roja’ se juega el pase a semifinales ante los ‘diablos rojos’

España y Bélgica se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

Lamine contra Doku. Unai Simón contra Thibaut Courtois. El jamón ibérico contra el chocolate belga. El segundo encuentro de cuartos de final ya está aquí y enfrenta a una de las grandes aspirantes con la que se ha convertido ya en gran revelación de este Mundial 2026. España y Bélgica se miden por una plaza en las semifinales, las que podrían ser las segundas para La Roja después de aquella recordada ante Alemania que se saldó con el gol de Puyol.

No lo tendrá nada fácil el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, que se enfrenta a un combinado que quizá nadie esperaba a estas alturas de la película, y quizá por inesperado es más peligroso que cualquier otro equipo. Bélgica ha ido haciendo los deberes y se ha plantado en cuartos con motivos más que de sobra para pelear por un puesto entre las cuatro mejores de este Mundial. No en vano, el cuadro liderado por Rudi García venció a la anfitriona Estados Unidos con un contundente 4-1.

Romelu Lukaku, de Bélgica, festeja luego de anotar el cuarto gol de su selección ante Estados Unidos en los octavos de final de la Copa del Mundo, el lunes 6 de julio de 2026 (AP Foto/Lindsey Wasson)

La cita futbolística podrá seguirse en todo el país a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV, tanto en señal abierta como por cable o plataformas digitales. Los aficionados españoles tendrán así múltiples alternativas para no perderse ni un minuto de la acción, con una cobertura pensada para todos los dispositivos y preferencias de consumo. Hasta en los mismísimos cines se podrá seguir el encuentro que dará un pase a las semifinales.

El partido entre España y Bélgica se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00 horas de España. Para quienes sigan el Mundial desde otras latitudes, el horario será: 14:00 en Perú, Colombia y Ecuador; 13:00 en México; 15:00 en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y 16:00 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.