El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

Matías Fernández-Pardo, en el partido del Mundial 2026 que enfrentó a Bélgica con Irán. (Reuters/Daniel Cole)

España derrotó a Portugal en un disputado partido en Dallas que se decidió al borde de la prórroga. El navarro Mikel Merino apenas necesitó cinco minutos desde que saltó al terreno de juego para marcar el gol que dio a la Selección el pase a cuartos de final. Cuando celebraba, el equipo sabía la fecha y el lugar del siguiente encuentro, pero no el rival, que se decidía unas horas más tarde en el estadio de Seattle.

Finalmente, este viernes, en Los Ángeles, a las nueve de la noche, habrá un España-Bélgica en busca de las semifinales del torneo. Los belgas ganaron a Estados Unidos y ahora se medirán al conjunto de Luis de la Fuente. Pese a tratarse de dos europeos, no es un choque habitual. En mundiales de hecho solo se han cruzado dos veces, una de ellas también en cuartos, en 1986. 1-1 y España eliminada en penaltis.

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El jugador que más conocemos es a Thibaut Courtois, que lleva 11 años residiendo en nuestro país si se suman su etapa en el Atlético de Madrid y la actual en el Madrid, perfectamente arraigado -sus hijos son madrileños- y con un impecable español. Pero entre sus compañeros estos días hay un tal Matías Fernández-Pardo (Bruselas, 2005), atacante de 21 años que milita en el Lille francés.

Mundial 2026 - Estados Unidos 1 - Bélgica 4 - ES

Tres nacionalidades

Con pasaporte español, vestirá la camiseta de Bélgica en el SoFi Stadium en seguramente uno de los partidos más singulares y memorables de su todavía corta trayectoria. Fernández-Pardo pudo haber aspirado a vestir la de España, pero rechazó a la Selección hasta en cuatro ocasiones antes de comprometerse con Bélgica, algo que ocurrió apenas ocho semanas antes de que arrancara el torneo.

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Su nombre oficial en el documento español es Matías Fernández Picogna. Tiene tres nacionalidades: su padre es español y su madre es italiana, pero nació y creció en Bélgica, donde también se formó como futbolista, pasando por las academias del Anderlecht, del Mechelen y, desde 2014, la del Lille, antes de dar el salto al Gent en 2020.

Fue en el KAA Gent donde despuntó como futbolista de primer nivel. En la temporada 2023-24 marcó 9 goles en la liga belga y 7 más en los play-offs, lo que llevó al Lille a pagar 11 millones de euros para recuperarle. En su regreso a la Ligue 1, fue máximo goleador del equipo con 8 goles y 5 asistencias en 29 partidos y contribuyó a que el Lille acabara tercero y se clasificara para la Champions League.

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Matías Fernández-Pardo, en un calentamiento con su selección. (Reuters/Blake Dahlin)

“Mi mentalidad es más belga”

La Federación Española puso sus ojos en él ante la escasez de delanteros en las categorías de base y, en febrero de 2025, tramitó ante la FIFA el cambio de su pasaporte deportivo para habilitarle como internacional. La FIFA aprobó la solicitud y el seleccionador, Santi Denia, le incluyó en la convocatoria de la sub-21 para los partidos ante República Checa y Alemania, pero Fernández-Pardo no se presentó.

El deportista alegó problemas físicos, aunque desde el entorno de la RFEF se deslizó que el jugador prefería esperar a ver qué selección absoluta le ofrecía antes una oportunidad real de cara al Mundial 2026. Las llamadas se repitieron. España le incluyó en una prelista para el Europeo sub-21 y volvió a convocarle para la sub-20 en septiembre de 2025, en un doble partido ante Francia en Clairefontaine.

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Tampoco fue. Cuatro convocatorias y cuatro ausencias. Mientras tanto, la Federación belga no perdió el hilo y, a pocas semanas del Mundial, el director técnico Vincent Mannaert y el seleccionador Rudi García mantuvieron con él una conversación que resultó determinante. “Me convencieron: mi mentalidad es más belga que española. (...) Dije que sí enseguida y elegí Bélgica. Es la decisión correcta”, declaró.

Romelu Lukaku celebra su gol contra Estados Unidos. (Reuters/Lee Smith)

“Mi corazón siempre está con España”

En la misma entrevista, en la televisión pública RTBF, desmintió haber manifestado nunca su deseo de jugar con España: “Nunca dije que quisiera jugar con España y, si se entendió así, fueron declaraciones deformadas”. Pero, tirando de hemeroteca, él mismo había declarado en Marca en 2024: “Mi corazón siempre está con España. Es donde quiero jugar, sin duda”.

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El 14 de mayo de 2026, la FIFA aprobó su vuelta a Bélgica. El 2 de junio debutó con la selección absoluta en un amistoso ante Croacia, con 17 minutos sobre el campo. Tuvo otros 16 en la goleada a Túnez por 5-0. Después de eso, un billete al Mundial. El entrenador le ha reservado un papel de revulsivo en el torneo, sacándolo en las segundas partes si el partido se ha atascado y hace falta gol.

Su debut oficial con los ‘Diablos rojos’ en el torneo llegó ante Egipto, en el minuto 86, en sustitución de Jérémy Doku. Según la normativa de la FIFA, si disputaba un solo minuto en este Mundial, quemaría ya definitivamente su última opción de representar a España, ya que el reglamento solo permite un cambio de nacionalidad deportiva. Fernández-Pardo ya lo ha consumido.

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Mundial 2026 - Portugal 0 - España 1 - ES

Por un puesto en semifinales

La selección de Fernández-Pardo se las verá con una España que ha ido de menos a más, de nuevo seria aspirante a ponerse una segunda estrella en el pecho. Los de De la Fuente no solo no han perdido un solo partido, es que tampoco han recibido un solo gol. Además, los jugadores que llegaron tocados empiezan a rendir al 100%, casos de Lamine Yamal, del Balón de Oro Rodri -partidazo este lunes- o Merino.

Bélgica no es sencilla, si bien España será su primer rival de gran entidad en el Mundial. Los belgas pasaron como primeros del grupo G, donde se enfrentaron a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Ganaron uno y empataron dos. En dieciseisavos pasaron frente a Senegal y en octavos han tumbado a la anfitriona Estados Unidos. Sus estrellas, Courtois, Kevin de Bruyne y Romelu Lukaku, disputan su último mundial.

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