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10 hábitos saludables para prevenir la ansiedad

La OMS estima que este trastorno afecta a más de 359 millones de personas en el mundo

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Es importante tener un buen diagnóstico psicológico con un experto
Consulta médica. (Magnific)

La ansiedad es uno de los problemas de salud que más afecta a los españoles. Según el Consejo General de la Psicología de España (COP), el 23% de la población afirma sufrirla, una cifra especialmente preocupante.

Sin embargo, no es lo mismo sentirse agobiado o experimentar ansiedad que padecer un trastorno de ansiedad. La ansiedad es una emoción normal y universal que todas las personas experimentan en determinados momentos, mientras que los trastornos de ansiedad se caracterizan por síntomas más intensos, persistentes y recurrentes que pueden interferir en la vida cotidiana.

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Si eres una persona propensa a sufrir estas situaciones y te cuesta controlar este tipo de emociones, es importante que mantengas la calma y cuentes con herramientas para afrontar estas situaciones. Para ello, resulta fundamental aprender estrategias que te ayuden a gestionar el estrés y reducir su impacto en tu bienestar.

Diez hábitos para prevenir la ansiedad

Aunque no existe una fórmula infalible para evitar la ansiedad, la OMS señala que mantener un estilo de vida saludable puede contribuir a reducir el riesgo de padecerla y a controlar mejor sus síntomas cuando aparece.

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Entre las recomendaciones de los expertos destaca la importancia de cuidar el descanso, ya que dormir las horas necesarias ayuda a regular las emociones y a afrontar mejor las situaciones de estrés. También resulta fundamental realizar ejercicio físico de forma regular, una práctica que favorece la liberación de endorfinas y mejora el estado de ánimo.

La alimentación desempeña igualmente un papel clave. Seguir una dieta equilibrada y limitar el consumo de estimulantes como la cafeína puede ayudar a reducir la sensación de nerviosismo. Del mismo modo, evitar el tabaco y el alcohol es esencial, ya que, aunque puedan producir un alivio momentáneo, a largo plazo pueden agravar los síntomas.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Los especialistas también recomiendan incorporar técnicas de relajación a la rutina diaria. Actividades como la meditación, la respiración consciente o el yoga pueden contribuir a reducir la tensión acumulada y mejorar la capacidad para gestionar las preocupaciones.

Además, es extremadamente importante cuidar tus vínculos sociales. Si tienes personas de confianza a tu alrededor, podrás apoyarte en ellas y compartir tus problemas. A ello se suma la necesidad de organizar adecuadamente el tiempo y evitar la sobrecarga de tareas, ya que la sensación de falta de control suele aumentar los niveles de estrés y ansiedad.

Del mismo modo, reservar momentos para el ocio y las actividades que generan bienestar puede ayudar a desconectar de las preocupaciones diarias y favorecer el equilibrio emocional. Leer, pasear, escuchar música o dedicar tiempo a una afición son pequeñas acciones que pueden tener un efecto positivo en la salud mental.

Por último, los expertos recuerdan que pedir ayuda profesional cuando la ansiedad se vuelve persistente o empieza a interferir en la vida cotidiana es una decisión fundamental. Contar con el apoyo de un psicólogo u otro especialista puede proporcionar herramientas eficaces para gestionar todos estos síntomas y mejorar la calidad de vida.

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