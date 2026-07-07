España

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El valor de los combustibles cambia constantemente, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

Guardar
Google icon
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Europa Press)

El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de las gasolinas en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España, publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,39 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,759 euros el litro

Precio mínimo: 1,419 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,385 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,829 euros el litro

Precio mínimo: 1,619 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,289 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,309 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,299 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,805 euros el litro

Precio mínimo: 1,545 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,675 euros el litro

Precio mínimo: 1,429 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,799 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,668 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,833 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,369 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,764 euros el litro

Precio mínimo: 1,459 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,349 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,8 euros el litro

Precio mínimo: 1,705 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,683 euros el litro

Precio mínimo: 1,309 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,726 euros el litro

Precio mínimo: 1,329 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,669 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,835 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,605 euros el litro

Precio mínimo: 1,538 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,687 euros el litro

Precio mínimo: 1,618 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,645 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,809 euros el litro

Precio mínimo: 1,715 euros el litro

Consejos para ahorrar gasolina

El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)
El precio de los carburantes cambia todos los días (Reuters)

Ante el constante cambio en los precios de la gasolina en España, la mejor forma de ahorrar unos cuantos euros es hacer mejor uso del combustible y no necesariamente dejando de utilizar el vehículo.

PUBLICIDAD

La Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos para reducir el consumo de gasolina conduciendo, se trata de una serie de recomendaciones que te permiten ahorrar hasta 500 euros por año, además de reducir las emisiones y alargar la vida útil del vehículo y de muchos de sus componentes.

Marchas largas

El primer consejo de la DGT es que al momento de conducir hacer marchas largas en la medida de lo posible, claramente respetando los límites de velocidad.

PUBLICIDAD

Los motores actuales –explica– permiten y responden bien aunque circulemos en marchas largas a muy bajas revoluciones con el motor muy desahogado y consumiendo lo mínimo.

En este sentido, es muy recomendable no apurar las marchas cortas a no ser que arranquemos en una cuesta muy pronunciada y tomar como referencia que, antes de llegar a 50 km/h, ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Volviendo a la ciudad y si el vehículo no cuenta con el sistema Start/Stop, es muy recomendable parar el motor en detenciones 50 km/h ya deberíamos haber engranado la 4ª o 5ª marcha.

Anticipación

La DGT asegura que entre el 30% y el 50 % del gasto de combustible depende de la manera de conducir de su propietario, por eso es necesario seguir unas pautas.

Por ejemplo, conducir a una velocidad moderada y constante, sin altibajos ni cambios constantes de ritmo y mantener la distancia de seguridad, permitirá circular a una velocidad constante sin tener que ir pendiente del freno.

En la salida de los semáforos se debe acelerar de una manera progresiva y cambiar aprovechando el mejor rendimiento del motor. De lo contrario se va a llegar al siguiente semáforo algunos segundos antes que el resto, pero consumiendo tres veces más.

Otra recomendación es anticiparse y dejar de acelerar al ver a lo lejos un vehículo, un camión o un autobús que circula más despacio para llegar con inercia en retención sin gasto de combustible.

Esto es mucho mejor que seguir acelerando hasta dar alcance al vehículo que nos precede y frenar para, más tarde, tener que recuperar esa velocidad para lo que el motor tendrá que revolucionarse de nuevo con el consiguiente gasto.

Anticiparse permite no solo ahorrar combustible, sino también pastillas de freno.

El maletero y el aire acondicionado

Otro punto que enlista la DGT y que muchos desconocen es sobre el correcto uso del maletero y del aire acondicionado.

Por ejemplo, llevar el aire acondicionado conectado sin necesidad supone que el consumo aumente entre un 10% y un 20 %. Por eso hay que optimizar su uso y, por supuesto, llevar las ventanillas cerradas en carretera.

Todo lo que suponga romper la aerodinámica de un vehículo está asociado irremediablemente a consumir más.

En este mismo sentido, el maletero es clave. Sobrepasar el límite de peso en el maletero puede llevar a un aumento en el consumo de combustible debido a la alteración de la aerodinámica del vehículo.

Es habitual utilizar el espacio del maletero para guardar objetos innecesarios que no se usarán durante los viajes, lo cual genera un exceso de peso y, por ende, un mayor gasto energético.

Asimismo, es esencial no colocar equipaje en los asientos traseros, ya que esto puede obstruir la visión del conductor en el espejo retrovisor.

Y es que el conductor español tiene tendencia a convertir el maletero de su vehículo en una especie de trastero donde tiene cabida todo lo que uno se pueda imaginar y en realidad hoy en día son muy pocas las cosas necesarias.

