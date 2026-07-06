La película documental sobre García Lorca revelará los diarios inéditos de su último novio: “Estos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más recóndito de mi vida”

Imagen de Juan Ramírez de Lucas y Federico García Lorca. (EL ENCANTO/EP)

La relación entre Federico García Lorca y el escritor y crítico de arte Juan Ramírez de Lucas llegará por primera vez a la gran pantalla en La voz quebrada, el nuevo documental de Manuel Menchón. La película incorpora por primera vez los diarios, cartas y recuerdos personales del último amor del poeta, un archivo cuya existencia salió a la luz en 2012 gracias a el diario El País -dos años después de su fallecimiento- y que desde entonces permanecía inédito para el gran público.

“Con cerca de 70 años transcurridos, si he decidido ahora comenzar este relato es porque considero que estos dolorosos recuerdos no deben quedar solo escondidos en lo más recóndito y secreto de mi vida, pues todo lo que perteneció —de una manera u otra— a la personalidad de uno de los más excelsos, decisivos, permanentes poetas españoles tiene un interés general histórico y no debe quedar recluido en el santuario íntimo de quien tuvo la inmensa fortuna de convivir con el POETA”, publicó este domingo el citado medio, cuyo texto pertenece al diario de Ramírez de Lucas.

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En octubre se publican los diarios del que fue su pareja

Esto y otras imágenes podrán verse en la cinta de Menchón. También podrá leerse en Recuerdos. Breve historia de un amor (Seix Barral), libro que verá la luz el próximo 21 de octubre con material del que fue su pareja, editado por el hispanista Christopher Maurer y el periodista Víctor Fernández.

Portada de 'Recuerdos. Breve historia de un amor' (Seix Barral), libro que verá la luz el próximo 21 de octubre.

La relevancia de cartas, dibujos y un poema inéditos que el periodista y crítico de arte y el poeta compartieron y se enviaron en la década de los treinta fue tal que Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados reconoció la relevancia histórica del archivo, conservado durante décadas por el último amor de Lorca. Por este motivo, el Congreso aprobó por unanimidad en 2012 una proposición no de ley para impulsar su preservación, digitalización y puesta a disposición de los investigadores. “A Lorca se le mató tres veces: la física; la civil, cuando se trató de restar importancia a su categoría como escritor tildándole de mariconcete y afeminado; y la muerte silenciosa de la que también fue víctima Ramírez de Lucas, obligado a callar su dolor ante el terror que imponía el régimen sobre la afectividad y la sensualidad”, dijo durante el debate en el Congreso para entonces la diputada de Izquierda Unida Ascensión de las Heras.

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Sin embargo, aquella iniciativa nunca llegó a materializarse y la documentación ha permanecido fuera del acceso público. Ahora, La voz quebrada reconstruye los últimos meses de vida de Lorca a través de los testimonios y escritos de Ramírez de Lucas, con quien el poeta planeaba abandonar España en el verano de 1936 para comenzar una nueva vida en México. Sin embargo, ese viaje nunca llegó a producirse: apenas unas semanas después, Lorca fue asesinado en Granada.

El filme rinde homenaje a Federico García Lorca y explora el trauma LGBT a través de tres historias entrelazadas en diferentes épocas (Movistar Plus)

El documental incorpora además otro hallazgo inédito realizado por Menchón y conocido el pasado mes de noviembre: el vídeo inédito de Lorca en un coche junto a su mítica compañía teatral, La Barraca. El hallazgo fue posible tras localizar una vieja lata de betún conservada en el archivo privado del filólogo, historiador y exdirector de la Real Academia Española Ramón Menéndez Pidal, donde se encontraba la película original.

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La película también recupera Canción de invierno, una composición de juventud de Lorca que nunca había sido grabada. La pieza ha sido arreglada e interpretada al piano por el compositor Iván Palomares para la banda sonora del filme, mientras que el actor Álvaro Morte pone voz al poeta a lo largo del documental.