La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Mikel Merino en el gol de la victoria frente a Portugal y uno de los penaltis frente a Bélgica en 1986.

España y Bélgica se disputan este viernes un puesto en las semifinales del Mundial 2026. Los de Luis de la Fuente derrotaron a Portugal en un disputado partido que decidió Mikel Merino al borde de la prórroga, y los de Rudi García tumbaron a la anfitriona Estados Unidos, a la que metieron un 1-4. El SoFi Stadium será escenario de estos cuartos de final, con un ojo mirando a Boston, donde se disputan los otros cuartos de nuestro lado del cuadro, es decir de donde saldrá el rival: Marruecos o Francia.

Pese a ser dos países europeos y cercanos, no es un encuentro muy habitual. De hecho, España y Bélgica solo se han cruzado dos veces en mundiales. La última de ellas, hace 36 años, en Italia 1990, cuando se tocaron en fase de grupos. Ganó España por 2-1, con goles de Míchel y Alberto Gorriz. Pero el precedente más parejo sucedió cuatro años antes, en México 1986, cuando estas selecciones se vieron en los cuartos de final, como ocurre en este Mundial de Estados Unidos, Canadá y también México.

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El partido se disputó el 22 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla ante 45.000 espectadores. Jan Ceulemans, capitán belga, abrió el marcador en el minuto 35. España buscó insistentemente y mereció el empate, pero Jean-Marie Pfaff, el portero, frustró una y otra vez las llegadas españolas con varias paradas de mérito. La igualada no llegó hasta el minuto 85, cuando Juan Señor batió al meta con un disparo desde unos 27 metros. Otro jugador español tapaba la vista al portero, que no llegó a atajar.

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4 - ES

Los veteranos no quisieron tirar

La prórroga no deparó más goles y el partido se decidió desde el punto de penalti. Señor abrió la tanda con acierto, pero Pfaff respondió con una parada ante Eloy Olaya en el segundo lanzamiento. Enzo Scifo aprovechó el error para poner a Bélgica por delante. A partir de ahí, los belgas no fallaron ninguno: marcaron Nico Claesen, Scifo, Hugo Broos, Patrick Vervoort y Leo Van der Elst. Por España lo hicieron Emilio Butragueño y Víctor Muñoz, pero el fallo de Olaya y la precisión belga decantaron la eliminatoria.

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El seleccionador español, Miguel Muñoz, se mostró orgulloso del trabajo. “No considero esto una derrota. Es un gran éxito para nuestro equipo porque nos vamos del Mundial prácticamente invictos”, declaró. Su homólogo belga, Guy Thys, admitió que había recurrido a sus jugadores más jóvenes para los penaltis porque los veteranos reconocieron tener miedo. Pfaff dijo que estaba seguro de que le bastaba con parar uno, ya que confiaba en que sus compañeros no iban a fallar, tal como sucedió.

Con esa victoria, Bélgica alcanzó las semifinales de un Mundial por primera vez en su historia. Allí se enfrentó a Argentina en el Estadio Azteca de Ciudad de México, donde cayó 2-0 con dos goles de Diego Armando Maradona. El conjunto de Thys acabó cuarto en el torneo. En esta ocasión, como se ha mencionado, la semifinal se disputaría frente a Marruecos o frente a Francia. La final sí podría ser contra Argentina, esta no de Maradona, pero sí de Lionel Messi, que está firmando un extraordinario torneo a sus 39 años.

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Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Una Bélgica en transición

Para Bélgica es una sorpresa estar en cuartos, si bien su primer rival de gran entidad será España. Lo es porque su generación dorada no lo había logrado y ya está en retirada, desde Thibaut Courtois a Kevin de Bruyne o Romelu Lukaku, con Eden Hazard ya fuera de los terrenos de juego desde hace tiempo. Ahora se abren paso jugadores como Jérémy Doku. Y hasta un español, Matías Fernández-Pardo, que llegó a ser convocado por la sub-21 de Santi Denia, ahora revulsivo de los belgas en el ataque.

Con esta Bélgica en transición se las verá España, que tras el buen juego con Austria, este martes además del partido ganó confianza, con los jugadores que llegaron más justos al torneo ya en plena forma, casos de Lamine Yamal o Merino. La Selección asume su papel de favorita, con cero derrotas y cero goles en contra. Pero aquella España del 86 tampoco había perdido y solo lo hizo desde el punto de penalti. El viernes, en Los Ángeles, el fútbol español tiene una nueva cita con su historia.

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