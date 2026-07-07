El IMV llega a más hogares, pero con menos dinero por persona que en 2025: la ayuda media baja hasta los 166 euros al mes

Dos mujeres durante una concentración en defensa de ‘un ingreso mínimo vital digno’, frente a la sede del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social (Alejandro Martínez Vélez / Europa Press)

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a más hogares que hace un año, pero el dinero medio que representa la prestación es menor. En junio de 2026, la ayuda alcanzó a 2.627.344 personas que viven en 860.458 hogares, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, la cuantía media por beneficiario se situó en 166,04 euros al mes, frente a los 170,77 euros de junio de 2025.

La diferencia equivale a 4,73 euros menos al mes por persona beneficiaria. El IMV no se cobra como una paga individual para cada miembro de la familia, sino que se concede por hogar o unidad de convivencia. Por eso, los 166,04 euros no son una cantidad que cobre directamente cada persona, sino el resultado de dividir el importe medio de la prestación entre todas las personas beneficiarias. Ese cálculo permite medir cuánto apoyo económico supone la ayuda dentro de cada hogar.

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La caída se explica porque el número de personas cubiertas ha crecido más rápido que la nómina mensual. En junio había 373.943 beneficiarios más que un año antes, un 16,6% más. En cambio, el importe bruto de la nómina pasó de 429,8 a 465,7 millones de euros, un aumento del 8,35%.

Más beneficiarios que hace un año, pero una cuantía media más baja

El descenso también se observa al mirar la prestación por hogar. La cuantía media mensual fue de 506,99 euros en junio de 2026, frente a los 522,24 euros registrados en el mismo mes del año anterior. Son 15,24 euros menos al mes por unidad de convivencia, una bajada del 2,9%.

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Esto no significa que todos los hogares beneficiarios cobren menos que hace un año ni que se haya aplicado una rebaja general de la prestación. La cuantía del IMV depende de la renta, el patrimonio y la composición de cada unidad de convivencia. Lo que muestran los datos del ministerio es que, al comparar el conjunto de prestaciones activas, el importe medio por hogar y por beneficiario es inferior al de junio de 2025.

Al mismo tiempo, la cobertura ha seguido aumentando. El número de prestaciones activas pasó de 736.867 en junio de 2025 a 860.458 en junio de 2026. Son 123.591 más, un incremento del 16,8%.

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El IMV es una prestación que se destina a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas. La Seguridad Social ofrece un nuevo complemento dirigido a aquellas personas que reciben el subsidio y tienen un menor a su cargo

Siete de cada diez hogares beneficiarios tienen menores

El IMV mantiene un peso importante entre los hogares con niños, niñas y adolescentes. En junio, 591.436 hogares beneficiarios tenían menores a cargo, cerca del 70% del total. En ellos vivían 1.070.918 menores, que representan casi el 41% de todas las personas cubiertas por la prestación.

Además, 600.076 hogares recibieron el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una ayuda adicional vinculada al IMV. La cuantía media de este complemento fue de 122,3 euros por hogar con menores y de 67,1 euros por menor.

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Este complemento varía según la edad de los hijos. La ayuda es de 115 euros al mes para menores de 3 años, de 80,5 euros entre 3 y 6 años y de 57,5 euros entre 6 y 18 años.

La mayoría de beneficiarias son mujeres

El perfil de la prestación también tiene una clara dimensión de género. En junio, el 68% de los titulares del IMV eran mujeres: 585.180 frente a 275.278 hombres. Entre el conjunto de beneficiarios, las mujeres también eran mayoría, con 1.403.964 personas, el 53,4% del total.

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Los datos del ministerio recogen además 144.960 hogares monoparentales beneficiarios. En estos casos, la prestación actúa como apoyo para unidades familiares especialmente expuestas a la precariedad, donde una sola persona sostiene los ingresos y los cuidados del hogar.

Casi uno de cada tres hogares no tiene menores

Aunque el ministerio subraya el papel del IMV en la protección de la infancia, la prestación no se limita a familias con hijos. En junio había 269.022 hogares beneficiarios sin menores, el 31,3% del total.

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El grupo más numeroso por tipo de hogar era el formado por un adulto solo, con 189.925 prestaciones activas. Esto supone el 22,1% de todos los hogares beneficiarios y muestra que el IMV también funciona como red de protección para personas solas en situación de vulnerabilidad económica.

Desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 1,2 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,7 millones de personas, según los datos acumulados del Ministerio de Inclusión.

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