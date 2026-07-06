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Un restaurante asume su fallo por llamar “tonta celi” a una de sus clientas celiacas en un ticket, pero denuncian: “Nos resulta profundamente doloroso el linchamiento digital”

La mujer afectada ya había visitado en otras ocasiones el local, pero “siempre me habían tratado correctamente”

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La fachada del restaurante El Biscúter Bulevar por dentro (@biscuter_bulevar)
La fachada del restaurante El Biscúter Bulevar por dentro (@biscuter_bulevar)

Una polémica ha estallado en Jaén tras la denuncia pública de una clienta que recibió un ticket con un comentario ofensivo escrito por el personal de un restaurante local. La afectada es Rocío Martínez Jimenez, profesora en la Universidad de Jaén, una mujer celiaca de nacimiento que ha compartido su experiencia a través de Noticias Jaén. “Aunque ya había visitado este lugar anteriormente y siempre me habían tratado correctamente, lo ocurrido en esta última visita ha sido inaceptable”, determina.

Y es que, tras pedir una cerveza sin gluten y confirmar al local que era celiaca, el servicio “inicialmente pareció diligente al ajustar una de las tapas para asegurar que fuera apta para mí”. Sin embargo, al revisar la cuenta se encontró con la desagradable sorpresa de ver impresa la frase “ay una tonta celi” en uno de los comandos. Su denuncia en redes sociales ha hecho que su historia la conozcan miles de personas y empaticen con ella.

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Aunque muchas veces veamos que esta condición es algo lejano, lo cierto es que afecta entre 450.000 y 900.000 personas solo en España. Ante la controversia, el restaurante ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales pidiendo disculpas y condenando el hecho: “Queremos dar la cara y expresar públicamente nuestras más sinceras y profundas disculpas a la persona afectada”, comienza su mensaje.

El mensaje que ha detonado la polémica

Los hechos ocurrieron la noche del sábado 4 de julio en el restaurante El Biscúter Bulevar. “Mi sorpresa y decepción fueron absolutas al revisar el ticket de la cuenta”, ha asegurado la profesora de la Universidad de Jaén. Como ha expresado ella misma, “es incomprensible que se utilice un espacio de comunicación interna para insultar a un cliente”.

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A pesar de que la mujer ha sido clienta en alguna ocasión del establecimiento, sostiene que “la celiaquía es una enfermedad, no una elección por gusto”. Al final, “este tipo de comentarios despectivos son un daño gratuito hacia quienes vivimos con esta condición”, afirma Rocío. Por lo que la afectada ha tachado el evento como un “hecho completamente denunciable”, por lo que ha asegurado que tomará “las medidas oportunas tanto aquí como en otros medios”.

Las palabras de Rocío han verbalizado lo que muchas personas celiacas sufren en algunos establecimientos. Aunque no conocemos las intenciones del mensaje, el restaurante El Biscúter Bulevar ha emitido un comunicado en sus redes sociales (@biscuter_bulevar): “En el momento que tuvimos conocimiento, nos pusimos en contacto con ella y nos disculpamos públicamente. ​El comentario ofensivo hacia una persona celíaca que apareció en una nota de uso interno es absolutamente inaceptable y supone una falta de respeto que condenamos rotundamente", han afirmado.

El restaurante El Biscúter Bulevar por dentro (@biscuter_bulevar)
El restaurante El Biscúter Bulevar por dentro (@biscuter_bulevar)

“Rechazamos de plano el acoso desproporcionado y desinformado”

Asimismo, han vinculado el hecho con “la mala praxis de un empleado concreto” y no del personal del restaurante, que tiene un equipo con 30 profesionales. De esta manera, “hemos tomado las medidas disciplinarias internas correspondientes para garantizar que algo así no vuelva a suceder”. El restaurante ha insistido en la gravedad de lo sucedido, pues “la celiaquía o cualquier intolerancia alimentaria son condiciones de salud seria y en nuestra casa tenemos tolerancia cero con cualquier actitud que las minimice o las convierta en objeto de burla”.

Aun así, la dirección se ha visto en la obligación “de defender el honor y la profesionalidad de nuestro negocio”. Y es que, como consideran, “un error individual e injustificable no puede ni debe empañar la trayectoria de todo un equipo”. También, en el comunicado se puede leer que “nos resulta profundamente doloroso e injusto el linchamiento digital que estamos sufriendo”.

Desde que se hizo público el evento, han podido vivir en sus carnes que “las redes sociales se han convertido en un tribunal donde, con demasiada ligereza, se emiten juicios destructivos y se incita al odio sin conocer el contexto, sin saber cómo se trabaja desde dentro y sin pensar en el daño real que se causa a un negocio local y a sus trabajadores”.

En definitiva, vuelven a recalcar que “hemos pedido perdón y hemos actuado en consecuencia; pero rechazamos de plano el acoso desproporcionado y desinformado”, sostiene. De ahora en adelante, concluyen, “seguiremos trabajando duro para recuperar la confianza de quienes se hayan sentido decepcionados”.

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