Los neumáticos

Los neumáticos también son clave a la hora de reducir el consumo de combustible de tu vehículo.

La DGT recomienda mantener la presión adecuada en los neumáticos, algo que muchos conductores ignoran.

Conducir tu auto utilizando una presión de apenas 0,5 bares por debajo de lo recomendado por el fabricante podría incrementar el consumo de gasolina en un 2% en áreas urbanas y un 4 % en las interurbanas.

Además, hay que tener en cuenta que en los viajes, cuando se viaja muy cargado, hay que aumentar dicha presión con la referencia del fabricante indicada en la tapa de la gasolina o en el marco de la puerta.

De no hacerlo, además de subir el consumo, se incrementará el desgaste del neumático obligando a adelantar su sustitución.

Y ya que hablamos de neumáticos, existe un tipo de gomas disponibles en casi todas las marcas con muy baja resistencia a la rodadura, ideales para ayudar a reducir el consumo hasta un 3% y con precios muy similares a los neumáticos normales.

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en España HoyPrecio de la Gasolina en EspañaPrecio de la Gasolina en BarcelonaPrecio de la Gasolina en MadridEspaña-EconomiaEspaña-NoticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera

El personal y los voluntarios de las tiendas agradecen que los donantes actúen con consideración y sentido común en las donaciones

La forma correcta de deshacerte de ropa y donarla sin complicaciones: evita los errores frecuentes y prepara las cajas de esta manera

El primer santuario de elefantes de Europa recibe a su primera residente: un ejemplar que pasó casi 40 años en el circo

El centro cuenta con espacio para albergar 30 elefantes y se ubica en Portugal, muy cerca de la frontera con España

El primer santuario de elefantes de Europa recibe a su primera residente: un ejemplar que pasó casi 40 años en el circo

El modo del aire acondicionado que nadie usa, pero sirve para enfriar y ahorrar al mismo tiempo

Uno de los errores más frecuentes es creer que seleccionar una temperatura baja, como 18 °C, hará que la habitación se enfríe más rápido

El modo del aire acondicionado que nadie usa, pero sirve para enfriar y ahorrar al mismo tiempo

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

Una encuesta sobre ocio apunta a planes más cortos y baratos, mientras Sanidad constata una caída del consumo habitual entre los jóvenes

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

San Fermín 2026: los toros de Fuente Ymbro protagonizan un primer encierro rápido y sin heridos de gravedad

Esta tarde serán lidiados en Pamplona por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio

San Fermín 2026: los toros de Fuente Ymbro protagonizan un primer encierro rápido y sin heridos de gravedad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

El abogado al que Bárcenas acusa de intentar comprar su silencio coordina ahora la venta de las viviendas y parcelas de Paco Correa: una misteriosa empresa ofrece 8,1 millones

La SEPI, con 15 cargos imputados por corrupción, quiere gastarse 96.200 euros para implantar un modelo de liderazgo en sus directivos y plantilla

La Justicia obliga a Extranjería a conceder la residencia permanente a un británico al concluir que ignoró las pruebas de que vivía en España desde antes del Brexit

La Guardia Civil detona una granada de mortero de la Guerra Civil en el Pirineo aragonés: es el tercer explosivo que se encuentra desde 2023 en la misma zona

El juez de guardia permite a Begoña Gómez viajar a Londres para la graduación de su hija, pero le impide acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN en Turquía

ECONOMÍA

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

Menos noche, más tardeo y sin alcohol: los españoles están cambiando su forma de salir y gastan menos de 40 euros

La vivienda agranda la desigualdad en España: los inquilinos tienen hasta 450 veces menos patrimonio que los grandes caseros

Pensiones en jaque: sin las transferencias del Estado, las cotizaciones de trabajadores y empresas tendrían que subir al 42%

Cuánto cobrarán los jugadores españoles si pasan los cuartos de final y ganan el Mundial: se repartirán primas históricas

Más de 424.000 agricultores podrán cobrar desde ahora la ayuda para fertilizantes: así pueden obtener hasta 92,5 € por hectárea

DEPORTES

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de cuartos de final

Bélgica vence a Estados Unidos y se enfrentará a España en los cuartos de final del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Luis de la Fuente se rinde a Cristiano Ronaldo tras su eliminación del Mundial 2026: “Es un ejemplo para los jóvenes”

Así te hemos contado el España-Portugal: Mikel Merino da el pase a cuartos de final a La Roja en un partido agónico

La historia se repite 16 años después: España vuelve a eliminar a Portugal en octavos de final de un Mundial