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Dos hermanas gemelas que no se han cortado el pelo en 7 años lo donan para niños con cáncer

Willow e Isla, de siete años, se recortarán al menos 30 centímetros cada una el 25 de julio en Erdington para apoyar a The Little Princess Trust, que fabrica pelucas de cabello natural para pacientes jóvenes

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Dos niñas de cabello castaño muy largo y ondulado, con diademas grises, chaquetas vaqueras azules y camisetas blancas, sonriendo a cámara
Las niñas Willow e Isla sonríen mientras exhiben su abundante cabello ondulado que llega hasta la cintura, sin haber sido cortado. (Shaunah Henderson)

Las hermanas gemelas Willow e Isla, de siete años, han decidido donar por primera vez su largo cabello, que nunca habían cortado, a una causa solidaria: ayudar a niños con cáncer. La decisión, que conmovió a su familia y a la comunidad, fue relatada por su madre Shaunah Henderson en una entrevista con Express & Star, donde compartió cómo sus hijas canalizan su espíritu luchador en un gesto de generosidad.

Nacidas tres meses prematuras y con un peso de solo 450 gramos cada una, Willow e Isla pasaron 17 semanas en el hospital antes de poder ir a casa. Hoy, ambas viven con autismo y, según su madre, han demostrado una resiliencia inquebrantable desde el primer día: “Salieron adelante luchando”.

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La idea de donar el cabello surgió de manera espontánea hace más de un año, cuando Willow vio junto a su madre un video en TikTok donde aparecía una niña sin pelo. La curiosidad llevó a la pequeña a preguntar por qué la niña estaba calva, y su madre le explicó que estaba enferma debido a un tratamiento. Sin dudarlo, Willow respondió: “Ay, no te preocupes, pequeña. Te daré un mechón de mi pelo”. Shaunah Henderson recuerda ese momento con emoción: “Sinceramente, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho”.

Desde entonces, Willow mantuvo firme la promesa de donar su cabello y, como suele ocurrir entre gemelas, Isla decidió acompañarla. Ambas han contado con entusiasmo su decisión en el colegio y entre sus amigas, preparándose para el cambio más grande de sus vidas: cortarse el cabello por primera vez. El pelo de ambas les llega hasta las rodillas, por lo que su madre las llama “mis propias Rapunzeles”.

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Dos bebés prematuros en cunas hospitalarias. Cada bebé tiene vendajes en la cabeza, tubos y cables. Uno de lado, otro de espalda con plástico de burbujas
Las gemelas prematuras Willow e Isla reciben en incubadoras de hospital, conectadas a dispositivos de soporte vital. (Shaunah Henderson)

El próximo 25 de julio, las niñas se someterán a su primer corte de pelo durante un evento benéfico en el Oscott Social Club de Erdington. Ambas donarán al menos 30 centímetros cada una para The Little Princess Trust, una organización que confecciona pelucas de cabello natural para niños y jóvenes que han perdido el suyo debido a tratamientos contra el cáncer. La familia ha creado una página de recaudación de fondos con el objetivo de reunir 1.400 libras, ya que fabricar una peluca cuesta 700 libras. Con lo conseguido, esperan financiar la creación de dos pelucas.

Durante la jornada, que arrancará al mediodía y se extenderá hasta las 17 horas, habrá actividades para toda la familia, como un castillo hinchable, pintacaras y una rifa, además de comida y bebida.

El impacto de donar pelo en la vida de niños con cáncer

La historia de Willow e Isla ha conmovido tanto a su entorno que su madre destaca el valor de compartir y ayudar a quienes más lo necesitan. The Little Princess Trust depende exclusivamente de donaciones públicas para transformar mechones de cabello en pelucas que devuelven autoestima y esperanza a niños y jóvenes afectados por el cáncer.

Mujer acostada sosteniendo a dos bebés prematuras envueltas en una manta rosa, ambas con gorros de lana y tubos médicos en sus rostros
Shaunah Henderson sostiene a sus dos hijas gemelas prematuras (Shaunah Henderson)

Cada contribución, por pequeña que sea, suma en la misión de la fundación. Tal como señala la madre de las gemelas: “Las niñas son nuestras propias super peluqueras”. La familia invita a la comunidad a sumarse, ya sea con donaciones o difundiendo la página para alcanzar el objetivo. “Significaría muchísimo para nosotros que la gente pudiera donar, o incluso simplemente compartir la página”, afirma Shaunah Henderson.

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