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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 6 al viernes 10 de julio: Leonor encuentra a su hermana Rosalía totalmente fuera de sí

La ficción diaria de RTVE verá alterada su programación por la retransmisión del Mundial 2026 y el Tour de Francia

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Leonor encuentra a una Rosalía fuera de sí en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Leonor encuentra a una Rosalía fuera de sí en 'Valle Salvaje' (RTVE).

La próxima semana Valle Salvaje vivirá unos días de tensión y emociones. La serie diaria de La 1, que despidió la temporada con sus mejores datos de audiencia y encadenó once meses liderando su franja de emisión, encara nuevos capítulos marcados por importantes conflictos personales y familiares, aunque su presencia en la parrilla seguirá condicionada por las retransmisiones deportivas del Mundial 2026 y el Tour de Francia.

Después de los acontecimientos de los últimos episodios, la desaparición de Rosalía junto a la pequeña María seguirá siendo el principal foco de preocupación en palacio. Al mismo tiempo, Victoria continuará esperando el veredicto definitivo del obispo, mientras nuevos secretos, amenazas y decisiones inesperadas complicarán aún más la vida de los protagonistas.

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La historia retoma la acción tras una semana especialmente intensa. Pepa quedó profundamente afectada después de que Martín le confesara que seguía enamorado de ella y le pidiera que no contrajera matrimonio con Francisco. Aunque él prometió dejar atrás el pasado, rechazó implicarse en los preparativos del enlace, provocando un evidente malestar.

Por otro lado, Victoria dio un paso más en su guerra contra Matilde al ordenar a Benigna que acabara con su embarazo. Paralelamente, Leonor, Luisa y Bárbara iniciaron la búsqueda de Rosalía, que huyó con la pequeña María, mientras Rafael permanecía ajeno a la realidad tras ser engañado sobre el paradero de la niña.

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El valle intenta localizar a Rosalía

La fuga de Rosalía continuará manteniendo en vilo a todos los habitantes del valle. Leonor, Bárbara y Luisa no cesarán en sus esfuerzos por encontrar a la joven antes de que la situación se vuelva irreversible.

'Valle Salvaje': Rosalía no puede más y toma una decisión sobre su hija. (RTVE)
'Valle Salvaje': Rosalía no puede más y toma una decisión sobre su hija. (RTVE)

La búsqueda dará finalmente resultados cuando Leonor consiga localizar a su hermana. Sin embargo, el reencuentro estará lejos de ser tranquilizador, ya que encontrará a Rosalía completamente desbordada y negándose rotundamente a regresar al palacio o entregar a la pequeña María.

Mientras tanto, Luisa vivirá uno de los momentos más delicados de la semana al verse obligada a responder ante Rafael, que exigirá explicaciones sobre el paradero de quien considera su hija. La joven intentará seguir protegiendo a sus hermanas, aunque la presión podría acabar llevándola a revelar una verdad que hasta ahora ha conseguido ocultar.

Victoria espera el desenlace de su juicio

La situación de Victoria también alcanzará un punto decisivo. Convencida de que el obispo está dispuesto a destruir definitivamente su vida, afrontará con enorme incertidumbre la resolución de un proceso que puede cambiar su destino para siempre.

Aurelio sorprende a todos con su veredicto en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Aurelio sorprende a todos con su veredicto en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Dámaso intentará intervenir y buscará un acercamiento con monseñor Aurelio. Aunque su intención aparente será negociar una salida favorable para Victoria, sus verdaderos planes responderán a intereses muy distintos. Finalmente, el obispo sorprenderá a todos con un veredicto completamente inesperado sobre el futuro de la antigua duquesa, alterando por completo las expectativas de quienes seguían de cerca el conflicto.

El embarazo de Matilde corre peligro

Otra de las historias más dramáticas llegará de la mano de Matilde. Tras recibir el encargo de Victoria, Benigna no logrará soportar el peso de su conciencia. Antes de desaparecer del valle comunicará su decisión de marcharse, dejando tras de sí una situación muy preocupante.

Matilde le da la noticia de su embarazo a Atanasio en 'Valle Salvaje' (RTVE)
Matilde le da la noticia de su embarazo a Atanasio en 'Valle Salvaje' (RTVE)

La pareja formada por Matilde y Atanasio descubrirá una inquietante nota firmada por la curandera, mientras comienzan a sospechar que algo grave podría haber ocurrido. El temor aumentará después de que Benigna hubiera suministrado una tisana envenenada a la joven embarazada, poniendo en serio riesgo el futuro del bebé que ambos esperan con tanta ilusión.

Braulio sigue luchando por Manuela y Enriqueta mueve fichas

En el terreno sentimental, Braulio seguirá acumulando decepciones. A pesar de todos sus esfuerzos, continuará sin despertar el interés de Manuela, que ya se encuentra recuperada de las lesiones sufridas semanas atrás. Alejo intentará ayudar a su amigo, pero sus buenas intenciones acabarán teniendo el efecto contrario. Incluso arruinará la sorpresa que Braulio había preparado con enorme ilusión para intentar acercarse definitivamente a la joven.

Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)
Adelanto de 'Valle Salvaje' del 22 al 26 de agosto. (RTVE)

La ambiciosa Enriqueta tampoco permanecerá quieta. Mientras Hernando tratará de convencerla de que renuncie a reclamar la Casa Grande como compensación por la deuda de los Gálvez de Aguirre, ella seguirá convencida de que Rafael tiene capacidad para resolver el asunto. Por ello intensificará la presión sobre el joven, decidida a conseguir sus objetivos pese a la oposición del resto de la familia.

Pepa sigue llena de dudas

Los preparativos del enlace entre Francisco y Pepa tampoco avanzarán con tranquilidad. Francisco insistirá una vez más para que Martín participe activamente en la ceremonia e incluso pronuncie un discurso durante la celebración, una petición que colocará al joven en una posición cada vez más incómoda.

Martín y Pepa pasan del enfado a la risa cómplice en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Martín y Pepa pasan del enfado a la risa cómplice en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Mientras tanto, Pepa seguirá sin compartir el entusiasmo de su prometido. Las dudas provocadas por la reciente confesión de Martín continuarán muy presentes y pondrán de manifiesto que sus sentimientos todavía están lejos de resolverse.

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