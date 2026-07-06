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Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco años en el cargo

La Asociación de Empresarias y Empresarios del Comercio del Libro de Madrid ha decidido abrir una ‘nueva etapa’ con un equipo diferente

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Feria del Libro Madrid
La directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe interviene en la presentación de la 83 edición de la Feria del Libro de Madrid, este miércoles. EFE/Sergio Pérez

La periodista Eva Orúe, la primera mujer directora de la Feria del Libro de Madrid, ha cesado su cargo como responsable del evento cultural que se celebra anualmente en el parque del Retiro de la capital. Así lo ha anunciado en un comunicado el presidente de la Asociación de Librerías de Madrid y Feria del Libro de Madrid, Luis M. Tigeras. “A fecha de hoy, concluye la etapa de Eva Orúe como directora de la Feria del Libro de Madrid, cargo que ocupaba desde 2022″, han escrito. Orúe entró en el cargo sustituyendo a Manuel Gil, que estuvo cinco años en el cargo.

El anuncio llega semanas después de la culminación de la 85.ª edición de la feria, que se celebró entre el 29 de mayo y el 14 de junio, y cuya convocatoria quedó marcada por las visitas del Papa Leon XIV, Bad Bunny y las altas temperaturas. Como ya predijo Orúe, el resultado provisional de esta edición fue de de menos visitantes y menos ingresos. “Creo que las circunstancias explican esas cifras: el primer fin de semana hizo mucho calor; posteriormente, hasta el día 8 incluido, muchos madrileños y posibles visitantes prefirieron no venir al centro de la ciudad, desanimados por quienes insistían en que iba a estar todo muy difícil”, explicó la exdirectora. En las semanas de feria, la facturación alcanzó 9.862.888 euros y la venta de 587.014 ejemplares, siendo casi medio millón de euros inferior a los datos provisionales del año pasado. Según ha detallado el diario El Mundo, el cese de Orúe ha sido una “decisión unilateral” de la Asociación.

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