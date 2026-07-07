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Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

Una encuesta sobre ocio apunta a planes más cortos y baratos, mientras Sanidad constata una caída del consumo habitual entre los jóvenes

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Varias personas sentadas en terrazas en la plaza dels Àngels del Raval en Barcelona (David Zorraquino / Europa Press)
Varias personas sentadas en terrazas en la plaza dels Àngels del Raval en Barcelona (David Zorraquino / Europa Press)

Salir ya no significa necesariamente volver a casa de madrugada, pedir varias copas y mirar la cuenta con cierto miedo al final de la noche. Cada vez más españoles parecen preferir planes más cortos, más diurnos y también más baratos: siete de cada diez declaran gastar menos de 40 euros cuando salen de fiesta, según un estudio sobre hábitos de ocio impulsado por fritz-kola.

El cambio no va solo de dinero. También afecta a los horarios, a las bebidas y a la propia idea de lo que significa “salir”. La tarde-noche se ha convertido en la franja favorita para socializar: el 51% de los encuestados la elige para cenar o tomar algo. En cambio, salir de fiesta por la noche queda en último lugar, con un 16% en el conjunto de la población. Y aunque el alcohol sigue presente en muchos planes, un 27% asegura no beber nunca o casi nunca cuando sale.

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La tendencia encaja con el cambio detectado por el Ministerio de Sanidad en su último informe monográfico sobre consumo de alcohol, basado en la Encuesta de Salud de España 2023. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el consumo habitual ha pasado del 43,8% en 2006 al 17,9% en 2023, una caída cercana al 60% en dos décadas.

Salir sin dejarse medio sueldo

El presupuesto es una de las claves de esta nueva forma de ocio. Según la encuesta, un 25% de los españoles gasta menos de 20 euros cuando sale de fiesta y otro 46% se mueve entre los 20 y los 40 euros. Solo un 8% declara superar los 60 euros por salida.

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La foto que dejan esos datos no es la de una sociedad que haya dejado de salir, sino la de planes más contenidos y flexibles. Quedar a tomar algo por la tarde, cenar pronto, ir de vermut o alargar un afterwork empieza a encajar mejor que una noche larga a base de copas, entrada, taxi y susto final en la aplicación del banco.

También ayuda el contexto de precios. El Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025 señalaba que en los últimos cinco años los precios del sector han subido entre un 20% y un 30%, un factor que ha condicionado tanto la fabricación como las decisiones de consumo.

El tardeo convence más

Los horarios también se están moviendo. La tarde-noche es la opción preferida para el 51% de los encuestados, mientras que los planes de tarde alcanzan el 43% y el vermut antes de comer llega al 31%. Entre las mujeres, los planes de día, como el tardeo o el brunch, suben hasta el 52%.

La noche no desaparece, pero ya no parece la única forma legítima de pasarlo bien. Entre la generación Z es más popular: tres de cada diez jóvenes la siguen prefiriendo. El porcentaje baja al 13% entre los millennials y al 9% entre la generación X.

De hecho, salir de fiesta sigue siendo habitual: el 22% de los españoles afirma hacerlo al menos una vez por semana. Lo que cambia es el formato del plan, más repartido entre distintos momentos del día y menos atado a la idea de aguantar hasta que cierre el local.

Crecen un 4% las ventas de cervezas sin alcohol en España.

Pedir un refresco sin dar explicaciones

El alcohol continúa muy presente en las salidas. El 73% de los encuestados afirma consumirlo cuando sale, aunque solo el 24% dice hacerlo siempre. Frente a ello, un 27% asegura no beber nunca o casi nunca en sus planes de ocio.

En paralelo, tres de cada cinco españoles consideran que pedir refrescos en bares, discotecas u otros contextos de ocio está más normalizado que hace unos años. La percepción es especialmente fuerte entre los jóvenes: lo afirma el 67% de la generación Z, el 62% de los millennials y el 53% de la generación X.

Los refrescos aparecen ya entre las bebidas más elegidas en contextos de ocio para el 40% de los encuestados. La cerveza sigue por delante, con un 59,5%, mientras que el vino y las copas se sitúan en torno al 33%.

El mercado también está notando el cambio

El giro también se observa en el mercado de bebidas. El Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025 ya apuntaba a un consumidor que bebe menos veces y desplaza parte del consumo hacia momentos más diurnos, como el aperitivo, el brunch o el afterwork.

Sanidad, sin embargo, introduce un matiz importante: beber con menos frecuencia no significa que desaparezcan los riesgos. Su informe advierte de que la ingesta se concentra cada vez más en fines de semana, donde triplica la de los días laborables, y de que los episodios de consumo intensivo se han duplicado en la última década.

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