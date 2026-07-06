A qué hora se juega el Portugal-España y dónde ver el partido: Cristiano y Lamine Yamal se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026

El atacante español Lamine Yamal gesticula durante el partido contra Austria en el Mundial 2026. (AP Foto/Andre Penner)

El día en que Cristiano Ronaldo jugó su primer partido en un Mundial, Lamine Yamal ni siquiera había nacido. Veinte años después, el legendario delantero portuges (41 años) y el joven extremo español se verán las caras en este torneo para disputarse el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo de la FIFA en el estadio Dallas, en Arlington, Texas. Este duelo ha sido considerado por muchos como una “final anticipada”, dado el nivel de los dos equipos, por lo que tanto los aficionados de los dos países como los 80.000 espectadores del recinto disfrutarán de una jornada que promete dar mucho de sí.

El partido que enfrentará a los de Luis de la Fuente contra la selección comandada por Roberto Martínez comenzará a las 21:00, hora peninsular, y podrá seguirse en directo tanto por La 1 de RTVE como en la plataforma DAZN a través de múltiples dispositivos. Ambas cadenas se han encargado de retransmitir todos los encuentros de la Roja desde el inicio de la competición, así como algunos de sus partidos más destacados tanto en la fase de grupos como en la fase eliminatoria.

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Quien salga vencedor de este partido se medirá en los cuartos de final al vencedor del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica (marcado por la polémica suspensión del delantero norteamericano Folarin Balogun), que se disputará en la ciudad de Seattle pocas horas después de que termine el derbi ibérico, a madrugada del martes a partir de las 2:00 horas. Los ganadores de ambos partidos se verían las caras el próximo viernes a las 21:00.

El análisis de la previa del partido entre España y Portugal en el Mundial.

Las claves del partido

Pase lo que pase en este cruce de octavos de final del Mundial, lo que es seguro es que tanto Portugal como España llegaron al torneo con aspiraciones mucho más altas. Se trata, al fin y al cabo, de dos selecciones que se sitúan entre las ocho mejores del Ranking Mundial de la FIFA, por lo que quedarse a las puertas de los cuartos de final será, probablemente, un duro golpe para quienes pierdan el encuentro. El último duelo entre ambos fue para la selección lusa, que ganó por penaltis la UEFA Nations League en junio de 2025.

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Como señalaba Cristiano Ronaldo en la previa del partido, serán muy probablemente “los detalles” los que decidan el choque, aunque también entrarán en juego otros factores, como que España siga mejorando su juego combinativo, en la línea de lo que pudo verse en partidos como el de los dieciseisavos o contra Arabia Saudí en la fase de grupos. Luis de la Fuente ha recuperado para la causa tanto a Nico Williams como a Yéremi Pino, quienes, aunque seguramente no entren desde el inicio, podrían desequilibrar el partido en su último tercio.

Los jugadores de la selección española Pedro Porro, Lamine Yamal y Nico Williams, durante el entrenamiento de la selección de España este domingo en el Estadio Cotton Bowl de Dallas (Estados Unidos). (EFE/ Lavandeira jr)

La solidez defensiva de la Roja también será un pilar fundamental. La selección española todavía no ha encajado ningún gol en lo que llevamos de Mundial, gracias al buen desempeño colectivo del equipo en tareas de recuperación y, en especial, al alto nivel que están mostrando los centrales titulares, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte. Habrá que ver si este buen hacer se mantendrá contra las principales armas de Portugal, concentradas en el talento ofensivo de nombres como Nuno Mendes, Bernardo Silva, Bruno Fernandes o Cristiano Ronaldo.

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