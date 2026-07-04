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Francisco Fernández Yuste, psicólogo y orientador laboral: “Tu trabajo no es tu vida, solo es tu trabajo y es fundamental que entiendas esto”

Convertir la carrera profesional en el eje de la identidad puede favorecer el estrés, la ansiedad y el agotamiento

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El psicólogo y orientador laboral Francisco Fernández Yuste recomienda separar el trabajo de la vida personal. (Magnific)
El psicólogo y orientador laboral Francisco Fernández Yuste recomienda separar el trabajo de la vida personal. (Magnific)

El trabajo ocupa buena parte de la vida de millones de personas, no solo por las horas que pasamos en la oficina, en una tienda o delante de un ordenador, sino también por el espacio que termina ocupando en nuestras conversaciones, preocupaciones y aspiraciones. Durante décadas, el éxito profesional se ha presentado como uno de los principales indicadores de una vida plena, alimentando la idea de que, cuanto mayor sea la dedicación al empleo, mayor será también la satisfacción personal.

Sin embargo, esa forma de entender la vida laboral tiene consecuencias. El estrés, la ansiedad y el agotamiento se han convertido en problemas cada vez más frecuentes entre los trabajadores. La presión por rendir, la dificultad para desconectar y la sensación de que siempre hay que hacer un esfuerzo extra han llevado a muchas personas a identificar su valor personal con su desempeño profesional.

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En este contexto, cada vez más especialistas invitan a replantear la relación con el empleo y a establecer límites más claros entre la vida personal y la laboral. Entre ellos se encuentra el orientador laboral y psicólogo Francisco Fernández Yuste (@mejoratuexitolaboral en TikTok), que cuestiona algunas de las ideas más arraigadas sobre el trabajo y advierte del riesgo de convertirlo en el eje de la propia identidad.

Muchas personas sienten estrés o ansiedad relacionados con su trabajo. (Magnific)
Muchas personas sienten estrés o ansiedad relacionados con su trabajo. (Magnific)

“Tu empresa no es tu familia”

“Tu trabajo no es tu vida, es solo un trabajo”, afirma el experto. La actividad profesional es únicamente una parte de la existencia y reducir la identidad de una persona a su ocupación puede terminar generando frustración y dependencia emocional.

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Fernández Yuste también desmonta uno de los mensajes que con frecuencia utilizan las organizaciones para reforzar el sentimiento de pertenencia. “Tu empresa no es tu familia. La mayor parte de empresas están por fines lucrativos y no son responsables de tu bienestar personal”, señala. El psicólogo insiste en que la finalidad principal de cualquier empresa es económica y que, aunque pueda existir un buen ambiente laboral, la relación entre trabajador y organización responde, en esencia, a un vínculo profesional.

El especialista también invita a mantener una visión realista sobre las relaciones que se construyen dentro del entorno de trabajo. “Tus compañeros de trabajo no son tus amigos. Ten en cuenta que estas personas tienen sus intereses y motivaciones”. Aunque pueden surgir amistades duraderas en el ámbito laboral, el experto recuerda que compartir un espacio de trabajo no implica necesariamente que exista una relación personal desinteresada.

En esa misma línea, Fernández Yuste pone el foco en la facilidad con la que una empresa puede sustituir a un empleado cuando las circunstancias lo requieren. “Si algo malo te pasa, tu empresa te buscará un reemplazo”. Lejos de plantearlo como una crítica individual hacia las organizaciones, el psicólogo lo presenta como una realidad inherente al funcionamiento del mercado laboral, donde las empresas deben garantizar la continuidad de su actividad.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Otra de las ideas que cuestiona es la creencia de que el esfuerzo siempre se traduce en una mayor recompensa económica o profesional. “Y eso que dicen de que cuanto más trabajas, más ganas... Vamos, eso es una propaganda brutal”. Este mensaje ha contribuido a normalizar jornadas interminables y una cultura de la productividad que, en muchos casos, termina perjudicando la salud mental de los trabajadores.

El experto va un paso más allá al advertir sobre el impacto que este tipo de discursos puede tener en la forma de entender el trabajo. “Lo que quieren es hackear tu mente y volverte un esclavo del trabajo”. A su juicio, asumir que el éxito depende exclusivamente del sacrificio constante favorece que muchas personas antepongan el empleo a otros aspectos esenciales de su vida.

“Así que ve a tu puesto, a tu trabajo, cobra y vete a tu casa. Hay muchísimas más cosas en la vida que solo tu carrera laboral”, recuerda Fernández.

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