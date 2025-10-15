Pollo a la italiana: una receta con mucha proteína y llena de sabor

Pollo a la italiana. (Youtube)

El pollo es una de las carnes más consumidas en el mundo. A pesar de que la pechuga sea considerado el corte con menos sabor, esta receta saca lo mejor de esta pieza.

El pollo a la italiana es un plato que combina ingredientes sencillos pero que se integran muy bien. Consiste en envolver pechugas de pollo previamente sazonadas con rodajas de mozzarella fresca y jamón serrano para luego gratinarlas en el horno. Esta técnica es ideal para que el centro quede jugoso y lleno de sabor, mientras que el exterior queda crujiente.

Tiempo de preparación

Elaboración: 10 minutos

Cocción: 25 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

2 pechugas de pollo 120 g de mozzarella fresca 6 lonchas de jamón serrano Queso rallado (opcional) 5 g de mantequilla Albahaca seca (cantidad al gusto) Pimentón dulce (cantidad al gusto) Sal (al gusto) Pimienta negra molida (al gusto)

Cómo hacer pollo a la italiana, paso a paso

Limpia muy bien las pechugas de pollo, retirando cualquier exceso de grasa. Sazona las pechugas con sal, pimienta negra y pimentón dulce. Corta la mozzarella fresca en rodajas y colócala sobre las pechugas. Espolvorea albahaca seca, sal y pimienta extra sobre la mozzarella. Pon dos pares de lonchas de jamón serrano sobre una tabla. Coloca una pechuga sobre cada par de lonchas de jamón y envuélvelas de modo que cubran bien el pollo. Añade una loncha extra encima de cada pechuga para un cierre. Espolvorea un poco de queso rallado por encima de cada pechuga para lograr un gratinado dorado y uniforme. Corta la mantequilla en pequeños trozos y colócala en un recipiente apto para horno, distribuyendo bien para evitar que el pollo se adhiera y que la base quede jugosa sin resecarse. Sitúa las pechugas sobre la mantequilla en el recipiente. Hornea a 180 °C durante 25 minutos, o hasta que el jamón se vea dorado y el queso completamente fundido. Vigila los últimos minutos para que no se queme la cobertura.

Esta es la parte del pollo más sana según los dietistas

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta da para 2 porciones. Sin embargo, puedes aumentar las cantidades en el caso de que vayan a comer más personas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Proteína: 40 g

Grasas: 14 g

Hidratos de carbono: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo a la italiana puede conservarse en la nevera, dentro de un recipiente hermético, durante un máximo de dos días. Es importante dejar que se enfríe completamente antes de guardarlo para evitar la condensación y que se reblandezca el jamón.

A la hora de recalentarlo, lo más recomendable es utilizar el horno a temperatura media durante unos minutos, de modo que el interior quede caliente y el exterior mantenga su textura crujiente. También puede calentarse en el microondas, aunque el jamón perderá parte de su firmeza.