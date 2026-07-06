Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha emprendido acciones legales contra el empresario Víctor de Aldama, presentando una demanda de conciliación para exigirle que retire las declaraciones en las que la señala como la persona que supuestamente le entregó un sobre relacionado con la petrolera estatal venezolana PDVSA y que, según él, habría estado vinculado a la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista.

Según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes del despacho jurídico ILOCAD, dirigido por el exjuez Baltasar Garzón, que representa a Rodríguez, el acto de conciliación se celebrará el próximo 16 de julio en los juzgados de Madrid. Un procedimiento que constituye un trámite previo a una posible querella por presuntas injurias o calumnias y, en principio, únicamente deberán asistir los abogados de ambas partes.

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Llegados a esto, si Aldama no rectifica sus manifestaciones durante ese acto, la dirigente venezolana decidirá posteriormente si presenta una querella contra el empresario.

El sobre dentro de la investigación del caso Koldo

Las acusaciones de Aldama se remontan al pasado mes de marzo, en el marco de la investigación que dirige el magistrado Ismael Moreno dentro del caso Koldo. El empresario entregó entonces el citado sobre en una pieza declarada secreta que analiza presuntos pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 a dirigentes, empleados o personas vinculadas al PSOE.

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La investigación judicial trata de esclarecer si algunos de esos pagos, entre ellos los supuestamente percibidos por el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, podrían estar relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales o con una posible financiación irregular del partido.

Víctor de Aldama eludirá la cárcel por haber colaborado con la Justicia.

Además, antes de aportar el sobre al juzgado, Aldama ya había hecho referencia en diversas entrevistas a la existencia de esa documentación, que, según la investigación, permanecía bajo la custodia de su socio Luis Alberto Escolano.

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Qué dice la investigación

La primera vez que mencionó este asunto ante el juez fue en febrero, durante su declaración como investigado en la causa por el presunto fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos relacionado con la empresa Villafuel. A raíz de esas manifestaciones, el magistrado solicitó que el sobre fuera incorporado a la investigación.

En uno de los primeros informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se describía un sobre de color marrón en el que figuraban como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo y como destinataria Delcy Rodríguez.

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Según la Guardia Civil, Escolano conservaba documentación considerada especialmente sensible para Aldama. Los investigadores señalaron que, tras recibir una petición de este para remitir determinada documentación a un medio de comunicación, su socio le envió fotografías del sobre dos meses antes de ser detenido, el 7 de octubre de 2024, en el marco de la investigación sobre los hidrocarburos.

El empresario Víctor de Aldama (i) y el exministro José Luis Ábalos (d) en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). (Europa Press)

Sin embargo, la UCO no logró determinar el contenido del sobre, aunque consideró que la documentación podía estar relacionada con operaciones del sector energético. En sus informes también calificó de relevante la supuesta intermediación de Delcy Rodríguez, al sostener que habría recibido esa documentación y posteriormente la habría entregado a Aldama el 4 de febrero de 2020.

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Asimismo, los investigadores destacaron la proximidad temporal entre esa supuesta entrega y la llegada de Rodríguez al aeropuerto de Madrid el 20 de enero de 2020, una circunstancia que figura entre los elementos analizados en la investigación.

*Noticia en ampliación.