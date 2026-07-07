Volar con tu mascota se complica este verano: la UE impone nuevos requisitos para viajar en avión

Perro en la cabina del avión (Adobe Stock).

Viajar acompañado de una mascota puede ser toda una aventura, pero también un comedero de cabeza. “Viajar con un perro requiere una planificación que muchos usuarios subestiman”, advierte la experta legal de Flightright, Lucía Cegarra. La plataforma de derechos de los pasajeros ha recordado que, este verano, las aerolíneas operan con un nuevo reglamento que dificultará los trámites para aquellos que quieran volar con animales.

Se trata del Reglamento de la Unión Europea 2016/429, relativo a las enfermedades animales transmisibles. La normativa ha entrado en vigor este año y afecta al marco regulatorio del transporte de animales, sumando complejidad a los procesos. Esta nueva legislación impone un requisito más para los dueños: deben preregistrar a los animales de compañía en una base de datos europea días antes del vuelo.

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La exigencia aplica a todos los movimientos no comerciales de mascotas, es decir, cualquier viaje que se haga sin la intención de vender al animal. Este trámite, obligatorio, se añade a los requisitos tradicionales, que incluyen el pasaporte europeo de mascotas, la identificación por microchip y la vacuna antirrábica con un mínimo de 21 días de vigencia.

La normativa europea pide que el registro se haga, al menos, cinco días antes de la fecha del vuelo. Al no existir una base de datos general para la Unión Europea, valdría cualquier base de datos nacional que esté reconocida a nivel comunitario. La omisión de este registro puede hacer que las aerolíneas rechacen el embarque del pasajero, sin derecho a compensaciones económicas por la pérdida del vuelo.

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Diferencias regulatorias que vuelven locos a los usuarios

ARCHIVO - Cada aerolínea cuenta con su propia regulación animal. (Tobias Hase/dpa)

La plataforma sostiene que la falta de planificación y el desconocimiento de las normas específicas de cada operador están multiplicando los problemas en plena campaña de verano. Entre las trabas más habituales figuran los cupos limitados de animales por vuelo y la obligación de avisar con hasta 48 horas de antelación.

Según Flightright, cada aerolínea tiene su propia normativa a aplicar para viajar con animales. Los límites de peso en cabina alcanzan un máximo de 10 kilogramos en operadoras como Vueling o Air Europa, por ejemplo, pero otras compañías imponen límites distintos, tanto de peso como de dimensiones del transportín.

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El precio también varía. Viajar con un animal en cabina en el mercado español puede costar entre 35 y 175 euros por trayecto, mientras que el traslado en bodega supera los 300 euros en rutas transoceánicas, según ha explicado la plataforma de derechos de los pasajeros. Estas diferencias son uno de los principales frenos económicos y operativos para los viajeros.

Ahora, los dueños deben preocuparse de un nuevo trámite digital que se suma a los ya vigentes. El primero es el pasaporte europeo para mascotas, un documento oficial que debe informar sobre el propietario, descripción del animal y su estado de vacunación, entre otros datos. El perro debe también llevar identificación mediante microchip. Por último, se exige que el animal porte una vacuna vigente frente a la rabia. Deben haber pasado al menos 21 días desde la inoculación para que se le permita pasar al avión.

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