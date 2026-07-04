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El Ibex se acerca a los 20.000 puntos por primera vez en su historia: qué significa esta barrera histórica

El selectivo español cerró el jueves en los 19.852 puntos, a menos de un 1% de una cota que nunca había alcanzado, con la banca y las energéticas como principales impulsores de una racha que acumula un alza del 14,7% en 2026

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El Palacio de la Bolsa de Madrid. (Europa Press)
El Palacio de la Bolsa de Madrid. (Europa Press)

El Ibex 35 cerró la sesión de este viernes en los 19.852 puntos, una cifra que roza ya la cota de los 20.000 enteros que nunca antes ha alcanzado en sus más de tres décadas de historia. El índice acumula una revalorización del 14,7% en lo que va de año y lidera los mercados mundiales solo por detrás del FTSE MIB italiano.

La cifra redonda que persigue el selectivo español tiene, ante todo, un valor simbólico. Los puntos del Ibex no equivalen a dinero ni a acciones: son el marcador que resume, en tiempo real, lo que los inversores están dispuestos a pagar por las 35 empresas del índice. Cuando en una sesión se compran más acciones de las que se venden, los precios suben, las empresas valen más en conjunto y el índice sube. Cuando ocurre lo contrario, baja. El punto de partida fue de 3.000 unidades, fijado el 29 de diciembre de 1989, fecha que sirve de base para todos los cálculos posteriores.

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El índice se calcula en tiempo real durante la sesión bursátil mediante una fórmula que compara la capitalización total del momento actual con la del instante inmediatamente anterior. Al ser un índice ponderado por capitalización, no todas las empresas influyen por igual: las de mayor tamaño (Banco Santander, BBVA, Inditex o Iberdrola) tienen más peso sobre el valor final, de modo que sus alzas y caídas se trasladan al índice con mayor intensidad que las del resto. Un factor de ajuste técnico, denominado J, corrige el impacto de operaciones extraordinarias como ampliaciones de capital o dividendos.

En los niveles actuales, una variación de 100 puntos equivale a un movimiento de algo más del 0,5% del índice. Pasar de 19.852 a 20.000 supone, en términos porcentuales, un avance de apenas el 0,75%, una distancia mínima que la mayoría de los analistas dan por descontada.

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Banca y energéticas, el motor de la subida

El sector bancario ha sido el principal responsable del avance del selectivo. Banco Santander se convirtió en junio en la empresa con mayor capitalización bursátil del Ibex, al superar los 176.000 millones de euros y desplazar a Inditex de ese puesto por primera vez desde 2018. En lo que va de 2026, las acciones del banco presidido por Ana Botín acumulan una revalorización de alrededor del 19%, mientras que BBVA avanza un 4,33% y CaixaBank suma un 16,32%, de acuerdo con datos recopilados por Reuters.

Los seis bancos del índice(—Santander, BBVA, CaixaBank Sabadell, Unicaja y Bankinter) concentran cerca del 40% de la ponderación del selectivo. El sector energético aporta otro empuje relevante: Iberdrola avanza un 16,46% en el año y Endesa acumula una subida del 24,32%, según el consenso de analistas recogido por Estrategias de Inversión.

El Ibex 35 ha cerrado 2025 como su mejor año desde 1993 tras obtener una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 enteros, cota histórica jamás alcanzada antes por el selectivo madrileño. (Europa Press)

A ese panorama se suma la caída del precio del crudo, ligada al avance de las negociaciones para dar fin al conflicto entre EEUU e Irán, que alivia las presiones inflacionistas y beneficia a compañías como IAG o Repsol.

Dieciocho años de espera e incógnitas por delante

El camino hasta los 20.000 puntos no fue lineal. El Ibex tardó 18 años en recuperar los máximos de noviembre de 2007, cuando tocó los 15.945 puntos, un techo que resistió dos crisis (la financiera global y la de deuda soberana europea) y una pandemia. Desde que superó ese nivel histórico, le bastaron poco más de ocho meses para escalar hasta los registros actuales. El impulso arrancó en 2023, cuando el índice se revalorizó un 22,46%, su mejor balance anual desde 2009. En 2024 sumó otro 14,8% y se consolidó como el segundo mejor selectivo europeo, solo por detrás del DAX alemán. El salto definitivo llegó en 2025, el segundo mejor año de su historia, con una subida cercana al 50%, la mayor desde 1993.

El escenario no está exento de riesgos. La inflación de la eurozona cerró junio en el 2,8%, cuatro décimas por debajo del mes anterior pero todavía lejos del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE). El mercado descuenta una nueva subida de tipos de un cuarto de punto en septiembre u octubre, una medida que contribuiría a frenar los precios pero que podría presionar aún más a las economías más débiles del bloque en un contexto en el que la incertidumbre geopolítica persiste.

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