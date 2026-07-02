Víctor de Aldama celebra que no entra en prisión en la boda en Ibiza del abogado de una de sus empresas “instrumentales”, investigada por defraudar 70 millones

Víctor de Aldama, en un círculo naranja, en la boda del abogado en Ibiza

El empresario Víctor de Aldama, que se ha librado de pisar la cárcel tras la última sentencia del Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Koldo’, celebró este fin de semana su buena fortuna judicial en la boda de un buen amigo suyo: el abogado Vicente Sanmartín Aisa, que defiende en la causa en la que Aldama está imputado por defraudar impuestos a una de las sociedades “instrumentales” que utilizaron Aldama y sus socios para no cumplir con la Hacienda española. El enlace matrimonial se celebró en Ibiza y en él estuvieron otros imputados como los empresarios Claudio Rivas y Félix Aparicio. Todos ellos están siendo investigados en la Audiencia Nacional por defraudar 182,5 millones de euros.

“Araceli y Vicente… no tengo palabras para describiros. Sois dos personas maravillosas, de esas que hacen la vida más bonita a quienes tenemos la suerte de conoceros. No sé cuál de los dos tiene el corazón más grande, porque ambos sois extraordinarios. Gracias por dejarme formar parte de un día tan importante para vosotros", ha escrito Aldama en sus redes sociales para felicitar a los novios. Vicente es Vicente Sanmartín, uno de los letrados que colabora en esta causa. Él es el abogado de la empresa Obaoil 3000, que la UCO define como “sociedad instrumental” de Claudio Rivas y Víctor de Aldama. En concreto, la Guardia Civil señala en sus informes que Obaoil 3000 sirvió para defraudar 70,3 millones de euros en pagos de IVA no realizados.

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Para administrar esta empresa, la trama liderada por Rivas y Aldama utilizó a un joven testaferro, Aarón Gómez Rodríguez, un veinteañero que se encuentra en paradero desconocido. Vicente Sanmartín es el letrado de Obaoil 3000 desde marzo de 2025. Víctor de Aldama, junto a su socio Claudio Rivas, “se encuentran en la cúspide de la dirección de la organización criminal controlando la estructura societaria encabezada por Villafuel SL”, una operadora que suministraba hidrocarburos en el mercado español. El sistema de fraude era sencillo. Villafuel SL es la operadora que conseguía el combustible. Luego Villafuel vendía el producto a siete suministradoras. Una de ellas era Obaoil 3000.

Félix Aparicio, en un círculo naranja, junto a Aldama en la boda de Ibiza. Al lado, su nombre en un informe de la UCO

De hecho, de las siete suministradoras, Obaoil 3000 es la que más defrauda. “Villafue interpone a la suministradora Obaoil 3000 para, a través de ella, cometer la defraudación al simular la transmisión de productos petrolíferos, asumiendo la responsabilidad del impago del impuesto correspondiente”, señala la UCO, que recalca que esta empresa también es “utilizada para canalizar los fondos de procedencia delictiva a Portugal, con la finalidad de alejarlos, ocultarlos y dificultar su trazabilidad. Además de ello, se utiliza para la adquisición de vehículos y embarcaciones de recreo, disponiéndolos para el disfrute de los responsables de la organización criminal”. Obaoil desvió a Portugal unos 13 millones y aparece ahora en el último listado de morosos que la Agencia Tributaria hizo público este martes: adeuda 72,4 millones de euros, un poco más de lo que detectó la UCO en 2024.

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“Un testaferro cualificado”

Otro de los invitados a la boda fue Félix Aparicio. “Es un miembro destacado dentro de la organización criminal, puesto que mantiene una relación de amistad con los codirigentes de la misma: Claudio Rivas y Víctor de Aldama”, señala la UCO. Aparicio fue administrador único de otra suministradora, Salamanca Fuel Center, “sociedad interpuesta por la organización criminal para perfeccionar el fraude tributario”, que se cuantifica en 34,6 millones de euros. “Dentro de la organización criminal, Félix Aparicio desarrolla funciones principalmente de testaferro cualificado a las órdenes de los líderes de la organización criminal, al objeto de desvincularlos de la mercantil con la que directamente se llevó a cabo el impago del IVA”.

Otro de los invitados a la boda fue Claudio Rivas, que acudió junto a su mujer Stella Duarte. Apenas hay fotos de Rivas en la boda, solo una en la que sale de espaldas. Rivas es definido como el gran cerebro de la trama. “Experimentado en operativas asociadas a la delincuencia económica y, especialmente, en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos”, le califica la UCO. Rivas no solo está investigado en este caso, bautizado como ‘caso Villafuel’. También está procesado en el ‘caso Gaslow’, donde el fraude en impuestos asciende a 118 millones de euros; y en el caso ‘SKT Oil’, donde se le acusa de defraudar otros 70 millones de euros. Rivas también ha sido una de las figuras clave en el ‘caso Koldo’. Fue él quien se encargó de adquirir un chalé en La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara José Luis Ábalos a cambio de que el político intermediara a su favor en la concesión de la licencia de operador para Villafuel.

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Claudio Rivas, socio de Aldama, de espaldas en la boda

La UCO no tiene dudas de que Rivas y Aldama tenían el control sobre la empresa Obaoil 3000. Que hayan acudido este fin de semana a la boda del abogado de esta sociedad instrumental refuerza más sus indicios. De hecho, la UCO ya detectó que un vehículo Land Rover matriculado a nombre de Obaoil 3000 fue encontrado aparcado en la finca Matasanos (en Cilleros, Cáceres), propiedad de Rivas. La Guardia Civil también investiga si la pareja de Rivas, Stella Duarte, ha tenido una mayor implicación en el entramado defraudatorio diseñado por su marido. Rivas y Aldama están imputados por blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal en el ‘caso Villafuel’. Aldama también espera salir relativamente airoso de esta causa. Ya lo ha conseguido en la primera sentencia del ‘caso Koldo’

Aunque ha sido condenado a cuatro años y cinco meses de prisión no tendrá que ir a la cárcel porque colaboró en la investigación. Uno de los aspectos más criticados de la sentencia es que, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción pidió que Aldama devolviera los 3,7 millones de euros que se embolsó con los contratos de mascarillas, al entender que había recibido un chivatazo sobre la licitación de los mismos, el Supremo le ha librado del pago al estimar que no hubo un delito de uso de información privilegiada e inducción a la prevaricación. Aldama también ha empezado a colaborar en otra causa. El empresario ya ha declarado el pasado mes de marzo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, en el marco de la investigación que este magistrado ha abierto sobre la posible financiación ilegal del PSOE. Espera que todas estas colaboraciones en caso más políticos le ayuden a obtener una condena más benévola en la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos.

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