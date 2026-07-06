Ensaladilla de pollo y mayonesa, una receta refrescante y alta en proteínas perfecta para sándwiches y aperitivos este verano

Sándwich de ensalada de pollo (Wikimedia Commons)

La ensalada de pollo es un clásico de la cocina estadounidense, una forma de cocinar y servir esta carne magra en frío que es ideal para replicar en los meses más calurosos del año. Esta receta combina pollo desmenuzado con una salsa casera de yogur y mayonesa y un toque fresco gracias al apio y a la cebolla. Esta combinación se mezcla hasta conseguir una consistencia similar a la de una clásica ensaladilla, que dejaremos enfriar hasta que los sabores se fusionen e impregnen el pollo.

El resultado es un tentempié refrescante, cremoso y muy satisfactorio, que podemos servir encima de una capa de lechuga recién cortada o utilizar como relleno para unos sándwiches. La lista de ingredientes es breve, aunque podemos variarla añadiendo los extras que más nos gusten; desde hierbas frescas como eneldo o perejil hasta un huevo duro para un extra de proteína, pasando por frutas como la uva, frutos secos tostados o aguacate.

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Receta de ensalada de pollo

La ensalada de pollo con salsa de yogur y mayonesa consiste en una mezcla de pechuga de pollo cocida o a la plancha, apio fresco, cebolla y mayonesa, todo finamente picado y perfectamente integrado. Se sirve fría, en forma de ensalada o en un sándwich.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 10 minutos (solo si hay que cocer el pollo)



Ingredientes

2 pechugas de pollo (cocidas o a la plancha)

2 ramas de apio

1 cebolla mediana

2 cucharadas de mayonesa

2 cucharadas de yogur griego natural

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Zumo de 1/2 limón (opcional)

Perejil fresco picado (opcional, para decorar)

Cómo hacer ensalada de pollo, paso a paso

Haz a la plancha o a la parrilla unas pechugas de pollo hasta que estén bien hechas. Deja que se enfríen y desmenúzalas o córtalas en dados pequeños. Lava y pica el apio en trocitos muy pequeños para que aporte frescura y no domine la mezcla. Pela y pica la cebolla en dados finos. Si la prefieres más suave, déjala 5 minutos en agua fría y escúrrela bien. En un bol grande, mezcla el pollo, apio y cebolla. Añade la mayonesa y mezcla hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Salpimienta al gusto. Si te gusta un punto ácido, incorpora el zumo de limón. Si quieres un extra de frescura, agrega perejil picado justo antes de servir. Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que tome cuerpo y sabor. Sírvela sobre una cama de lechuga fresca o en un sándwich.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 230 kcal

Proteínas: 18 g

Grasas: 13 g

Carbohidratos: 5 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar hasta 2 días en la nevera en un recipiente hermético. No es recomendable congelar, ya que la mayonesa puede cortarse.