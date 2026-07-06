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Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Los de Thomas Tuchel resisten al empuje de los anfitriones en el Azteca (2-3) y ya miran a cuartos de final, donde se enfrentarán a la Noruega del temible Erling Haaland

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La selección de Inglaterra se ha clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 al superar por 2-3 a México este domingo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, en un encuentro que los ingleses han resuelto con diez jugadores durante más de media hora.

Jude Bellingham ha sido el gran protagonista con un doblete en el tramo final de la primera parte, antes de que la expulsión de Jarrel Quansah en el minuto 54 pusiera a prueba la solidez defensiva del equipo dirigido por Thomas Tuchel. Harry Kane y los goles mexicanos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos de penalti, han completado un marcador que no ha reflejado el dominio alterno del encuentro.

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El partido ha arrancado con una hora de retraso por las malas condiciones climáticas y México ha impuesto desde el inicio un ritmo físico con presión alta y numerosas faltas. En el minuto 15, Jiménez ha conectado un cabezazo en el área que Jordan Pickford ha atajado con acierto, en la primera ocasión clara del encuentro. Durante media hora, los mexicanos han controlado la posesión con transiciones rápidas y llegadas por las bandas, sin lograr perforar la portería inglesa.

La dinámica ha cambiado de forma abrupta en el minuto 36. Bukayo Saka ha desbordado por la derecha y ha habilitado a Bellingham, que ha cabeceado al fondo de la red para el 0-1. El gol ha puesto fin a una racha de 396 minutos de México sin recibir un tanto en el Mundial. Dos minutos después, Kane ha recuperado el balón y ha asistido de nuevo al mediocampista del Real Madrid, que ha marcado el 0-2 antes de que la afición del Azteca pudiera reaccionar.

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El estadio sí ha reaccionado en el 42. Quiñones ha aprovechado un rebote en el área y, de derecha, ha batido a Pickford para el 1-2. El tanto ha encendido a las 80.824 personas presentes, aunque también ha venido acompañado del grito homofóbico habitual en el recinto. Antes del descanso, Pickford ha frustrado un remate de Jiménez y Bellingham ha despejado dos intentos de Johan Vásquez en el tiempo añadido.

Inglaterra celebra su victoria ante México en el Azteca. (Reuters/Daniel Becerril)
Inglaterra celebra su victoria ante México en el Azteca. (Reuters/Daniel Becerril)

Asedio mexicano, resistencia inglesa

La segunda parte ha comenzado con México volcado al frente. En el minuto 54, Quansah ha entrado con dureza sobre Jesús Gallardo y el árbitro australiano Alireza Faghani lo ha expulsado, dejando a Inglaterra con diez jugadores. Lejos de ceder, los ingleses han encontrado el 1-3 en un contragolpe: Raúl Rangel ha derribado en el área a Anthony Gordon y Kane ha transformado el penalti con precisión.

El partido ha alcanzado su mayor tensión en el minuto 69, cuando Bellingham ha cometido una falta dentro de su área. Jiménez ha cobrado con exactitud desde los once metros y ha puesto el 2-3, relanzando las esperanzas de México. El asedio final de los locales no ha bastado para igualar el marcador, e Inglaterra ha avanzado a los cuartos de final, donde se medirá a la Noruega del temible Erling Haaland, verdugo de Brasil.

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