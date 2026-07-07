España

Cacahuetes envueltos en chocolate, la receta que nos recuerda al bocado más dulce de nuestra infancia

Este bocado sencillo es perfecto para acompañar el café en cualquier sobremesa, para agasajar a los invitados en una reunión familiar o para endulzar una tarde de cine en casa

Guardar
Google icon
Cacahuetes envueltos en chocolate negro (Magnific)
Cacahuetes envueltos en chocolate negro (Magnific)

Un bocado crujiente y dulce que a muchos nos recuerda a nuestra infancia. Estos cacahuetes envueltos en chocolate imitan a los clásicos Conguitos, un riquísimo snack que forma parte del imaginario popular de millones de españoles. Sus icónicos anuncios de televisión, su característica y no menos polémica imagen de marca y su inconfundible sabor los convierten en uno de los bocados más populares de las últimas décadas.

Creados por un confitero llamado Federico Díaz Martínez e inscritos en 1963 en el registro civil, estos Conguitos son todo un clásico que, además, es fácil de recrear en casa. La receta es tan sencilla como deliciosa, y puedes personalizarla cambiando el chocolate negro por chocolate con leche o blanco, añadir especias como canela para darle un toque diferente o incluso utilizar colorantes para crear un riquísimo snack para niños.

PUBLICIDAD

Como base para estos bocaditos, podemos utilizar cacahuetes ya pelados, tostados y sin sal, que podremos encontrar en cualquier supermercado o tienda de ultramarinos; o bien comprar cacahuetes al peso y pelarlos con cuidado en casa. Como toque extra, añadiremos al chocolate derretido un chorrito de aceite de girasol, que aportará un llamativo brillo a cada cacahuete. Sin embargo, es un paso completamente opcional.

Receta de cacahuetes envueltos en chocolate

Los cacahuetes envueltos en chocolate son frutos secos tostados, recubiertos con una cobertura de chocolate fundido y enfriados hasta obtener un acabado brillante y crujiente. La técnica principal es el baño y enfriado del chocolate.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción/fundido y enfriado: 15 minutos

Ingredientes

  • 200 g de cacahuetes tostados sin sal
  • 200 g de chocolate negro para fundir (mínimo 70 % cacao)
  • 1 cucharadita de aceite de girasol (opcional, para dar brillo)
  • Sal en escamas (opcional, para espolvorear)

Cómo hacer cacahuetes envueltos en chocolate, paso a paso

  1. Funde el chocolate en un cuenco resistente al calor, al baño María o en microondas en intervalos de 30 segundos, removiendo para evitar que se queme.
  2. Añade el aceite de girasol al chocolate fundido si buscas un acabado más brillante. Puedes saltarte este paso si lo prefieres.
  3. Echa los cacahuetes en el bol y remueve hasta que queden bien cubiertos.
  4. Saca los cacahuetes con ayuda de un tenedor o espumadera, escurriendo el exceso de chocolate.
  5. Colócalos separados sobre una bandeja con papel de horno.
  6. Espolvorea sal en escamas por encima si quieres realzar el sabor.
  7. Mete la bandeja en la nevera durante 10-15 minutos, hasta que el chocolate endurezca por completo.
  8. Una vez fríos, despega los cacahuetes del papel y guárdalos en un recipiente hermético.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde unas 6 porciones (aprox. 40-50 unidades).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 13 g
  • Hidratos de carbono: 9 g
  • Azúcares: 7 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Hasta 2 semanas en recipiente hermético, en lugar fresco y seco. Evita la nevera si hay humedad, para que el chocolate no blanquee.

Temas Relacionados

PostresChocolateRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rincón secreto de Mikel Merino en Navarra: un pueblo de 200 habitantes con una iglesia medieval y mucho silencio

El héroe de la Selección española tiene un refugio muy especial en Navarra. Allí pasó parte de su infancia y sigue escapándose siempre que puede para disfrutar de la naturaleza y la calma

El rincón secreto de Mikel Merino en Navarra: un pueblo de 200 habitantes con una iglesia medieval y mucho silencio

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Volar con tu mascota se complica este verano: la UE impone nuevos requisitos para viajar en avión

Un nuevo reglamento contra las enfermedades transmisibles entra en vigor este 2026 y complica los trámites

Volar con tu mascota se complica este verano: la UE impone nuevos requisitos para viajar en avión

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

Santiago Abascal ha dicho este martes que la ‘ley de nietos’, que concede la nacionalidad a descendientes de exiliados, hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad antes de 1978 y mayores de edad cuyos padres la recuperaron, es una herramienta para manipular las elecciones

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

José Ribagorda se despide de Iván Sanz tras la tragedia que conmociona al mundo del vino: “Qué inmenso vacío nos dejáis. Qué injusta es la vida”

El periodista se ha despedido de la familia en una publicación en redes sociales

José Ribagorda se despide de Iván Sanz tras la tragedia que conmociona al mundo del vino: “Qué inmenso vacío nos dejáis. Qué injusta es la vida”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

ECONOMÍA

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

DEPORTES

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”