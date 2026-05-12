Comer chocolate negro reduce la probabilidad de sufrir problemas de corazón, según un estudio

Un hombre comiendo una tableta de chocolate (Magnific)

El chocolate negro no contenta únicamente a nuestro paladar, sino también a a nuestra salud cardiovascular. Un consumo regular de este superalimento podría actuar como escudo frente a enfermedades cardiovasculares como los infartos, según recogen varios estudios.

Una de las investigaciones más completas hasta la fecha la lideró el VA Boston Healthcare System junto a la Harvard Medical School y fue publicada en The American Journal of Clinical Nutrition en marzo de 2021. El análisis incluyó a más de 188.000 veteranos que fueron seguidos durante una media de 3,2 años, lo que supuso el mayor realizado en un sistema nacional integrado de salud.

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Se incluyeron solo participantes sin antecedentes previos de enfermedad coronaria, que completaron una encuesta validada de hábitos alimentarios reportando su consumo promedio de chocolate durante el año previo. Cada porción fue definida como 28,3 gramos, similar a una pequeña barra estándar.

El consumo se clasificó en cinco categorías: menos de una porción mensual, entre una y tres porciones al mes, una por semana, entre dos y cuatro por semana, y cinco o más porciones semanales. Se evaluaron tanto eventos coronarios no fatales como fatales, así como la realización de procedimientos cardíacos.

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Una reducción del riesgo de infarto

Durante el período de seguimiento, se registraron más de 10.000 nuevos casos de enfermedad coronaria. Los análisis ajustados por edad, sexo, raza, índice de masa corporal, tabaquismo, actividad física, consumo de alcohol y calidad general de la dieta mostraron una reducción de entre 8% y 12% en el riesgo de eventos coronarios en quienes consumían chocolate al menos una vez al mes, en comparación con quienes lo hacían menos de una vez mensual.

Con estos resultados, el equipo de investigación concluyó que “el consumo regular de chocolate se asocia con un menor riesgo de eventos coronarios, independientemente de la edad, el sexo, la raza, el índice de masa corporal o la presencia de hipertensión”. Esta reducción fue visible principalmente en hombres, quienes conformaron el 90 % de la muestra.

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En España, cada hora mueren 13 personas por una enfermedad cardiovascular, según alerta la Fundación Española del Corazón (FEC). Los datos de mortalidad correspondientes al año 2024 publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan además que las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa individual de muerte en España en ese año.

Los trucos de Eva Arguiñano para un chocolate a la taza casero y delicioso.

Un beneficio demostrado por la ciencia

El estudio cita trabajos previos en diferentes poblaciones. La investigación EPIC-Norfolk en el Reino Unido también observó una reducción del 12 % en el riesgo de enfermedad coronaria entre quienes consumían entre 16 y 99 gramos de chocolate diarios. Por su parte, el estudio Zutphen Elderly encontró hasta un 50 % menos de mortalidad cardiovascular con dosis moderadas de chocolate, pero en ancianos sanos sin comorbilidades.

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El equipo liderado por Luc Djoussé analiza las posibles causas. El chocolate contiene flavonoides, compuestos a los que se atribuyen efectos beneficiosos sobre la presión arterial, los lípidos sanguíneos y la resistencia a la insulina. “El mecanismo por el que el chocolate podría reducir el riesgo coronario merece nuevas investigaciones, especialmente considerando las diferencias observadas entre personas con diabetes y sin ella”, concluye el artículo.