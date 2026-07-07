España

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Guardar
Google icon
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo 2 de las 12:00 horas de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería llevada a cabo este martes 7 de julio, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 7 julio.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 01 06 21 24 26 27 31 37 44 49 53 55 60 61 65 72 76 81 82 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)
Los pasos para jugar Super Once son muy sencillos (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rincón secreto de Mikel Merino en Navarra: un pueblo de 200 habitantes con una iglesia medieval y mucho silencio

El héroe de la Selección española tiene un refugio muy especial en Navarra. Allí pasó parte de su infancia y sigue escapándose siempre que puede para disfrutar de la naturaleza y la calma

El rincón secreto de Mikel Merino en Navarra: un pueblo de 200 habitantes con una iglesia medieval y mucho silencio

Volar con tu mascota se complica este verano: la UE impone nuevos requisitos para viajar en avión

Un nuevo reglamento contra las enfermedades transmisibles entra en vigor este 2026 y complica los trámites

Volar con tu mascota se complica este verano: la UE impone nuevos requisitos para viajar en avión

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

Santiago Abascal ha dicho este martes que la ‘ley de nietos’, que concede la nacionalidad a descendientes de exiliados, hijos de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad antes de 1978 y mayores de edad cuyos padres la recuperaron, es una herramienta para manipular las elecciones

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

José Ribagorda se despide de Iván Sanz tras la tragedia que conmociona al mundo del vino: “Qué inmenso vacío nos dejáis. Qué injusta es la vida”

El periodista se ha despedido de la familia en una publicación en redes sociales

José Ribagorda se despide de Iván Sanz tras la tragedia que conmociona al mundo del vino: “Qué inmenso vacío nos dejáis. Qué injusta es la vida”

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

Vox quita importancia al exilio de españoles durante la Guerra Civil, algo “de hace un siglo”, y considera que la ‘ley de nietos’ es “regalar la nacionalidad a cualquiera”

La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

La defensa espacial de los ciberataques diseñada en España que Europa va a poner a prueba con un “laboratorio en órbita”

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

ECONOMÍA

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

DEPORTES

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

El delantero de Bélgica que rechazó cuatro veces a España y ahora la tendrá enfrente en cuartos de final del Mundial 2026: “Es la decisión correcta”

La última vez que España y Bélgica se enfrentaron en los cuartos de final de un Mundial: un partido agónico que se decidió en los penaltis

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”