Un Ayuntamiento madrileño del PP tiene ‘olvidados’ en un almacén 250 cubos de basura marrones por los que pagó 49.201 euros: la ley obliga a utilizarlos desde 2024

Los contenedores marrones apilados en un almacén municipal

El 7 de noviembre de 2025, el Ayuntamiento madrileño de Pelayos de la Presa (3.200 habitantes) formalizó la compra de 250 cubos de la basura de color marrón, destinados a la recogida de residuos orgánicos y biorresiduos, es decir, todo aquello que puede descomponerse de forma natural. Cada contenedor tiene capacidad de 1.000 litros y el Consistorio, gobernado por el PP, abonó 49.201 euros por este material, dinero procedente de los fondos europeos. Ocho meses después, los cubos se apilan en un almacén municipal sin que se hayan repartido por el municipio para que los residentes puedan separar correctamente sus basuras.

¿Por qué no se han distribuido? Infobae ha preguntado al alcalde, del PP, Antonio Sin, que no ha querido responder. “Publica lo que quieras”, han sido sus únicas declaraciones. La plataforma vecinal Asociación Futuro de Pelayos también ha pedido explicaciones por escrito al regidor y ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. “Lo único cierto es que los vecinos pagamos más por la tasa de basuras porque no se han colocado estos contenedores”, explica Mara Traseira, la presidenta de este colectivo. “Un informe municipal reconoce que en Pelayos se aplica el precio de 80 euros por tonelada porque la fracción orgánica no se separa debido a la falta de contenedores marrones. Si se separase en origen, la tasa pasaría a 23,50 euros la tonelada”, asegura Traseira.

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El Consistorio argumentó la compra de los 250 contenedores porque ‘la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular’ tiene como principal finalidad “la prevención y reducción de la generación de residuos para reducir el impacto de los mismos en el medio ambiente y en la salud humana, favoreciendo la transición hacia una economía circular”. Son las entidades locales las que tienen competencias en la gestión de residuos municipales y entre ellas está la recogida separada para su posterior tratamiento. Pelayos reconocía que “los residuos orgánicos o biorresiduos constituyen un porcentaje importante del total de residuos municipales” y que para poder recogerlos adecuadamente “es necesaria la adquisición de los contenedores marrones”.

Antonio Sin, el alcalde de Pelayos de la Presa

“El cumplimiento de esta ley requiere que la recogida selectiva se realice efectivamente; no basta con disponer de contenedores almacenados. La situación actual no cumple con la normativa, ni con la finalidad de la subvención de los fondos europeos, ni con la prestación de servicios que justifican la tasa”, concluyen desde Futuro de Pelayos. Hay que recordar que la recogida separada de biorresiduos a través del contenedor marrón es obligatoria desde el 31 de diciembre de 2023. A pesar de todo ello, el Ayuntamiento ha aprobado y exige el pago de la tasa de recogida y gestión de residuos correspondiente al ejercicio 2026, cobrando a los vecinos por un servicio que no está plenamente operativo.

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Solo cubos amarillos y verdes

Izquierda Unida-Unidas Podemos-Alianza Verde, grupo municipal en la oposición, escribió ya hace tiempo a la Comunidad de Madrid denunciando que en Pelayos no se efectuaba la recogida de residuos orgánicos de manera separada, como exige la ley. La respuesta fue un poco laxa. El Gobierno regional reconocía a los ediles de esta formación que “la implantación de esta nueva recogida aún no es homogénea en todos los municipios. Por ello, desde la Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus competencias, se está trabajando con los municipios y sus respectivas mancomunidades para mejorar esta situación y lograr cumplir con los requisitos legales en esta materia”. En decir, le pedía paciencia.

Así que los vecinos de Pelayos solo tienen cubos amarillos y verdes para separar su basura. No los marrones. El asunto se trató en el Pleno de junio. Olga Martín, concejala de IU, pidió explicaciones al alcalde. “Nos dijo que no tiene preparada la logística para el depósito de los desechos. Entonces para qué compró los cubos marrones. Es comprar por comprar, sin planificar lo que conlleva todo el proceso de reciclado”. Martín ha pedido también la orden de concesión de la subvención que se otorgó al Ayuntamiento para comprar los cubos marrones. No hubo respuesta.

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Cobertura de las operaciones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y el Ejército del Aire en la extinción de incendios forestales. El video muestra a un efectivo con equipo de protección aplicando agua directamente sobre llamas intensas en un bosque, en condiciones de baja visibilidad por la noche. Grandes focos de fuego y humo denso se extienden entre la vegetación. Una aeronave con ala amarilla y roja es vista en vuelo, con una vasta zona afectada por el humo bajo ella. Las imágenes corresponden a operativos de combate de fuegos en Girona y Portugal.

El problema es que el Ayuntamiento de Pelayos solo tiene un camión de la basura para prestar el servicio, un camión que decició comprar hace tiempo y que lleva los residuos a una planta de tratamiento de Colmenar de Arroyo. “Es decir, que no tenemos medios para llevar la basura si se instalase el contenedor marrón. Mientras, la tasa de basura media ha pasado de 59 euros a 100 euros. Y los vecinos tienen que tirar su basura biodegradable a los cubos verdes, porque los marrones están tirados en un almacén. Esto es tirar el dinero y tomar el pelo a los vecinos”, sentencia Mara Traseira.