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Científicos españoles logran localizar por primera vez los microtrombos que agravan el alzhéimer

La técnica de imagen médica ofrece una nueva estrategia terapéutica frente a una enfermedad todavía sin cura

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Reconstrucción 3D de los hemisferios cerebrales del modelo de ratón de alzhéimer con regiones en las que existe una mayor captación de fibrina (violeta) y de plaquetas (dorado).
Reconstrucción 3D de los hemisferios cerebrales del modelo de ratón de alzhéimer con regiones en las que existe una mayor captación de fibrina (violeta) y de plaquetas (dorado). (CSIC)

Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha conseguido visualizar por primera vez en ratones vivos los microtrombos cerebrales que agravan el alzhéimer. Esta nueva técnica no invasiva, desarrollada en conjunto con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) y el Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD), permite facilitar la identificación de pacientes candidatos a terapias anticoagulantes ya disponibles y abrir una nueva vía de diagnóstico precoz en una enfermedad que sigue sin cura.

Aproximadamente la mitad de los pacientes con enfermedad de Alzheimer presentan microtrombos cerebrales, y la patología afecta a unos 55 millones de personas en todo el mundo. La gran mayoría de ellos sufren coágulos microscópicos en el cerebro de forma frecuente, que terminan por agravar la patología. Según el CSIC, aunque existen tratamientos anticoagulantes capaces de ralentizar la progresión, hasta ahora no era posible localizar a tiempo qué pacientes podían beneficiarse de ellos.

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El estudio, publicado en Alzheimer’s & Dementia, ha logrado detectar por primera vez esa acumulación en un modelo de ratón mediante tomografía por emisión de positrones, una herramienta de uso habitual en la práctica clínica. La técnica, basada en neuroimagen no invasiva, permite detectar un estado procoagulante en el cerebro, hasta ahora inaccesible antes del análisis post mortem.

Una combinación pionera con una tecnología premiada por el Nobel

El equipo ha utilizado la Tomografía por Emisión de Positrones (PET), una técnica de imagen médica muy común en la práctica clínica. Esta tecnología utiliza sondas radiactivas capaces de unirse a moléculas diana del organismo. En este caso, las sondas se han dirigido a fibrina, una proteína clave en la coagulación sanguínea, y a las plaquetas, dos componentes principales de los microtrombos. La lógica de la prueba es sencilla: cuanto mayor es la presencia de microtrombos en el cerebro, mayor es la señal que detecta el escáner.

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El equipo del CSIC ha unido la tecnología PET con la química ‘Click’, una metodología revolucionaria que fue galardonada en 2022 con el Nobel de Química. Marta Casquero Veiga, investigadora del IIS-FJD, ha explicado que “esta aproximación permite mejorar la calidad de la imagen y reducir la dosis de radiación a la que se expone el paciente mediante una técnica de imagen en dos pasos: primero, localizando la diana biológica y, posteriormente, administrando el trazador radiactivo”.

Pérdida de memoria, desorientación y cambios en el comportamiento pueden ser algunas de las primeras señales del Alzheimer. Qué síntomas recomiendan observar los especialistas.

Gracias a ese enfoque, el grupo ha identificado aumentos de señal de las ondas en el cerebro de los ratones del modelo de alzhéimer, ayudando a identificar con mayor precisión los microtrombos.

Nuevas dianas terapéuticas contra el alzhéimer

El estudio también describe por primera vez depósitos de plaquetas asociados a un estado procoagulante en muestras cerebrales de donantes con alzhéimer. “Este hallazgo no solo arroja luz sobre la composición de los microtrombos y la naturaleza del estado procoagulante en la enfermedad de Alzheimer, sino que abre la puerta a nuevas dianas diagnósticas y terapéuticas”, señala Marta Cortés Canteli, científica titular en el Centro de Neurociencia Cajal (CNC–CSIC) y directora de la investigación.

Según el CSIC, estos resultados refuerzan el potencial de las estrategias de diagnóstico no invasivas para identificar y clasificar a los pacientes con alzhéimer según sus características biológicas.

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