Cacahuetes envueltos en chocolate, la receta que nos recuerda al bocado más dulce de nuestra infancia

Cacahuetes envueltos en chocolate negro (Magnific)

Un bocado crujiente y dulce que a muchos nos recuerda a nuestra infancia. Estos cacahuetes envueltos en chocolate imitan a los clásicos Conguitos, un riquísimo snack que forma parte del imaginario popular de millones de españoles. Sus icónicos anuncios de televisión, su característica y no menos polémica imagen de marca y su inconfundible sabor los convierten en uno de los bocados más populares de las últimas décadas.

Creados por un confitero llamado Federico Díaz Martínez e inscritos en 1963 en el registro civil, estos Conguitos son todo un clásico que, además, es fácil de recrear en casa. La receta es tan sencilla como deliciosa, y puedes personalizarla cambiando el chocolate negro por chocolate con leche o blanco, añadir especias como canela para darle un toque diferente o incluso utilizar colorantes para crear un riquísimo snack para niños.

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Como base para estos bocaditos, podemos utilizar cacahuetes ya pelados, tostados y sin sal, que podremos encontrar en cualquier supermercado o tienda de ultramarinos; o bien comprar cacahuetes al peso y pelarlos con cuidado en casa. Como toque extra, añadiremos al chocolate derretido un chorrito de aceite de girasol, que aportará un llamativo brillo a cada cacahuete. Sin embargo, es un paso completamente opcional.

Receta de cacahuetes envueltos en chocolate

Los cacahuetes envueltos en chocolate son frutos secos tostados, recubiertos con una cobertura de chocolate fundido y enfriados hasta obtener un acabado brillante y crujiente. La técnica principal es el baño y enfriado del chocolate.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 10 minutos Cocción/fundido y enfriado: 15 minutos



Ingredientes

200 g de cacahuetes tostados sin sal

200 g de chocolate negro para fundir (mínimo 70 % cacao)

1 cucharadita de aceite de girasol (opcional, para dar brillo)

Sal en escamas (opcional, para espolvorear)

Cómo hacer cacahuetes envueltos en chocolate, paso a paso

Funde el chocolate en un cuenco resistente al calor, al baño María o en microondas en intervalos de 30 segundos, removiendo para evitar que se queme. Añade el aceite de girasol al chocolate fundido si buscas un acabado más brillante. Puedes saltarte este paso si lo prefieres. Echa los cacahuetes en el bol y remueve hasta que queden bien cubiertos. Saca los cacahuetes con ayuda de un tenedor o espumadera, escurriendo el exceso de chocolate. Colócalos separados sobre una bandeja con papel de horno. Espolvorea sal en escamas por encima si quieres realzar el sabor. Mete la bandeja en la nevera durante 10-15 minutos, hasta que el chocolate endurezca por completo. Una vez fríos, despega los cacahuetes del papel y guárdalos en un recipiente hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 6 porciones (aprox. 40-50 unidades).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 180 kcal

Proteínas: 4 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 9 g

Azúcares: 7 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 2 semanas en recipiente hermético, en lugar fresco y seco. Evita la nevera si hay humedad, para que el chocolate no blanquee.