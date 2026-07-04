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Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática”: pueden “aportar beneficios” a su desarrollo

El tribunal ha resuelto así a pesar de los informes psicológicos que detallan “gritos, discusiones y golpes” y un entorno familiar “poco seguro, física y emocionalmente”, al considerar que la mala relación no justifica impedir contacto en situaciones controladas

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Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática” (VisualesIA Scribnews)
Unos abuelos consiguen que la Justicia les permita ver a sus nietos pese a la oposición de la madre por su “relación problemática” (VisualesIA Scribnews)

La Audiencia Provincial de Oviedo ha resuelto, tras años de conflictos familiares e incluso denuncias de maltrato emocional, permitir que una pareja de abuelos vuelva a tener contacto con sus nietos. La resolución, con fecha del 6 de mayo de 2026, revocaba una sentencia previa que les impedía relacionarse con los menores.

Ahora, por decisión del tribunal, los abuelos podrán ver a su nieta un sábado al mes durante dos horas en el Punto de Encuentro Familiar de Oviedo - ubicado en el n.º 1 de la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal - y bajo la supervisión de un equipo técnico. También tendrán derecho a mantener una videollamada de quince minutos a la semana.

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El equipo técnico tendrá que informar cada tres meses al juzgado sobre la evolución de la relación. Si al cabo de un año se observa que esta es positiva para el menor, podrían ampliarse las visitas, medida que responde al “interés de los menores”, de acuerdo con el tribunal, que, sin embargo, concede al mismo tiempo que la relación entre la madre y los abuelos sigue siendo complicada.

Episodios de “gritos, discusiones y golpes” y una “crianza negligente” por parte de los abuelos

El conflicto tiene su origen en acusaciones que la madre hizo contra los abuelos, sus progenitores. La mujer presentó un informe psicológico que detallaba episodios de “gritos, discusiones y golpes” durante su infancia. En el documento, la psicóloga describe “síntomas intensos, coherentes con pacientes que han atravesado situaciones de negligencia y maltrato familiar”, y recoge insultos, desvalorización e incluso miedo hacia su padre, el abuelo de los menores.

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Además, la mujer relata cómo perdió el contacto con su hermana y vivió situaciones de hostigamiento en un contexto familiar, hasta que decidió cortar la relación al empezar sus estudios universitarios. Según la psicóloga, el entorno familiar era “poco seguro, física y emocionalmente, a lo largo de las distintas etapas” de la vida de la mujer.

Otro informe, elaborado por un segundo profesional, señala que aunque la madre no sufre alteraciones mentales, sí existe una “relación problemática con los progenitores por crianza negligente y falta de cuidado”, advirtiendo de un “importante riesgo” en autorizar el contacto entre los abuelos y sus nietos. Pese a la contundencia de los informes, la Audiencia señaló que ambos parten de la experiencia de la madre y recomendó una evaluación independiente a los abuelos para valorar si el contacto sería adecuado.

La Audiencia Provincial de Oviedo ha resuelto, tras años de conflictos familiares e incluso denuncias de maltrato emocional, permitir que una pareja de abuelos vuelva a tener contacto con sus nietos (Europa Press)
La Audiencia Provincial de Oviedo ha resuelto, tras años de conflictos familiares e incluso denuncias de maltrato emocional, permitir que una pareja de abuelos vuelva a tener contacto con sus nietos (Europa Press)

Una evaluación de los abuelos determinó que “pueden aportar beneficios al desarrollo” de los menores

La pericia encargada por la defensa de los abuelos resultó clave. Según la psicóloga que la realizó, “no existen trastornos en la esfera de la personalidad ni psicopatológicos” en los abuelos, que además, según el informe, “pueden aportar beneficios al desarrollo emocional y social de los nietos”. Recomienda que el contacto se establezca de forma gradual y supervisada, en entornos seguros. También señala que los abuelos están dispuestos a aceptar límites y mantener la relación bajo condiciones, sin intentar instrumentalizar el vínculo. La psicóloga aseguró en la audiencia que “no existe el menor riesgo para los niños” en la relación con los abuelos, si bien insistió en la importancia de que el acercamiento sea progresivo y vigilado.

La madre y su pareja alegaron que los abuelos habían ejercido control y acoso, llegando incluso a contratar un detective privado para averiguar su paradero. El tribunal, tras revisar los mensajes de WhatsApp aportados, no vio pruebas de persecución, sino “un claro disgusto” por el distanciamiento. Los jueces recordaron que no es adecuado negar el contacto de los nietos con sus abuelos por una mala relación previa, salvo que exista una incapacidad demostrada para ejercer ese rol.

En cuanto al segundo nieto, nacido durante el proceso, el tribunal dejó en manos del equipo psicosocial la decisión sobre el régimen de visitas más adecuado a su edad, tras realizar un informe técnico. El sistema de visitas se revisará cada año y, si el impacto es positivo, podría ampliarse a un sábado completo al mes y a una semana durante las vacaciones. Las llamadas telefónicas seguirán bajo el control de los padres.

El tribunal insistió en que todas las medidas deben priorizar el “interés superior del menor”, evitando que los conflictos entre adultos dañen a los niños. Se consideró recomendable la mediación familiar, aunque no se exige como requisito previo para el contacto. Tal como indicó la perito: “El conflicto entre los adultos no tiene por qué repercutir en los menores”. La resolución no impone costas y permite que cualquiera de las partes recurra al Tribunal Supremo dentro del plazo legal.

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