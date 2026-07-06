España

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Aunque la rentabilidad de estos productos se ha moderado en los últimos meses, todavía existen ofertas que superan el 3% TAE en este mes de julio

Guardar
Google icon
Una calculadora y una libreta junto a una cantidad de dinero en euros (Canva)
Una calculadora y una libreta junto a una cantidad de dinero en euros (Canva)

El verano suele ser un buen momento para revisar las finanzas personales y buscar fórmulas con las que sacar un mayor partido a los ahorros, ya sea aprovechando la paga extra, el dinero reservado para las vacaciones o un colchón económico que permanece inmóvil en la cuenta corriente.

Una de las opciones más sencillas para conseguirlo son las cuentas remuneradas de bancos, que permiten obtener intereses por el dinero invertido sin renunciar a tenerlo disponible cuando sea necesario. A diferencia de los depósitos, el dinero puede retirarse en cualquier momento, lo que las convierte en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan rentabilidad sin perder liquidez.

PUBLICIDAD

Dependiendo de la entidad, las condiciones y la rentabilidad pueden variar de forma considerable. Por ello, antes de contratar una cuenta remunerada conviene comparar aspectos como la TAE, los requisitos exigidos o las posibles comisiones, ya que no todas las ofertas son iguales.

Aunque las rentabilidades se han moderado en los últimos meses, las cuentas remuneradas continúan ofreciendo intereses atractivos. La mayoría de las ofertas se sitúan en torno al 2% TAE, si bien algunas entidades mantienen promociones que permiten superar el 3% TAE en determinados casos.

PUBLICIDAD

Qué tener en cuenta antes de contratar una cuenta remunerada

Aunque la rentabilidad suele ser el principal reclamo de las cuentas remuneradas, no es el único aspecto que conviene tener en cuenta antes de contratar una. Diversas webs especializadas y entidades bancarias coinciden en una serie de consejos que pueden ayudar a comparar las distintas ofertas y elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades y objetivos de ahorro de cada cliente.

En primer lugar, se debe estudiar la rentabilidad real de la cuenta que ofrece cada banco. No basta con elegir aquella que anuncie el porcentaje TAE más alto. Conviene comprobar si esa remuneración se mantiene durante todo el año o si se trata de una promoción limitada en el tiempo.

También es importante revisar las condiciones. Algunas cuentas remuneradas no exigen ningún tipo de vinculación, mientras que otras obligan a domiciliar la nómina o la pensión, o cumplir determinados requisitos.

Además, antes de contratar una cuenta remunerada, es recomendable comprobar si tiene comisiones de mantenimiento o por realizar determinadas operaciones. También conviene analizar si obliga a contratar otros productos o servicios del banco, ya que la rentabilidad podría ser menos de lo esperado.

Este método de ahorro permite acumular hasta 700 euros al año. (Pixabay)
Este método de ahorro permite acumular hasta 700 euros al año. (Pixabay)

Tres cuentas remuneradas que destacan este verano

Estas son tres entidades que destacan este verano por la rentabilidad que ofrecen, la facilidad para acceder a ella y la flexibilidad de sus productos. La remuneración de estas cuentas puede sufrir cambios en los días posteriores a la publicación de este artículo.

Revolut se sitúa entre las cuentas remuneradas más destacadas del momento gracias a una oferta promocional que permite alcanzar el 3,51% TAE para nuevos clientes. Esta alternativa resulta interesante para quienes buscan obtener una rentabilidad superior a la media sin asumir riesgos y manteniendo la disponibilidad de sus ahorros. Los interesados pueden contratarla hasta el próximo 16 de agosto.

Otra de las opciones más atractivas es Trade Republic. Con un 3,04% TAE de remuneración, no requiere tener una nómina domiciliada ni importe máximo y tampoco tiene comisiones.

La tercera alternativa es Bankinter, una opción dirigida a quienes prefieren operar con una entidad bancaria tradicional sin renunciar a obtener una rentabilidad por sus ahorros. La remuneración es del 2,5% TAE con un saldo máximo remunerado de hasta 100.000 euros y sin necesidad de domiciliar la nómina en determinadas modalidades.

Temas Relacionados

AhorrosAhorroBancos EspañaCuentas Bancarias Españadinero-virtualEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La princesa Ingrid de Noruega rompe el protocolo con su abrazo a Haaland en el vestuario tras la victoria de la selección nacional

La heredera al trono noruego y su hermano, el príncipe Sverre Magnus, bajaron al vestuario tras la histórica victoria frente a Brasil y protagonizaron una de las imágenes más comentadas del Mundial

La princesa Ingrid de Noruega rompe el protocolo con su abrazo a Haaland en el vestuario tras la victoria de la selección nacional

Un experto en seguridad alimentaria alerta del peligro del buffet libre en los hoteles: “Uno de los mayores focos de contaminación microbiana”

El tecnólogo alimentario Mario Sánchez propone lavarse las manos obligatoriamente antes de entrar al comedor

Un experto en seguridad alimentaria alerta del peligro del buffet libre en los hoteles: “Uno de los mayores focos de contaminación microbiana”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Así amanecieron los precios de los carburantes en distintas ciudades de España

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

El PSOE defiende una mayor integración europea en materia de defensa y reforzar la autonomía estratégica dentro de la Alianza

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

Jóvenes y radicalizados: Alemania alerta del peligro de las redes sociales para captar nuevos ‘soldados’ del extremismo

El entorno digital les permite acceder rápidamente a material de propaganda, foros cerrados y mensajes cifrados que promueven discursos de odio e incitan a la violencia

Jóvenes y radicalizados: Alemania alerta del peligro de las redes sociales para captar nuevos ‘soldados’ del extremismo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

La Guardia Civil financia la creación de nuevos generales con el sueldo que se va a ahorrar reduciendo capitanes y posponiendo la llegada de nuevos cabos

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

Los jóvenes que estudian y trabajan tienen más fácil encontrar empleo: “Desarrollan competencias muy valoradas por las empresas”

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

DEPORTES

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1