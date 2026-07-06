Ensaladilla de pollo y mayonesa, una receta refrescante y alta en proteínas perfecta para sándwiches y aperitivos este verano

La ensalada de pollo es un clásico de la cocina estadounidense, una forma de cocinar y servir esta carne magra en frío que es ideal para replicar en los meses más calurosos del año. Esta receta combina pollo desmenuzado con una salsa casera de yogur y mayonesa y un toque fresco gracias al apio y a la cebolla. Esta combinación se mezcla hasta conseguir una consistencia similar a la de una clásica ensaladilla, que dejaremos enfriar hasta que los sabores se fusionen e impregnen el pollo.
El resultado es un tentempié refrescante, cremoso y muy satisfactorio, que podemos servir encima de una capa de lechuga recién cortada o utilizar como relleno para unos sándwiches. La lista de ingredientes es breve, aunque podemos variarla añadiendo los extras que más nos gusten; desde hierbas frescas como eneldo o perejil hasta un huevo duro para un extra de proteína, pasando por frutas como la uva, frutos secos tostados o aguacate.
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Receta de ensalada de pollo
La ensalada de pollo con salsa de yogur y mayonesa consiste en una mezcla de pechuga de pollo cocida o a la plancha, apio fresco, cebolla y mayonesa, todo finamente picado y perfectamente integrado. Se sirve fría, en forma de ensalada o en un sándwich.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 25 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 10 minutos (solo si hay que cocer el pollo)
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo (cocidas o a la plancha)
- 2 ramas de apio
- 1 cebolla mediana
- 2 cucharadas de mayonesa
- 2 cucharadas de yogur griego natural
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Zumo de 1/2 limón (opcional)
- Perejil fresco picado (opcional, para decorar)
Cómo hacer ensalada de pollo, paso a paso
- Haz a la plancha o a la parrilla unas pechugas de pollo hasta que estén bien hechas. Deja que se enfríen y desmenúzalas o córtalas en dados pequeños.
- Lava y pica el apio en trocitos muy pequeños para que aporte frescura y no domine la mezcla.
- Pela y pica la cebolla en dados finos. Si la prefieres más suave, déjala 5 minutos en agua fría y escúrrela bien.
- En un bol grande, mezcla el pollo, apio y cebolla.
- Añade la mayonesa y mezcla hasta que todos los ingredientes estén bien integrados.
- Salpimienta al gusto. Si te gusta un punto ácido, incorpora el zumo de limón.
- Si quieres un extra de frescura, agrega perejil picado justo antes de servir.
- Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que tome cuerpo y sabor.
- Sírvela sobre una cama de lechuga fresca o en un sándwich.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aprox. 230 kcal
- Proteínas: 18 g
- Grasas: 13 g
- Carbohidratos: 5 g
- Fibra: 1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se puede conservar hasta 2 días en la nevera en un recipiente hermético. No es recomendable congelar, ya que la mayonesa puede cortarse.
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