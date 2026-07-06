El 40% de los trabajadores de oficina españoles agota todas sus vacaciones y concentra sus descansos entre agosto y Navidad

Un trabajador de oficina observa su calendario de vacaciones (Imagen ilustrativa Infobae)

El 40% de los españoles que trabajan en oficina utiliza todos los días de vacaciones que se le otorgan al año, situándose en el promedio europeo y por encima de países como Francia o Finlandia, donde solo poco más del 20% agota su tiempo libre.

Así lo muestra un análisis realizado en 16 países por la plataforma Deel, que refleja los hábitos vacacionales de trabajadores en startups, empresas tecnológicas y firmas orientadas al trabajo remoto en 2025, principales sectores a los que pertenecen los clientes de la plataforma.

PUBLICIDAD

El estudio recoge que, aunque las empresas situadas en la mayor parte de los países analizados (la mayoría europeos) ofrecen una media de 25 días de vacaciones anuales a sus trabajadores (23 en el caso de España), estos generalmente no suelen agotarlos todos, aunque con diferencias. Por ejemplo, mientras que en Noruega y Reino Unido cerca del 50% de los empleados utiliza el total de sus días libres, en Italia este porcentaje no alcanza el 30%.

Asimismo, no se observa una relación directa entre el número de días de vacaciones concedidos y el porcentaje de empleados que los utilizan por completo. Francia y Finlandia, que otorgan más de 30 días libres al año, presentan una baja proporción de trabajadores que los utilizan todos, al mismo tiempo que Alemania, con libranzas similares, cuenta con alrededor de un 45% de trabajadores que sí los agotan al completo.

PUBLICIDAD

La tendencia también se observa en países con menos días de vacaciones disponibles. En Canadá e India, donde los trabajadores disponen de entre 15 y 18 jornadas libres al año, menos del 20% llega a disfrutar de todas ellas. En contraste, en México, pese a contar con solo 13 días de vacaciones, el 45% de los empleados sí utiliza la totalidad de sus días libres.

Agosto y Navidad, los grandes periodos vacacionales

Según los datos del estudio, en España los periodos de mayor demanda vacacional se concentran en la segunda quincena de agosto y, sobre todo, en la última semana de diciembre, siendo el último día del año el más solicitado entre los trabajadores para descansar, concretamente por un 44%.

PUBLICIDAD

España comparte un calendario de vacaciones muy parecido al de otros países europeos analizados como Francia, Italia, Alemania y Países Bajos. Este se caracteriza por un gran pico vacacional que se concentra entre julio, agosto y las festividades navideñas, mientras que el resto del año el porcentaje de trabajadores en días libres es relativamente estable y bajo.

En cambio, países como Estados Unidos, Canadá, México, India o Filipinas muestran un patrón muy diferente. Presentan un reparto más uniforme de los días libres a lo largo del año y apenas registran un pico vacacional durante los meses estivales. La única coincidencia generalizada se produce a finales de diciembre, cuando las vacaciones aumentan de forma simultánea con motivo de las fiestas navideñas.

PUBLICIDAD

España apuesta por las vacaciones de corta duración

En cuanto a la duración de las vacaciones estivales, los trabajadores de oficinas en España presentan de nuevo un resultado similar al de países cercanos como Francia o Italia en el que predominan los descansos de uno a cinco días.

Los datos muestran que las vacaciones más largas son relativamente poco habituales en España. Solo el 10% de los permisos estivales supera los 11 días. Esto refleja que, aunque el verano sigue siendo la época preferida para viajar, muchos trabajadores optan por repartir sus días libres en varios periodos en lugar de concentrarlos en un único descanso prolongado, según el estudio.

PUBLICIDAD

El contraste lo marcan los países nórdicos, donde las vacaciones largas son mucho más habituales. En Finlandia, el 33% de los permisos estivales supera los 11 días; en Suecia, el 30%; en Dinamarca, el 27%; y en Noruega, el 25%.

Entrevistamos a varias personas en el centro de Madrid.

El martes, el día de la semana con más bajas por enfermedad

El estudio también analiza qué día de la semana se registran más bajas por enfermedad en cada país y revela diferencias llamativas dentro de las empresas del sector analizado por Deel. En España, el martes es la jornada en la que se concentra un mayor número de trabajadores enfermos, al igual que ocurre en Países Bajos, Suecia o México.

PUBLICIDAD

En cambio, en Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, India y Filipinas el día con más bajas es el viernes, mientras que Canadá es la excepción, al concentrar el mayor número de ausencias por enfermedad los lunes.