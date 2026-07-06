Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. (Marco Bello/Reuters)

Portugal se presenta a la cita con España dispuesta a liderar el duelo, con la delantera afinando la puntería y el balón como un miembro más de su equipo. Una filosofía y estrategia que llevan el sello de Roberto Martínez. Fútbol ofensivo y protagonismo con el balón es todo lo que quiere el técnico para su selección. Sabe que funciona y cree que así puede acabar con La Roja. Es un estilo de juego que lleva años puliendo. Desde su etapa en la Premier. Ahora, aterriza en el Mundial 2026 con esa misma idea y con un grupo de jugadores a sus órdenes dispuestos a seguir a su técnico para intentar alzarse con la copa y sumar su primera estrella al pecho.

La Portugal de hoy encara el Mundial como una de las favoritas para ganar el trofeo. Le avalan sus jugadores y sus éxitos recientes: una Eurocopa en el año 2016 y dos Nations League (2019 y 2025). La última se la arrebataron a España. Este último éxito tiene un nombre detrás: Roberto Martínez. Bob, como le llaman, desembarcó en Portugal con la misión de encajar a dos generaciones en un mismo equipo y conseguir títulos. Entonces ya era una figura de renombre en los banquillos. Llegaba de entrenar a la selección de Bélgica en la mejor etapa de su historia, después de forjar su carrera en varios clubes de la Premier.

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Su carrera como entrenador comenzó en el Swansea City, donde llevó al equipo al ascenso a la Championship y a ganar el Football League Trophy en 2008. Más adelante dio el salto al Wigan Athletic, club que lideró durante cuatro temporadas. Allí cosechó el mayor éxito de este equipo: la FA Cup, que levantó tras vencer al todopoderoso Manchester City. Fue en aquellos años cuando se forjó el Spanish-Wigan. “Fue una persona muy especial para mí porque me abrió las puertas de la Premier League, y le estoy muy agradecido”, detalla Joel Robles, actual portero del Estoril y exjugador del Wigan bajo el mandato de Roberto Martínez, en una entrevista con Infobae. Para el guardameta, el técnico es “una persona muy inteligente que detecta rápidamente y es conocedor de la situación del jugador, de qué momento puede estar pasando”.

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez. (Reuters/Maria Lysaker)

Una definición con la que coincide Adrián López, más conocido como Piscu, que también estuvo bajo su mando en el Wigan. “Es una persona que lleva muy bien el grupo, que sabe gestionar los egos del vestuario”, destaca, también en declaraciones a Infobae. Roberto Martínez, según Piscu, siempre está pendiente del grupo y del “pequeño detalle”. Instaura la comunicación como máxima dentro del vestuario, con el feedback a los jugadores como rutina del día a día. “Digamos que es un entrenador que siempre está ahí. Una persona siempre accesible para hablar, que siempre está abierta a dar esas explicaciones”, asegura.

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Una cuestión muy necesaria cuando se trata de fútbol de selecciones. “Es necesario, sobre todo en las selecciones, saber llevar muy bien el grupo, ya que son equipos que no compiten habitualmente”. Eso es lo que lleva haciendo desde hace 10 años, cuando pasó del fútbol de clubes al de selecciones para ponerse al frente de la selección belga y ahora con Portugal.

A nivel táctico, Roberto Martínez también tiene un estilo marcado, considera Joel Robles: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”. Ya era así en el Wigan, aunque con la experiencia de haber pasado por varios banquillos de renombre ha ido introduciendo pequeños cambios para pulir ese estilo de juego: “Ya ha cambiado muchas cosas, pero siempre le ha dado mucha importancia a ser protagonista con el balón, que su equipo sea ofensivo, con mucho talento y, sobre todo, pues tener el mando del partido con la pelota”.

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Piscu recuerda que hace 15 años, cuando coincidió con él en Inglaterra, ya era un entrenador que “siempre apostaba por el fútbol”. “Siempre ha mantenido su personalidad y su filosofía. No tiene miedo a arriesgar”. Incluso con un equipo más humilde como entonces era el Wigan, Martínez dibujaba un 3-4-3, apostando por un “juego ofensivo y un equipo con jugadores dispuestos a atacar”.

Mundial 2026 - Portugal 2 - Croacia 1 - ES

Roberto Martínez y el partido ante España

Este lunes, Roberto Martínez tiene una cita con la selección española en los octavos de final del Mundial 2026. Allí, el técnico buscará poner fin a la aventura española, aunque el partido se presenta, a priori, complicado. Es una final anticipada. “Es un momento importante, crucial para los dos, porque son dos selecciones que aspiran a ganar el Mundial. Creo que vamos a ver un buen fútbol. Individualmente, las dos selecciones son top mundial. Y creo que vamos a ver dos equipos que quieren ser protagonistas con el balón y veremos a ver qué es lo que sucede”, explica Joel Robles.

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“Yo, como español, quiero que pase España, claro, pero tengo mucho aprecio por Roberto y su staff y sé que tienen la capacidad para hacer cosas importantes”, añade Robles. En la misma línea ve el partido Piscu: “Va a ser un partido bastante competitivo. Portugal viene con confianza tras ganar la Nations League y España llega en un buen momento. Va a ser un partido bonito y muy competitivo. Creo que será un partido de tú a tú y muy abierto”.

Mundial 2026 - España 3 - Austria 0 - ES

El duelo apunta a histórico. Dos titanes se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026: España y Portugal. El pase a cuartos de final es el objetivo a conseguir. La última vez que jugaron en octavos fue hace 16 años, en Sudáfrica, y allí La Roja se alzó con la victoria, para unas fases más tarde levantar la copa y coser la primera estrella en su pecho.

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