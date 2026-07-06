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El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

Según TVE, será un juzgado de guardia el que conceda o no el permiso a la mujer de Pedro Sánchez

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Pedro Sánchez y Begoña Gómez. (Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)
Pedro Sánchez y Begoña Gómez. (Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa)

Begoña Gómez aguardaba la decisión este lunes del juez Juan Carlos Peinado de cara a poder asistir o no a la graduación este martes de su hija mayor, Ainhoa, en Londres. Cabe recordar que Peinado retiró el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez, llegando a sostener que sus escoltas podrían ayudarla a huir de España. El pasado martes, 30 de junio, Antonio Camacho, el abogado de Gómez, solicitó permiso para dos viajes de su clienta: uno a Ankara, para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN, y el segundo para la mencionada graduación. Según informa Mañaneros 360 (TVE), el magistrado se ha marchado de vacaciones sin resolver esta petición. Con Peinado fuera de la ecuación, será un juzgado de guardia de Madrid el que determine si Gómez puede viajar.

El vuelo a Ankara, que haría escala en Londres, sale este martes a primera hora. Se espera que antes se haya pronunciado la justicia. El permiso sería única y exclusivamente para este desplazamiento, en caso alguno devolvería el pasaporte. Es el punto en el que se encuentra el caso que se inició hace ya más de dos años después de que una denuncia basada en recortes de prensa pusiera en marcha una investigación. Gómez se enfrenta a un juicio con jurado popular por cuatro presuntos delitos de corrupción. El pasado 20 de junio, Peinado firmó el auto de apertura de juicio oral contra ella, su asesora en La Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía piden la absolución. Las acusaciones populares reclaman hasta 24 años de prisión.

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(Noticia en ampliación)

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