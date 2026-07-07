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Desalojan cuatro fincas del barrio del Putxet de Barcelona por un socavón de ocho metros cerca de las obras del metro

Desde el Ayuntamiento han señalado que no se han producido heridos

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Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio por un socavón en un interior de manzana, a 7 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Oller/Europa Press)
Efectivos de bomberos durante el desalojo de un edificio por un socavón en un interior de manzana, a 7 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Oller/Europa Press)

Este martes, un socavón de alrededor de ocho metros de diámetro ha obligado al desalojo preventivo de cuatro fincas en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, en Barcelona. El suceso se ha producido en un patio interior y un pequeño almacén de una manzana cercana a las obras de la L9 del Metro de Barcelona, concretamente en el número 4 de la calle de Rubinstein, en el barrio del Putxet.

Los Bomberos de Barcelona han recibido el aviso antes de las 11.00 horas y se han desplazado hasta el lugar seis dotaciones para trabajar en la zona. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha procedido al desalojo preventivo de 23 personas. Según ha indicado el Ayuntamiento, no se han producido heridos a consecuencia del derrumbe.

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Hasta el lugar de los hechos también ha acudido la teniente alcalde y concejal del distrito Eugènia Gay. Se han activado los equipos del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb). Las fincas desalojadas han sido el número 2 y 4 de la calle Rubinstein y el 3 y 5 de la calle Teodora Lamadrid.

Efectivos de emergències socials durante el desalojo de un edificio por un socavón en un interior de manzana, a 7 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Oller/Europa Press)
Efectivos de emergències socials durante el desalojo de un edificio por un socavón en un interior de manzana, a 7 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Oller/Europa Press)

El socavón de El Carmel, en 2005

El socavón que se ha producido en el barrio de Putxet ha recordado al caso ocurrido en 2005 en El Carmel, que ocurrió por el hundimiento de un túnel en construcción durante las obras de ampliación de la L5 del metro, lo que provocó un colapso del terreno. Tampoco se produjeron heridos ni muertos entonces.

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El socavón de El Carmel cedió y engulló un edificio y un garaje en la confluencia de las calles de Conca de Tremp, Sigüenza y el pasaje de Calafell, además de que provocó afectaciones a otros inmuebles, algunos de los cuales tuvieron que ser demolidos. En este caso, antes de que el suelo se desplomase por las obras del metro, algunos vecinos habían referido grietas en sus viviendas.

A los destrozos en las infraestructuras y el desalojo de centenares de vecinos, algunos de los cuales no pudieron regresar a sus casas hasta pasados dos años, se sumó el cierre de algunos comercios y empresas durante meses.

(Foto de ARCHIVO) Bombers de Barcelona (archivo) REMITIDA / HANDOUT por BOMBERS DE BARCELONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/2/2020
(Foto de ARCHIVO) Bombers de Barcelona (archivo) REMITIDA / HANDOUT por BOMBERS DE BARCELONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/2/2020

Se investiga si está causado por las obras del metro

La consellera de Territorio de la Generalitat Silvia Paneque ha indicado que actualmente se investiga si el hundimiento ocurrido en El Putxet está relacionado con las obras de la ampliación de la L9 del metro, como ocurrió hace veinte años en El Carmel.

Los trabajos de la tuneladora, según ha explicado la consellera, se hacen a unos 40 metros de profundidad y tienen un revestimiento que es “un elemento de seguridad importante”, aunque se están haciendo comprobaciones antes de tomar nuevas decisiones.

La tuneladora estaba trabajando “desplazada unos metros” del lugar del socavón y, preventivamente, estará parada hasta que acaben las comprobaciones técnicas, ha indicado en la rueda de prensa tras el Consell Executiu semanal.

La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, a 7 de julio de 2026, en Barcelona (Catalunya, España). (David Zorrakino/Europa Press)
La consellera y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, a 7 de julio de 2026, en Barcelona (Catalunya, España). (David Zorrakino/Europa Press)

Además, ha señalado que no hay daños personales y que los técnicos revisan los espacios afectados, tanto el interior de la manzana como los cimientos de edificios cercanos, por lo que se ha “doblado la distancia” para hacer esta revisión.

En estos momentos, tal y como ha explicado el Ayuntamiento de Barcelona a través de X, las seis dotaciones de bomberos desplazadas al lugar del hundimiento trabajan para “estabilizar la zona y desalojar al vecindario”.

*Con información de EFE y Europa Press

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