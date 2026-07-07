La justicia condena al ‘pequeño Nicolás’ por acceder a bases de datos policiales y lucrarse pero le “concede el beneficio de la suspensión” de la cárcel

Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás'. (Carlos Luján/Europa Press)

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido este martes que Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente como ‘el pequeño Nicolás’, no tendrá que ingresar en prisión pese a la condena de dos años y un mes que pesa sobre él por acceder de forma ilegal a bases de datos policiales. El tribunal le concede la suspensión de la pena durante cuatro años a condición de que no vuelva a delinquir y abone una multa de 1.800 euros.

El auto recoge que los magistrados han acordado “conceder el beneficio de la suspensión de condena de las penas privativas de libertad impuestas” a Gómez Iglesias. La medida cuenta con el respaldo de la Fiscalía y advierte que será revocada -con ejecución inmediata de la pena de cárcel- si el condenado incumple alguna de las dos condiciones fijadas: la ausencia de actividad delictiva en ese periodo y el pago de la multa.

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El tribunal ha justificado su decisión en el tiempo transcurrido desde que se cometieron los hechos. “Dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los delitos -cercano a los 12 años- sin que conste haber acometido nuevas conductas delictivas, se considera que la ejecución de las penas privativas de libertad no resulta necesaria para evitar la comisión de nuevos delitos”, señala el auto. Los magistrados añadieron que el cumplimiento efectivo de la prisión podría comprometer el efecto resocializador de la pena.

Cómo actuaba

La condena que ahora queda en suspenso es el resultado de un largo recorrido judicial. La Audiencia Provincial de Madrid había fijado en un primer momento una pena de cuatro años y tres meses de cárcel por la trama que Gómez Iglesias organizó para obtener información confidencial de bases de datos policiales. Según el relato de los hechos probados, el joven contó con la colaboración de dos agentes de la Policía Municipal de Madrid -Jorge González y Felipe Gallego-, a quienes entregaba gratificaciones a cambio de datos sobre matrículas de vehículos que, en su mayoría, pertenecían a empresarios. Esa información la empleaba para obtener ingresos paralelos en los ambientes sociales y políticos que frecuentaba.

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Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'pequeño Nicolás'. (Carlos Luján/Europa Press)

En marzo de 2026, el Tribunal Supremo redujo esa pena a dos años y un mes, al apreciar como “muy cualificada” la atenuante de dilaciones indebidas. La Sala de lo Penal estimó parcialmente el recurso presentado por la defensa de Gómez Iglesias y dejó la decisión sobre el eventual ingreso en prisión en manos de la Audiencia madrileña, dado que ninguna de las penas individuales superaba los dos años.

Los frentes del ‘pequeño Nicolás’

Con esta última resolución, el historial judicial del joven -que tiene 32 años- suma condenas firmes por varios frentes. Además del caso de las bases de datos, acumula un año y nueve meses de cárcel por falsificar un documento de identidad para que un amigo se presentara por él a las pruebas de acceso a la universidad en 2012, y dos años de prisión por hacerse pasar ante un empresario por un enviado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de la Casa Real.

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En ese segundo caso, el Supremo eliminó el delito de usurpación de funciones públicas al considerar que la suplantación formaba parte del engaño propio de una tentativa de estafa, aunque mantuvo la condena por falsedad documental. Una cuarta sentencia, relacionada con un viaje a Ribadeo (Lugo) en el que Gómez Iglesias hizo creer que formaba parte de una comitiva real, acabó en absolución tras el recurso ante el alto tribunal.

El conjunto de las penas firmes que acumula Gómez Iglesias asciende a cinco años, diez meses y 15 días de cárcel.