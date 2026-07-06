Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Una calculadora y una libreta junto a una cantidad de dinero en euros (Canva)

El verano suele ser un buen momento para revisar las finanzas personales y buscar fórmulas con las que sacar un mayor partido a los ahorros, ya sea aprovechando la paga extra, el dinero reservado para las vacaciones o un colchón económico que permanece inmóvil en la cuenta corriente.

Una de las opciones más sencillas para conseguirlo son las cuentas remuneradas de bancos, que permiten obtener intereses por el dinero invertido sin renunciar a tenerlo disponible cuando sea necesario. A diferencia de los depósitos, el dinero puede retirarse en cualquier momento, lo que las convierte en una alternativa especialmente atractiva para quienes buscan rentabilidad sin perder liquidez.

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Dependiendo de la entidad, las condiciones y la rentabilidad pueden variar de forma considerable. Por ello, antes de contratar una cuenta remunerada conviene comparar aspectos como la TAE, los requisitos exigidos o las posibles comisiones, ya que no todas las ofertas son iguales.

Aunque las rentabilidades se han moderado en los últimos meses, las cuentas remuneradas continúan ofreciendo intereses atractivos. La mayoría de las ofertas se sitúan en torno al 2% TAE, si bien algunas entidades mantienen promociones que permiten superar el 3% TAE en determinados casos.

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Qué tener en cuenta antes de contratar una cuenta remunerada

Aunque la rentabilidad suele ser el principal reclamo de las cuentas remuneradas, no es el único aspecto que conviene tener en cuenta antes de contratar una. Diversas webs especializadas y entidades bancarias coinciden en una serie de consejos que pueden ayudar a comparar las distintas ofertas y elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades y objetivos de ahorro de cada cliente.

En primer lugar, se debe estudiar la rentabilidad real de la cuenta que ofrece cada banco. No basta con elegir aquella que anuncie el porcentaje TAE más alto. Conviene comprobar si esa remuneración se mantiene durante todo el año o si se trata de una promoción limitada en el tiempo.

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También es importante revisar las condiciones. Algunas cuentas remuneradas no exigen ningún tipo de vinculación, mientras que otras obligan a domiciliar la nómina o la pensión, o cumplir determinados requisitos.

Además, antes de contratar una cuenta remunerada, es recomendable comprobar si tiene comisiones de mantenimiento o por realizar determinadas operaciones. También conviene analizar si obliga a contratar otros productos o servicios del banco, ya que la rentabilidad podría ser menos de lo esperado.

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Este método de ahorro permite acumular hasta 700 euros al año. (Pixabay)

Tres cuentas remuneradas que destacan este verano

Estas son tres entidades que destacan este verano por la rentabilidad que ofrecen, la facilidad para acceder a ella y la flexibilidad de sus productos. La remuneración de estas cuentas puede sufrir cambios en los días posteriores a la publicación de este artículo.

Revolut se sitúa entre las cuentas remuneradas más destacadas del momento gracias a una oferta promocional que permite alcanzar el 3,51% TAE para nuevos clientes. Esta alternativa resulta interesante para quienes buscan obtener una rentabilidad superior a la media sin asumir riesgos y manteniendo la disponibilidad de sus ahorros. Los interesados pueden contratarla hasta el próximo 16 de agosto.

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Otra de las opciones más atractivas es Trade Republic. Con un 3,04% TAE de remuneración, no requiere tener una nómina domiciliada ni importe máximo y tampoco tiene comisiones.

La tercera alternativa es Bankinter, una opción dirigida a quienes prefieren operar con una entidad bancaria tradicional sin renunciar a obtener una rentabilidad por sus ahorros. La remuneración es del 2,5% TAE con un saldo máximo remunerado de hasta 100.000 euros y sin necesidad de domiciliar la nómina en determinadas modalidades.

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