Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

El presidente del VOX, Santiago Abascal, interviene durante el acto político de VOX 'Europa Viva 2025' (Carlos Luján - Europa Press)

Santiago Abascal ha vuelto a criticar la ‘Ley de Nietos’ por considerar que su propósito es “alterar el censo electoral” apoyándose en “una guerra de hace un siglo” que, considera, el Gobierno “convierte en el debate político y público del día a día”, declaró en una entrevista en La Mirada Crítica de Telecinco.

“A aquellos que no han vivido en España ni van a vivir no se les puede regalar la nacionalidad”, ha dicho este martes. “El problema es que en España se regala la nacionalidad ya a cualquiera y con cualquier tipo de objetivo”, aunque este mecanismo solo concede la nacionalidad española en tres supuestos.

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¿Quiénes pueden obtener la nacionalidad española con la ‘ley de Nietos’?

La primera se refiere a personas nacidas fuera de España que sean hijos o nietos de españoles de origen, incluyendo aquellos casos en los que los padres o abuelos perdieron o renunciaron a la nacionalidad por haber tenido que exiliarse, ya sea por razones políticas, ideológicas, de creencias o por orientación e identidad sexual.

La segunda situación contempla a los hijos e hijas nacidos en el extranjero de mujeres españolas que, antes de la aprobación de la Constitución de 1978, perdieron su nacionalidad al casarse con ciudadanos extranjeros, como exigía la legislación previa. La tercera posibilidad abarca a los hijos e hijas mayores de edad de quienes obtuvieron el reconocimiento de la nacionalidad española de origen a través del derecho de opción establecido tanto en la Ley de Memoria Democrática como en la Ley de Memoria Histórica, permitiendo así que la nacionalidad se transmita a la generación siguiente de quienes ya la recuperaron por estos mecanismos.

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Es decir, que ni se regala la nacionalidad ni es a cualquiera: se devuelve a los descendientes de españoles de origen que nacieron fuera del país, hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por casarse con extranjeros antes de 1978, y mayores de edad cuyos padres recuperaron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Democrática o la Ley de Memoria Histórica.

‘Ley de nietos’ en España: qué requisitos y documentos hay que tener para conseguir la nacionalidad siendo extranjero.

El Gobierno quiere que los votantes en el exterior “sean más”

Abascal ha calificado de “barbaridad” la cifra de 2,4 millones de solicitudes y las 600.000 aprobaciones. Según dice, en países como Cuba “se subcontratan empresas del Gobierno cubano” para “gestionar tal avalancha de solicitudes”, que “sobrepasa a la red consular”.

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Insiste en considerarlo ingeniería electoral: los más de 300.000 nuevos votantes nacionalizados “no son pocos”, y “si se siguen nacionalizando serán muchísimos”, aunque para influir en la votación no es necesaria una avalancha sino “unos pocos votos dirigidos a provincias concretas”. El peso del voto exterior ha sido escaso en elecciones autonómicas previas, según Abascal, porque “los electores en el extranjero son pocos” y por eso, ha dicho, el Gobierno quiere “que sean más”.

Por su parte, Pepa Rodríguez de Millán, portavoz de Vox, ha pedido al PP que fije posición al respecto - Feijóo empezó argumentando fraude electoral, pero dio marcha atrás en ese sentido para alegar que “el Estado no está preparado” - asegurado que “la estrategia está muy clara: oposición total y frontal al Gobierno y las modificaciones legales que podamos impulsar para asegurar la transparencia en un futuro proceso electoral”, afirmó. Además, Vox ha recurrido la Ley de Memoria Democrática ante el Tribunal Constitucional, ha solicitado la nulidad de la instrucción que facilitó el acceso a la nacionalidad y ha pedido a la Comisión Europea que “actúe” ante la concesión masiva de ciudadanía.

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