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Feijóo se compromete a implementar la ley del concebido no nacido en toda España si llega al gobierno

La norma está inspirada en la impulsada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que entró en vigor el pasado jueves con los votos de PP y Vox

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a implementar en toda España la controvertida ley del concebido no nacido impulsada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid, que considera el feto como nacido de cara a ayudas como las otorgadas por familia numerosa.

El líder de la oposición lo ha anunciado este lunes en una entrevista para el programa Espejo Público de Antena 3, en la que ha señalado que “cuando una mujer está esperando un hijo, eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público”.

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“Eso lo hice en el año 2011 en Galicia. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, en responsabilidad de Gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando”, ha asegurado.

La ley del concebido no nacido en Madrid

La Asamblea de Madrid aprobó la medida el pasado jueves en el último Pleno del curso con los votos favorables de PP y Vox, con lo que la comunidad pasará a ser la única de España que lo reconoce con carácter general dentro de sus competencias administrativas.

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La iniciativa extiende ese cómputo a prestaciones ligadas a la renta, como becas de Bachillerato, ayudas de comedor escolar, subvenciones para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, abono transporte, alquiler joven y deducciones en el impuesto sobre la renta por gastos escolares.

También alcanzará la exención de tasas y las bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano. Como recordó Feijóo, Galicia ya contempla una previsión similar, pero limitada a las familias numerosas, mientras que Madrid la aplicará de forma general.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió ante la Cámara que la medida era una ley “justa y necesaria”, mientras que la oposición cargó contra el contenido y el mensaje político de la norma. La diputada del PSOE Lorena Morales reprochó al Ejecutivo autonómico que apruebe una ley para el concebido no nacido, pero que, una vez que la mujer da a luz, “desaparecen”.

Al proyecto original se le incorporaron tres enmiendas de los populares para fijar una semana mínima de gestación en determinados procedimientos. Como regla general, no se exigirá un mínimo temporal para asimilar al concebido no nacido al hijo ya nacido, salvo cuando la regulación específica de cada trámite disponga otra cosa. La excepción afecta a la consideración de familia numerosa, que en ese supuesto habrá que esperar a la semana 14 de gestación. Ese requisito no se exigirá cuando el pago de la ayuda quede condicionado al nacimiento, ni tampoco para calcular la renta per cápita familiar.

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