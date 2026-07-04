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La nueva vida de Sofía Suescun en Benidorm: cumple 30 años alejada de su madre y con un chalet de lujo por el que le han ofrecido 1,2 millones de euros

La influencer celebra la treintena mientras empieza de cero en una casa de dos plantas y sin retomar el contacto con Maite Galdeano

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Sofía Suescun cumple 30 años alejada de los focos. (Montaje Infobae)
Sofía Suescun cumple 30 años alejada de los focos. (Montaje Infobae)

Sofía Suescun llega a los 30 años celebrando mucho más que una cifra redonda: inaugura una nueva vida marcada por la independencia, los cambios y el lujo. La influencer, que saltó a la fama hace una década en Gran Hermano, ha dejado atrás el perfil de “chica reality” para convertirse en un icono de las redes y en empresaria inmobiliaria. Su último movimiento lo confirma: estrena casa en Finestrat, Benidorm, un enclave privilegiado de la Costa Blanca, muy lejos de los focos familiares y mediáticos que durante años la rodearon.

En esta etapa, Suescun apuesta por el bienestar personal y la privacidad. La vivienda, a la que define como su “refugio alejado del ruido”, simboliza el comienzo de una rutina distinta, enfocada en el disfrute, el descanso y los pequeños placeres del día a día junto a su pareja, Kiko Jiménez. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran interiores luminosos, decoración cuidada y vistas inmejorables al Mediterráneo, una muestra del nuevo nivel de vida que ha alcanzado tras años de esfuerzo y exposición pública.

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Pero este giro no solo es geográfico. Sofía ha dado otro paso decisivo en su independencia: su lujoso chalet de Madrid, que durante años fue epicentro de su vida y de numerosos titulares, ahora está en alquiler, consolidando su perfil como inversora y gestora de patrimonio. Este cambio de rumbo inmobiliario coincide con un distanciamiento rotundo de su madre, Maite Galdeano, con quien la relación se ha roto por completo. Todo indica que Sofía quiere dejar atrás el pasado y construir un futuro a su medida, lejos de los conflictos familiares.

Nueva casa y nueva etapa en Finestrat

El nuevo hogar de Sofía Suescun en Finestrat, Benidorm, representa mucho más que una propiedad en la playa. La influencer asegura, según Telecinco, que ya le han ofrecido 1,2 millones de euros por su nuevo hogar. La vivienda, de dos plantas, destaca por sus escaleras acristaladas y sus ambientes diáfanos, lo que aporta luminosidad y una sensación de amplitud poco habitual en las casas de la zona. El salón, decorado en tonos neutros y con un enorme sofá claro, es el corazón de la casa, pensado para la relajación y el encuentro social.

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Sofía Suescun y Kiko Jiménez en Finestrat
Sofía Suescun tiene un nuevo hogar. (Instagram)

La terraza, conectada con el salón, permite disfrutar de las vistas al mar y de atardeceres únicos, un privilegio que Sofía valora especialmente en esta nueva etapa. La influencer ha confesado que “siempre quise tener mi casa en la playa, disfrutar de atardeceres únicos”, una declaración que resume el espíritu de su reciente mudanza. Aunque la vivienda no está a pie de playa, la ubicación le garantiza tranquilidad y privacidad, dos bienes preciados tras años de vida mediática intensa.

A nivel personal, este nuevo domicilio marca una ruptura con el pasado. Sofía ha decidido priorizar su bienestar y el de su entorno más cercano, apostando por un espacio propio, lejos de tensiones familiares y polémicas públicas. Las imágenes de la casa, compartidas en su perfil de Instagram, muestran detalles cuidados: lámparas colgantes, muebles de diseño y rincones pensados para el relax. Todo en su nueva vivienda transmite la sensación de un hogar elegido a conciencia para vivir una etapa más serena y equilibrada.

La relación con su madre, Maite Galdeano

La relación con Maite Galdeano atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras enfrentamientos públicos, publicaciones polémicas y mensajes cruzados en redes, Sofía ha optado por el silencio y el distanciamiento. “La hija que tuvo que alejarse de mamá para poder sobrevivir emocionalmente”, compartió recientemente en sus redes, una frase que deja claro el proceso de reconstrucción personal que está viviendo. Lejos de los focos de la televisión, la joven se vuelca ahora en sus proyectos inmobiliarios y en disfrutar de la calma de su nuevo hogar mediterráneo junto a su pareja.

Fragmento de la entrevista de Sofía Suescun en 'De Viernes'. (Mediaset España)

Sofía Suescun cumple 30 años reinventándose por completo: nueva casa, nueva vida y nuevas prioridades. Finestrat y su vivienda luminosa y moderna son el escenario perfecto para inaugurar esta etapa, acompañada de Kiko Jiménez y de una red de seguidores fieles que han sido testigos de su transformación.

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